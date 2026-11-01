Truco o trato, Blocus intenta camuflarse entre las máscaras de Halloween de un Madrid blindado: "Peor que 'Black Friday'"

El baile de máscaras ha empezado en pleno centro de Madrid. Diablos, máscaras, cuernos, caretas de payasos diabólicos o monstruos empiezan a colarse entre la gente.

En esta fiesta de Halloween en las calles el truco o trato parece que no funciona. A pesar del aparente miedo que han metido previo a los comercios, lo cierto es que 'Blocus' no ha dado ni un solo susto.

En esta noche terrorífica en Madrid no ha habido otro miedo que no es el de los sustos entre bromas de la gente disfrazada que se ha lanzado a las calles.

"No sé si la gente no tiene miedo o no se ha enterado", afirma una dependienta de la Gran Vía madrileña atónita ante el gran volumen de personas realizando sus compras o paseando por esta calle.

La noche ha caído y los negocios empiezan a tomar medidas de seguridad. Algunos están blindados con grandes planchas de madera que tapian las cristaleras de los grandes escaparates.

Con estas medidas preventivas pretenden evitar que rompan los cristales y entren a saquear los negocios.

En mitad de una Gran Vía en plena ebullición un sábado de puente, lo que más llama la atención es el gran dispositivo policial desplegado en cada esquina.

Disfraces y control policial en Callao. E.E.

Nada más acceder por Plaza de España un grupo de Policías Nacionales actúan de primer retén. Algunos están en los furgones blindados custodiando la calle, otros avanzan hacia los escaparates para custodiar los comercios de la plaza.

En cada bocacalle que desemboca en la arteria principal hay un grupo de policías que tratan de mantener el orden y la seguridad.

El dispositivo deja atónito a todo el que pasa. Unos metros más arriba enfrente del Hotel Mayorazgo bajo el mantón de manila que luce su fachada un grupo de nacionales retienen a un hombre.

Lo tratan de controlar contra un poste de la calle, las manos atrás y esposado, los agentes le cachean. En total son cinco y tratan de evitar que ocurra ningún tipo de disturbios en el centro de la capital madrileña.

Son los agentes de Policía Nacional y Municipal los que tratan de impedir que se formen grupos violentos, organizados, que vandalicen las tiendas y las saqueen por completo.

Dispositivo policial en Plaza de España. E.E.

Por eso, están atentos y cualquier persona que sea sospechosa de cometer algún delito es identificada.

Mientras unos empiezan a sacarse 'selfies' vestidos de diablos, con disfraces rocambolescos o con machetes de juguete, la policía trata de impedir que cualquier persona siembre el verdadero terror y caos en la ciudad.

Después de la identificación de algo más de una decena de jóvenes en las puertas de los Cines de Callao, los policías se mantienen vigilantes. En total hay casi 2000 desplegados por todo el centro.

Los negocios empiezan a cerrar antes de lo previsto. Algunas tiendas todavía permanecen abiertas con los cristales tapiados o tapados con papel para que no se vea lo que hay en el interior desde la calle.

Unos obreros ponen los últimos listones de contrachapado en las puertas de una óptica a contrarreloj. Tienen que dejarlo todo a punto después de haber cerrado las puertas al público poco antes de las 20.00h de la tarde.

Comercios completamente tapiados. E.E.

La gente disfrazada cada vez es más en las aceras. Muchos van con las caras tapadas y algunos les miran desconfiados. No se sabe quién se esconde detrás de esas máscaras.

Una pareja va mirando los escaparates al tiempo que comentan: "¿De verdad hay derecho a que se haga esto?", dice indignada la mujer.

-"A qué vamos a llegar", responde escueto pero con cierta rabia el hombre que le acompaña.

Unos metros más arriba en una de las tiendas de zapatos que sobrevive al paso de las horas está Samara, la dependienta.

Vive una espera agónica mientras mira a través de la puerta aún abierta del establecimiento.

Explica que este fin de semana ha habido muchísima gente y las ventas en vez de ir a menos, al contrario, se han disparado: "Ha sido una tarde peor que en Black Friday".

La policía retiene a un hombre en pleno centro. E.E.

Tienen órdenes claras por parte de los superiores que gestionan la tienda de esta cadena: "Cuando los negocios de la zona empiecen a cerrar, vosotros también".

Lo primero es su seguridad, por eso les han pedido que se marchen "antes de que empiece a haber cualquier incidente" que pueda ponerles en peligro.

Pero, lo que más llama la atención de esta dependienta es precisamente eso, la cantidad de gente que bien entrada la noche continúa de compras como si nada.

"No sé si la gente no tiene miedo o no se han enterado", relata. Más bien su impresión es que muchas personas no saben qué es lo que puede llegar a pasar.

Cuando entran en su tienda y les preguntan sorprendidos por qué están todos los comercios tapiados, ella se lo explica y lo que recibe son caras de incredulidad y asombro: "La gente alucina, no se lo esperan".

Para esta joven lo peor es que, bajo su punto de vista, todo esto "lo hacen por vandalizar, no por nada en específico".

Fuera la incertidumbre continúa sobre si aparecerán o no. Así durante varias horas.

Pero las dudas sobre si 'Blocus' se infiltrará en esta noche de disfraces de Halloween empieza a disiparse.

"Parece que no va a pasar nada, todo está muy tranquilo", explica un policía de la UIP desplegado en la calle Preciados a EL ESPAÑOL.

La amenaza de lo que podía suponer a nivel de vandalismo 'Blocus' parece haberse esfumado: "Solo hemos realizado identificaciones, de momento, no ha habido detenciones", relata.

Las horas pasan y la plaza de Callao se llena de disfraces. Selfies, música, algún que otro susto, pero ninguno de ellos de esta organización.

Así, pasadas las 23.00h el blindaje policial de esta plaza desaparece porque no parece que el centro de la capital vaya a ser objetivo de ataques y vandalismo esta noche.

El gran dispositivo desplegado en todas las calles que conducen a la Puerta del Sol o a Callao va replegándose. Tan solo quedan vehículos blindados, 'lecheras', en los accesos a Sol donde la acampada se mantiene todavía en pie.

Los 500 agentes de Policía Nacional, entre ellos alrededor de 200 de UIP, y los más de 1.500 de Policía Municipal junto con las detenciones en varios puntos de España de los cabecillas de 'Blocus' han disipado cualquier intento de instaurar el terror o la violencia en esta noche de Halloween en el centro de Madrid.