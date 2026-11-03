El delegado del Gobierno en Cantabria denuncia que un concejal del PP lo abofeteó en la feria de ganado de Arredondo

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la comunidad, Pedro Casares, ha denunciado ante la Guardia Civil a un concejal del PP por agredirle de forma "física y verbal" cuando ambos coincidieron este domingo 1 de noviembre en una feria ganadera de Cantabria.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer en un comunicado la interposición de esa denuncia, aunque no precisa a quién se denuncia.

Sin embargo, fuentes del PSOE han confirmado a Efe que el denunciado es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ruesga y candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones de 2023, David Setién.

Las mismas fuentes han explicado que los hechos se produjeron cuando el edil popular coincidió con Casares en la feria del domingo del municipio de Arredondo y le recriminó su postura sobre la gestión del lobo en la comunidad autónoma.

Posteriormente, el concejal, supuestamente, abofeteó al secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno, lo que obligó a intervenir al escolta que acompañaba a Casares, ya que la visita era oficial del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma.

Pedro Casares ha interpuesto ante la Guardia Civil de Cantabria la denuncia este lunes, 2 de noviembre, por supuesta agresión física y verbal, además que, desde la Delegación del Gobierno, se señala que existe un parte de actuaciones de los agentes de la Policía Nacional que escoltan al delegado.

"Estamos ante unos hechos gravísimos de alteración de la convivencia democrática y del respeto a la pluralidad política. La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática bajo ninguna circunstancia", añade en su comunicado la Delegación del Gobierno.

Tras ser preguntado, el PP ha declinado hacer declaraciones al respecto de estos hechos.