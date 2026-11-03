Juan Sergio Redondo, el ceutí número 3 de Abascal y caballero templario: "Avisamos de que lo de Ceuta iba a pasar"

Juan Sergio Redondo (Ceuta, 1976) ha liderado durante años la oposición más áspera en la Asamblea de Ceuta, y ha tenido recompensa: un puesto de salida indiscutible al desembarcar como número 3 por Madrid, justo detrás de Santiago Abascal y Montserrat Lluís.

Todo un espaldarazo de Bambú a su línea dura en materia de soberanía e inmigración.

Redondo es funcionario del Estado. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Archivos y es el responsable técnico del Archivo Judicial Territorial de Ceuta.

También es doctor en Historia y ha sido -está en excedencia- profesor-tutor en la UNED. Lleva más de 7 años como portavoz en la Asamblea ceutí y más de 4 como presidente de Vox en Ceuta.

Lo que lo llevó a la política y a Vox fue "la propia situación que yo veía que tenía mi ciudad, o que se iba produciendo progresivamente en mi ciudad. Los problemas que teníamos que ahora han aflorado en su máxima expresión, con la invasión que sufrimos el 30 y 31 de julio".

Redondo advierte a EL ESPAÑOL que no los puede calificar como nuevos. "Esto ya se veía de lejos, desde hace ya años, que se iban a ir produciendo situaciones de crisis fronteriza, de presión por parte del Reino de Marruecos".

Está convencido, por tanto, de que "toda esta situación en algún momento se iba a complicar e iba a estallar. Y eso es lo que me movió a estar en política y en un proyecto político como Vox, que era contundente, era muy claro en la idea de defender nuestras fronteras, de defender la españolidad de Ceuta y de proteger nuestra frontera".

Dos muros

El candidato ceutí advierte que recuerda "uno de los principales proyectos que planteaba Vox para proteger nuestra frontera Vox era poner un muro en la frontera. Y realmente, se ha demostrado que lo que hacía falta era poner un muro físico en la frontera que impidiese que esto que nos ha pasado, ocurriese".

Juan Sergio Redondo, junto uno de los dos monumentos a Hércules en la Ciudad Autónoma. Esther de Zárate

Un reforzamiento físico en la frontera "y también un muro de contención política: avisar a Marruecos que no íbamos a consentir que siguiera en sus pretensiones anexionistas con respecto a la ciudad".

Pregunta.- ¿Cómo vivió los días 30 y 31 de julio, y que le transmitió la ciudadanía?

Respuesta.- Lo que sucedió el 30 y 31 de julio nos sorprendió a todos porque no esperábamos que la magnitud fuera tan desproporcionada. Pero sí que veníamos avisando desde hace ya mucho tiempo que esto iba a pasar.

"Nos pasó en 2021: saltaron la frontera más de 15.000 invasores; invasores, porque estaban instigados, movidos y orquestados por el Reino de Marruecos, y en 2026 se ha demostrado que todo estaba orquestado también por ellos".

Lo que sí subraya es que desconocían que aquello "iba a ser de las proporciones que, que después se vieron sobre el terreno, más de 100.000 invasores. No nos pilló como algo inesperado que esto no fuera a ocurrir. Sabemos que al gobierno de la ciudad sí que le pilló totalmente de sorpresa porque se creyó las mentiras de Pedro Sánchez, pero a nosotros, desde luego, no nos engañó Sánchez".

Durante las semanas anteriores "ya se iba viendo un incremento inusual de las entradas que se estaban produciendo por el espigón del Tarajal y al final todo acabó estallando y colapsando".

A nivel personal la sensación fue "de una frustración profunda en el sentido de que nosotros habíamos luchado durante todos estos años, especialmente después de la invasión de 2021, para que se tomasen las medidas inmediatas y urgentes de refuerzo de nuestra frontera".

Medidas como ampliación de los espigones, "que se reforzaran los medios a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se utilizasen las Fuerzas Armadas para militarizar el perímetro fronterizo. Y habíamos clamado en el desierto porque siempre habíamos encontrado el rechazo de toda la Asamblea".

Los días posteriores

Luego llegó "el abandono por parte del Estado. Tampoco nos sorprendía la desidia con la que trató toda esta cuestión el, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, se fue de vacaciones e incluso para escarnio de todos los ceutíes se dedicó a promocionar su playlist y todo ese tipo de cosas en esas primeras semanas en las que los ceutíes estábamos en una situación crítica".

Redondo critica duramente "las primeras cifras que manejó el gobierno, totalmente dedicado a la política del engaño y de la confusión. Hablaban de 5.000 personas en Ceuta, cuando nosotros veíamos en la ciudad que había más de 25.000, quizás en esos momentos 30.000, deambulando por toda la ciudad y generando problemas".

Fueron momentos "muy, muy duros, muy difíciles y que hoy siguen ahí aunque exista una falsa sensación de normalidad, que no es para nada normalidad, sino que es una continuidad con otras formas y otras apariencias de lo que llevamos vivido en estos ya prácticamente tres meses de invasión".

Jusn Sergio Redondo, posando para El Español. Esther de Zárate

Asegura que han vivido varias sensaciones, "la de frustración, la de enfado y la del deseo de luchar para dar el cambio necesario que nos permita salir de este atolladero en el que evidentemente otros nos han metido, empezando por Pedro Sánchez y su gobierno criminal".

P.- ¿Después de la invasión le han parado por la calle diciéndole que tenía razón?

R.- Todos los días. Todos los días. A cada paso. Al final, recuerdo en algunas manifestaciones a las que he acudido durante todas estas semanas por toda la situación que estamos viviendo, algunos se me acercaban y me decían: "Si te hubieran hecho caso no estaríamos aquí manifestándonos". Eso me ha pasado muchas veces.

En cuanto a su relación con Juan Vivas, asegura que a nivel personal "tengo un buen trato. Soy una persona educada y trato a todas las personas con, con el respeto que merecen. Ahora bien, en el ámbito político estoy en las antípodas de cómo él ha gestionado durante estos años la situación en nuestra ciudad, sobre todo después del año 2021".

Abunda en que Ceuta no tiene competencia migratoria ni fronteriza, "pero [en estos años] podría haber sido más contundente pidiendo medidas para reforzar nuestra frontera".

Juan Sergio Redondo sostiene que la Ciudad Autónoma es una ciudad muy pequeña, "prácticamente nos conocemos todos" y por ello "sabemos de qué situación o en qué ámbito se mueve cada uno".

Por ese motivo "hemos visto cómo han respondido muchas personas que sabíamos que iban a responder, que iban a trabajar por defender nuestros intereses, ya sea la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, los servicios de emergencia, los servicios públicos, que han rendido a un nivel del 300 %, y que lo han dado todo".

En el aspecto negativo, bueno,"sabemos que hay colectivos en la ciudad que viven de lo público y que al final pues se han dedicado a utilizar esa posición asociativa, de representación de ciertos colectivos, pues para darle cobertura a quienes han venido a hacer daño, hacerle daño a esta ciudad y hacerle daño a sus ciudadanos".

"Algunas personas que han intentado, puedo ponerte un ejemplo como el presidente este de la asociación de vecinos de Sidi Embarek [Abdelah Abdelah Mustafa, nombrado ahora como número 1 al Senado por el PSOE] ha intentado parecer como que estaba haciendo una labor humanitaria cuando todos veíamos aquí que lo que estaba haciendo era darle cobertura al invasor".

Y ahora [tras conocerse que va a ser candidato] "pues creo que la mayoría de los ceutíes se han dado cuenta de que estos personajes no venían a hacer nada humanitario sino que venían con otras intenciones menos nobles".

Sobre que haya sido designado como número 3 de Vox en Madrid por Santiago Abascal, sostiene que "es un honor que se me haya tenido en cuenta. Para mí una sorpresa, pero que demuestra el compromiso que tienen con la defensa de la españolidad de Ceuta, con la defensa de nuestra frontera y la importancia que le da en nuestro proyecto político y en nuestro programa y en nuestro discurso".

Además, subraya que Ceuta "va a darle mayor presencia porque yo formo parte ahora de esa candidatura por la circunscripción de Madrid, pero presentamos también una candidatura fuerte, solvente y con muchas posibilidades por la circunscripción de Ceuta, que está liderada por nuestra compañera también en la Asamblea, Ana Belén Cifuentes".

Sostiene que "dentro del espacio que se nos abre a partir del 29 de noviembre de que cambie el gobierno, de recuperar nuestra ciudad, de recuperar nuestra normalidad, de defender los intereses de Ceuta para evitar que esto vuelva a ocurrir y que los ceutíes se vean abandonados y se vean expuestos a los intereses anexionistas del Reino de Marruecos".

Sobre el acuerdo alcanzado entre Vox y Partido Popular para lograr los tres quintos en el Senado, sostiene que "para nosotros está por encima el interés de la nación y, por supuesto, echar a Pedro Sánchez y evitar que con sus argucias siga comprometiendo la estabilidad de la nación y el bienestar de los ciudadanos. Si para eso hay que llegar a compromisos que eviten que esas argucias pongan en riesgo la propia existencia política de la nación, pues bienvenido sea".

P.- Y ahora cuénteme un poco sobre que es caballero templario, por favor.

R.- Pertenezco a varias órdenes. Es una cuestión de ámbito personal pero que representa mi forma de entender la vida. Formo parte de la OSMTH (Orden Soberana y Militar del Temple), una entidad asociativa de valores espirituales, históricos.

El número 3 de Vox por Madrid es cronista de la Orden del Temple de España. Esther de Zárate

Explica que sido durante un tiempo cronista de la Orden. "He contribuido a historiar parte de lo que es la Orden del Temple, un poco también analizar pues cómo contribuye, en el ámbito asociativo, en el ámbito existencial, en el ámbito espiritual, una orden de estas características en los tiempos en los que vivimos, que pueden parecer como un elemento extraño, ajeno a los tiempos modernos".

Confiesa que ahora participa menos de lo que le gustaría porque ahora está centrado en otras cuestiones, pero "tengo contacto con muchos de los caballeros que forman parte de esta orden. Va más en consonancia con mi pensamiento como historiador, del ámbito espiritual, de mis convicciones católicas..."

También forma parte de otras asociaciones, como la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste. "También soy miembro de la Asociación Heráldica Española, de la Orden Imperial Hispánica de Carlos V.... Son entidades que están muy vinculadas a la historia, a mi formación como historiador y de la que me siento orgulloso de poder participar y de formar parte de su historia y de su presente en este momento".