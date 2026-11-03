Hospitalizado un maquinista tras chocar tres vagones contra su tren de mercancías en Martorell (Barcelona)

Estado en el que ha quedado el tren de mercancías tras el impacto de tres vagones en Martorell (Barcelona) x

El incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

Tres vagones han chocado este martes contra una locomotora de Renfe Mercancías en Martorell (Barcelona), en la que había un maquinista que ha sido trasladado a un centro sanitario siguiendo el protocolo para estos casos.

Tras la colisión, los vagones han descarrilado y el tren de mercancías ha quedado afectado por el impacto.

Fuentes de la compañía estatal Renfe han explicado que el accidente no ha afectado al servicio de Rodalies, mientras fuentes del operador ferroviario Adif han indicado que el incidente ha ocurrido cuando tres vagones, por causas por determinar, se han soltado.

El incidente ha ocurrido en la derivación de la empresa Cargill en Martorell, un ramal de titularidad privada conectado a la red ferroviaria, han informado fuentes de Adif.

Este accidente se produjo mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía en la Diputación Permanente por el accidente de Urda (Toledo).

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha hecho eco del incidente durante su turno de réplica al ministro: "Se acaba de hospitalizar a un trabajador de Cercanías en Cataluña, en Martorell concretamente, por un choque de unos vagones hace media hora, está hospitalizado mientras estamos aquí hablando".

"Esa es la situación y es que hay datos incontestables...el AVE en este país se ha cogido en los últimos 20 años 30 millones de veces. El Cercanías se ha cogido los últimos 20 años 560 millones de veces y, sin embargo, en el AVE se ha invertido 56.000 millones y en el Cercanías 3.000 millones. Es que es incontestable", ha añadido el portavoz de ERC.