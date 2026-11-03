Una imagen con palés cargados de cocaína en otra operación de la Guardia Civil. G. C.

El alijo de cocaína de Águilas se eleva a 12 toneladas: "Los dueños de las naves no sabían para qué se las alquilaron"

La Guardia Civil ha necesitado cuatro días para contabilizar el alijo de cocaína de Águilas. "Han salido 12.000 kilos", tal y como avanzan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL. Estas 12 toneladas son la mayor incautación de coca que se ha producido en la historia de la Región de Murcia.

Pero no supera el récord existente en la Guardia Civil y que lo ostenta la Unidad Central Operativa (UCO): "El mayor alijo de la historia fue uno de la UCO con 30 toneladas, hace solo unos meses", según precisa otra fuente del Instituto Armado.

Aquel alijo se interceptó a 200 millas de Canarias, el pasado mes de mayo, cuando la UCO abordó el barco Arconian: una plataforma flotante diseñada para abastecer de combustible y cocaína a una red de narcolanchas en alta mar. En total, se incautaron 30,2 toneladas de polvo blanco.

Esta vez el alijo ha sido intervenido en tierra firme en dos naves del Polígono Industrial El Labradorcico de Águilas.

Un par de agentes de la Guardia Civil en uno de los accesos que cortaron al Polígono Industrial de El Labradorcico en Águilas. Cedida

Un agente de la Policía Local descubrió la primera de las naves, tras recibir el aviso de unos trabajadores el pasado viernes, los cuales alertaban de que una nave estaba abierta y un toro elevador encendido después de que su conductor saliera corriendo porque se le cayeron unos palés.

La Policía Local creyó que se había producido un accidente laboral, pero esos palés contenían coca embalada para su distribución con camiones. "Esto pinta a transporte por carretera", subrayan fuentes próximas a la investigación. "La costa está bastante vigilada para transportes tan arriesgados". "Son muchos kilos para hacerlo en narcolanchas".

De momento, las pesquisas apuntan a que la droga "puede ser de una banda albanokosovar". El EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga) y la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para cazar a los integrantes de esta organización criminal internacional con almacenes logísticos en Águilas.

Los agentes de esta unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico y la Policía Judicial ya han localizado a los dueños de las naves que han sido objeto de un registro maratoniano, desde el viernes hasta este mismo martes.

"Las naves estaban alquiladas a diferentes empresarios". "En principio, parece que los dueños de las naves no sabían para qué se las alquilaron", tal y como confirman fuentes de la investigación.

Un coche patrulla cortado el acceso a una calle donde se ubica una de las naves registradas en Águilas. Cedida

Este alijo entra en el top ten de las incautaciones de toda la historia de la Guardia Civil porque se trata de una coca de gran pureza y el kilo cotiza a unos 15.000 euros, de forma que en el mercado negro podría haber alcanzado un valor de 180 millones de euros.

En esta localidad de la costa murciana, con apenas 38.000 habitantes, por desgracia, estaban empezando a estar familiarizados con el petaqueo. De hecho, sus playas son amplias, con calas para resguardarse las narcolanchas, y cerca está Lorca, la ciudad con el segundo mayor término municipal de España, de forma que es fácil habilitar puntos para almacenar gasolina y embarcaciones.

4.000 litros de gasolina

Prueba de ello es que recientemente se han intervenido de 3.000 a 4.000 litros de gasolina en Lorca. Pero el alijo del Polígono Industrial El Labradorcico eleva a nivel de Champions League a la -supuesta- organización albanokosovar que podría estar operando en Águilas.

"La gente dice que registraron otra nave en frente de una empresa de neumáticos: serían ya tres naves", comenta una vecina de Águilas, mientras un empresario con sede en el polígono de marras no da crédito a las 12 toneladas de cocaína incautadas: "Estamos todos sorprendidos".

Hasta ahora, solo figura como investigado un ciudadano marroquí. El EDOA y la Policía Judicial están visionando las cámaras de seguridad que había en una de las naves, así como el circuito de vigilancia del Labradorcico, para buscar pistas sobre la identidad de los miembros de la organización.

Lo que parecen tener claro los investigadores por el trasiego de camiones que registraban las dos naves que almacenaban los palés de coca, es que esta organización movía la mercancía por España y por otros países de Europa.