Un inmigrante herido en El Príncipe y varios altercados marcan la noche de Halloween en Ceuta

“Pues yo me esperaba que pasaran más cosas anoche, la verdad”, cuenta una adolescente ceutí en un autobús camino del centro de la ciudad.

Para la joven, la pasada madrugada fue más tranquila de lo esperado, pese a los distintos incidentes registrados en varios puntos de Ceuta.

La coincidencia de Halloween y la festividad local de La Mochila con la desescalada militar había generado preocupación entre buena parte de la población ceutí.

La elevada afluencia de personas en las calles durante toda la jornada, especialmente por la tarde y la noche, mantenía en alerta a muchos vecinos ante la posibilidad de que se produjeran altercados.

El balance de la noche deja, entre otros sucesos, a un inmigrante herido por un disparo en un pie en la barriada de El Príncipe, que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario, y un detenido por la Policía Local por un presunto delito de resistencia a los agentes de la autoridad.

No fueron los únicos incidentes. En el entorno del Club Náutico Delfines, varios inmigrantes accedieron al recinto tras saltar sus instalaciones. También se registró una pelea entre inmigrantes en la avenida Marina Española, a la altura del antiguo Hospital de la Cruz Roja, así como alteraciones del orden público en la Gran Vía.

Los sucesos de la madrugada se producen, además, en un contexto de preocupación por la seguridad en los centros sanitarios. Esta mañana, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Ceuta ha condenado “de forma rotunda” la última agresión sufrida el sábado por varias enfermeras del Hospital Universitario.

Según fuentes consultadas, el sábado por la mañana un hombre que lleva ingresado una semana en el hospital ha intentado golpear a una auxiliar y a dos enfermeras con un bastón mientras profería insultos, aunque estas lo han conseguido esquivar.

Tanto este sindicato como el Sindicato de Enfermería (Satse) han reclamado durante los últimos días la restitución de los dispositivos de seguridad en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), después de que las patrullas militares fueran retiradas de estas instalaciones el pasado 28 de octubre.

No obstante, los sucesos no han terminado en Halloween. En la tarde del domingo, otro inmigrante proveniente del monte ha acudido al hospital con una herida de arma blanca en el pulgar de una mano, causada por “un machetazo” según fuentes consultadas.

Herido por un disparo

Un hombre de nacionalidad marroquí, que llegó a Ceuta de forma irregular junto con miles de personas el 30 de julio, tuvo que recibir asistencia sanitaria durante la pasada madrugada tras resultar herido por un disparo en uno de los pies en la barriada Príncipe Alfonso.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del antiguo zoco, donde se produjo un incidente que motivó la intervención de las fuerzas policiales.

“Yo sí que escuché tiros entre las dos y media y las tres de la madrugada, pero no le hice caso” cuenta un vecino de El Príncipe Alfonso sobre el último suceso en la barriada. Sin embargo, este medio no ha podido verificar que estos disparos estuvieran relacionados con el suceso, aunque todo indica a que sí.

Por otro lado, otro vecino explica que tiene entendido que el disparo fue con un arma de fogueo y no con munición real. Por otro lado, según fuentes sanitarias, la herida correspondía a una herida de bala.

Según recoge El Pueblo de Ceuta, el herido fue trasladado al Hospital Universitario tras recibir el impacto de bala. Sus lesiones no revestían gravedad y, en un primer momento, su estado no hacía temer por su vida.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, la zona se encontraba aparentemente limpia y no localizaron restos relacionados con el arma de fuego utilizada, según la información publicada por el mismo medio.

Los efectivos policiales trataron de recabar testimonios entre los vecinos de la barriada sin éxito, ya que estos se mostraron reacios a hablar.

Paralelamente, una patrulla se desplazó hasta el Hospital Universitario para tomar declaración a la víctima. Sin embargo, el hombre tampoco quiso colaborar con los agentes ni presentar una denuncia, lo que dificulta las labores de investigación y la identificación de los posibles responsables.

Por el momento, la Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación. Una de las principales hipótesis apunta a un incidente relacionado con un “piso patera”.

De acuerdo con las informaciones recabadas por los investigadores, el incidente podría haberse originado después de que el propietario de una vivienda comunicara al hombre que debía abandonar el inmueble en el que se encontraba alojado.

Ante su negativa a marcharse, ambos habrían iniciado una discusión que fue subiendo de tono hasta desembocar en un episodio de violencia.

Siempre según esta hipótesis, durante el enfrentamiento el propietario habría sacado una pistola y efectuado un disparo que alcanzó al hombre en uno de los pies.

Tras resultar herido, la víctima habría abandonado el lugar para recibir asistencia sanitaria. El presunto autor del disparo, por su parte, no pudo ser localizado durante la primera intervención policial.

Finalmente, el hombre recibió el alta sin necesidad de permanecer ingresado en el Hospital Universitario durante la noche.

En la barriada, a pesar de los desalojos, sigue habitando una gran cantidad de inmigrantes. Según fuentes de la asociación de vecinos, la policía no ha llegado a adentrarse en profundidad en el barrio ni en los callejones que dibujan la arquitectura del lugar, sino que se han limitado a "limpiar" las zonas periféricas, razón por la cual sigue sufriendo una gran presión migratoria.