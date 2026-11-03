Díaz, el ingeniero que explica con cartulinas las causas del accidente de Urda: "Los datos de Puente son medias verdades"

Ricardo Díaz lleva dos años tomando cada semana el tren que conecta Madrid con Andalucía. Por eso, cuando casi cada día aparece en distintas tertulias televisivas para hablar del accidente de Urda, no lo hace únicamente desde su experiencia en seguridad industrial. También habla como usuario de un tren en el que él mismo o cualquiera de los suyos podrían haber sido víctimas.

Este lunes en Espejo Público , el catedrático de Materiales en la Universidad CEU Fernando III recurrió a unas cartulinas para explicar las barreras de protección que, a su juicio, debían haber evitado el choque. Su propósito fue traducir un asunto técnico a un lenguaje comprensible. Ahora, en una conversación con el diario EL ESPAÑOL, insiste en que acumular datos no equivale a explicar qué ha fallado.

Su especialidad es la ingeniería de materiales y conoce los mecanismos de seguridad industrial dentro del sector químico. Es desde esa experiencia desde donde plantea sus valoraciones sobre el ferrocarril: reclama sistemas que impidan que un error humano desemboque en una tragedia y exige que quienes deban ser fiscalizados no dirijan la investigación.

Cartulinas ilustrando las barreras de seguridad del sistema ferroviario y por qué fallaron en el accidente de Urda. Antena 3

Pero detrás del diagnóstico también hay una motivación personal. Asegura que recibe insultos y amenazas en las redes sociales y que le reprochan incluso aparecer con bata en televisión. Y recalca que no pretende obtener nada a cambio, más allá de aportar lo que sabe y dar respuestas a las familias de las víctimas.

PREGUNTA.– ¿Por qué se está implicando tanto?

RESPUESTA.– Primero porque me pilla muy de cerca. Llevo dos años tomando ese tren todas las semanas.

En segundo lugar, aunque no me pillara muy de cerca, el mínimo conocimiento en materia de seguridad me pone los pelos como escarpias. El pensar que no estamos haciendo las cosas como debemos.

En definitiva, lo hago porque soy español, porque me debo a mi país. Tengo que ser útil, y no me enseñaron a esconderme.

En esos trenes viajaban personas a las que esperaban en casa. Pudo tocar a mis hijos, a mi familia, a cualquiera de nosotros. Todos somos compatriotas y, cuando los míos sufren, es difícil callar.

Al igual que quienes estuvieron cerca y corrieron a socorrer a las víctimas o a consolar a los familiares, me siento con el deber de dar la cara. Y si lo que he aprendido en estos años dedicados a la ciencia y a la ingeniería sirve de algo realmente, que sea para dar respuestas a esas familias y para que nadie más tenga que pasar por este dolor. Al menos, que por mí no quede.

P.– También le critican por aparecer con bata en televisión.

R.– Salgo con bata en la televisión como un bombero sale con su uniforme o como alguien de protección civil sale con su uniforme o como un guardia civil sale con su uniforme.

Estoy haciendo patria de mi profesión. Es la realidad. Estoy poniendo a mi profesión también un poco en el mapa.

Ricardo Díaz, en una de sus intervenciones en Horizonte. Cedida

P.– ¿Qué considera fundamental al explicar lo ocurrido?

R.– Las cosas, cuanto más sencillas, mejor se entienden, hasta las más complejas. Lo que ha ocurrido es básicamente una falta clamorosa de seguridad en nuestra red ferroviaria.

P.– Su campo de trabajo es la industria química. ¿Qué aporta esa experiencia al análisis de la seguridad ferroviaria?

R.– Yo soy catedrático de ingeniería de materiales, trabajo muchísimo en la seguridad industrial de mi campo, el de la industria química.

El diseño en seguridad es exactamente el mismo en todas partes. Otra cosa es que los sistemas sean distintos, pero el cómo poner las barreras para evitar accidentes es igual, es lo mismo.

Y me sorprende muchísimo que en unas infraestructuras públicas, que dependen del Estado directamente, tengamos estos déficits tan graves de seguridad.

Díaz recalca que la diferencia entre Adamuz y Urda es que el primero se debe a una "falta de mantenimiento". "Es como si fueras conduciendo con un coche que sabes que no has mantenido y que tiene las ruedas desgastadas", ejemplificó.

No obstante, sostiene que el accidente en la provincia de Toledo es "mucho más grave" ya que "se trata de un problema de desatención en los medios de seguridad": "Es como si ese mismo coche, además de tener los neumáticos desgastados, además va sin frenos y sin volante".

Para explicarlo, en Espejo Público se apoyó en cuatro cartulinas que representan cada una de las barreras de seguridad. La primera, el sistema LZB, "es un automatismo que bloquea inmediatamente. Todas las barreras tienen agujeros, pero esta funcionó porque, cuando se cae y no tenemos posibilidad de ver dónde están los trenes, se paraliza totalmente".

"Se trata de un sistema que lleva en funcionamiento desde 1992. No es de recibo que tenga 170 caídas en lo que va de año, que equivale a una caída cada dos días", remarca en su entrevista para este diario.

"Y además de que es un sistema antiguo, es complicado de mantener porque el proveedor ya no fabrica piezas de sustitución. Y por ser tan sumamente antiguo, las máquinas de última tecnología que llevan ahora los trenes tardan más en rearmarse cuando cae el sistema".

P.– ¿Tras el LZB cuál es la siguiente barrera?

R.– La del operador de control, que tiene que ordenar marcha a la vista, es decir, autorizar al tren a avanzar a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora para que, si hay un tren más adelante, pueda verlo y parar.

Sin embargo, en la tragedia de Urda los operarios dieron la orden a un tren de Renfe de continuar su viaje con "marcha normal". Este fue el que acabó impactando contra el Iryo que seguía detenido más adelante en la misma vía.

A pesar de esto, según explica Díaz, aún quedan otras dos barreras de seguridad: "El BSL, baliza de señalización lateral automática, y el ASFA de frenado".

P.– ¿Por qué tampoco funcionaron estas dos?

R.– Porque el sistema está mal diseñado por lo siguiente, ya que el BSL y el ASFA están diseñados para líneas de ferrocarril convencional, no de alta velocidad. Por la distancia que existe entre los cantones, estas barreras finales tienen más agujeros de seguridad que la red de una portería.

Teniendo esto en cuenta, Díaz asegura que estos accidentes podrían prevenirse añadiendo otras dos barreras: el sistema ERTMS y el de geolocalización. Presuntamente, dicho sistema no ha sido instalado en la línea Madrid-Sevilla por un ahorro de "37 millones de euros", que es lo que cuesta instalarlo.

"Si en lugar de tener el sistema LZB que produjo el problema de la puesta en funcionamiento del Iryo, hubiéramos tenido el ERTMS, el Iryo habría arrancado inmediatamente. Con lo cual no se habría dado el accidente", apostilla el ingeniero. "Ningún sistema de seguridad del siglo XXI permite que un fallo humano produzca un accidente de estas características".

Díaz, en Cuarto Milenio. Cedida

P.– También propone una geolocalización complementaria. ¿Para qué serviría?

R.– Hay sistemas de geolocalización lo suficientemente precisos como para geolocalizar un objeto con un error de centímetros.

Son sistemas, además, que se emplean en otros medios de transporte como el avión. Y son extremadamente baratos y compatibles con los sistemas convencionales.

En la búsqueda de explicaciones de la tragedia, una de las hipótesis que una parte de la opinión pública ha barajado como una de las múltiples causas es la de la privatización del sector del ferrocarril. Pero Ricardo Díaz se muestra tajantemente en contra de esta teoría.

P.– ¿Por qué rechaza que se atribuya el problema a la privatización?

R.– No existe una mentira más grande que acusar a la privatización del sector como origen del problema. Y le voy a poner el contraejemplo de mi sector, el químico. En este se manejan muchísimos riesgos y con elementos altamente peligrosos. Pues bien, el sector químico es 100% privado, y es el sector que tiene menor siniestralidad en España.

P.– ¿Cómo valora las explicaciones que ha ido proporcionando el ministro de Transportes, Óscar Puente, a medida que se han ido conociendo más detalles del accidente?

R.– Opino que muchas veces da datos que son medias verdades. Por ejemplo, decir que 170 caídas en toda la red son normales. Y luego dice que en esa línea donde se produjo el accidente de Urda solo se habían caído 14 veces.

Primero, el sistema LZB solamente está instalado en la línea de cercanías Madrid-Móstoles y la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Por lo tanto, no son 170 veces en toda España, son 170 veces en una línea concreta.

Y segundo, cuando dice que en esa línea solo se ha caído 14 veces, se tiene que estar refiriendo a que este año se ha caído 14 veces en el tramo de Urda.

Es decir, son medias verdades. Da datos, pero no da el entorno del dato.

En este sentido, Díaz valora que el ministerio de Transportes no debería ser el responsable de investigar "las causas del accidente del que es responsable": "Es de cajón, no puede ser juez y parte".

"Transportes tiene que dar los datos a la autoridad judicial, pero se tiene que abstener de todo lo que sea investigar. Yo no digo que sean los responsables judiciales, pero tienen que dar un paso atrás y dejar que sean otros quienes vengan a fiscalizar su trabajo", amplía.

P.– Después de todo lo ocurrido, ¿volvería a viajar en AVE?

R.– Debemos seguir confiando en nuestras instituciones. El día que dejemos de confiar lo habremos perdido todo.

En el caso del ferrocarril empezaré a confiar cuando, en primer lugar, quien investigue los accidentes no sea juez y parte, porque si es así, nunca lo vamos a resolver, nunca vamos a aprender y por lo tanto podemos volver a caer en lo mismo.

En segundo lugar, cuando observe que han sustituido y renovado al menos los sistemas de seguridad, y que se retire la posibilidad de que todo esté en manos de un humano.

En Japón circulan muchos más trenes por las vías, a más velocidad y con muchos más pasajeros. Desde 1964 existe el tren bala, el cual no tiene víctimas mortales por accidentes. Cero. Si nosotros hemos tenido más de 100 muertos en la misma línea y en un año, eso no es casualidad.