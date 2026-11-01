La Reina Sofía cumple 88 años después de recorrer casi 70.000 kilómetros sólo en este 2026: una vida al servicio de la Corona

Este lunes, 2 de noviembre, la reina doña Sofía cumple una cifra tan simbólica como extraordinaria: 88 años. Casi nueve décadas de vida en las que ha sido testigo y protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de España y de Europa.

Desde 2014, cuando el rey Juan Carlos abdicó la Corona en favor de su hijo, Felipe VI, la reina emérita pasó a ocupar un segundo plano en el organigrama de la Familia Real. Sin embargo, lejos de retirarse, doña Sofía ha seguido siendo uno de los miembros más activos de la institución. Y de qué manera.

Basta echar un vistazo a su agenda para comprender que la jubilación no parece formar parte de sus planes. En lo que llevamos de 2026, la madre del actual monarca ha recorrido cerca de 70.000 kilómetros entre compromisos oficiales, viajes personales, convenciones internacionales, actos culturales, iniciativas solidarias y desplazamientos privados.

La reina Sofía en el 80 cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia el pasado mes de abril. Gtres

Una actividad frenética que demuestra que su sentido del deber permanece intacto, incluso cuando ya no tiene las responsabilidades institucionales que asumió durante los 39 años que fue reina consorte de España.

Su 2026 comenzó en Atenas, donde viajó el pasado mes de enero para despedir a su hermana pequeña, la princesa Irene de Grecia, fallecida a los 83 años. Un golpe personal que la llevó de regreso a sus raíces familiares y que recordó el estrecho vínculo que siempre mantuvo con la Familia Real helena.

La reina Sofía se despojó del luto por el fallecimiento de su hermana en su viaje a Miami. Casa de Su Majestad el Rey

Apenas unas semanas después, en febrero, puso rumbo a Las Palmas de Gran Canaria, donde recibió el Premio Gorila por su compromiso con la conservación de la biodiversidad y fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Marzo fue otro mes especialmente intenso. Después de cumplir con varios compromisos en Madrid, entre ellos una visita al Museo Naval y su tradicional besapié al Cristo de Medinaceli, doña Sofía viajó a Miami.

Allí participó en la presentación de la iniciativa America&Spain250, asistió a la entrega del Premio Sophia a la Excelencia y presidió la firma de un convenio entre el Queen Sofía Spanish Institute y la International Studies Foundation.

Una visita de marcado carácter cultural y diplomático que volvió a poner de manifiesto su papel como embajadora de los vínculos entre España y Estados Unidos.

En abril, su agenda internacional continuó con dos destinos europeos: Lyon, donde asistió a la conferencia mundial de Alzheimer, y Londres, donde acudió a la inauguración de una exposición dedicada a Zurbarán en la National Gallery.

También estuvo en Estocolmo para participar en la celebración del 80 cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. Tres compromisos que reflejan la dimensión internacional de una figura que sigue siendo recibida con honores y consideración en las principales instituciones europeas.

La actividad tampoco disminuyó durante la primavera. En mayo visitó Castellón de la Plana para respaldar la labor de los bancos de alimentos y participar en la inauguración de su congreso nacional.

En junio, Granada la recibió con motivo del Festival Internacional de Música y Danza, donde asistió a su concierto inaugural y a una gala flamenca benéfica. También presidió actos culturales y científicos en Madrid.

La reina Sofía junto a los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía en Marivent. Gtres

Los meses de julio y agosto, la reina Sofía los suele pasar en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Desde ahí, en algunas ocasiones, viaja de manera privada a Grecia y otros destinos junto a sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y sus nietos Marichalar y Urdangarin.

En septiembre estuvo en Oslo para asistir al funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, además de desplazarse a Sevilla y a Nueva Orleans, donde participó en el simposio America&Spain250.

La reina Sofía en Nueva Orleans el pasado septiembre. Casa de Su Majestad el Rey

A todo ello hay que sumar los desplazamientos nacionales y los viajes de ida y vuelta a Madrid, ciudad en la que tiene establecida su residencia. El recuento aproximado de los destinos que figuran en su agenda, junto con los viajes recientes a Oviedo y Armenia, sitúa su recorrido en torno a los 66.500 kilómetros.

Una cifra que roza los 70.000 y que da una idea de la intensidad de su actividad a lo largo del año.

Precisamente, uno de sus últimos desplazamientos ha tenido como escenario Asturias. EL ESPAÑOL fue testigo de la llegada de la reina Sofía al Hotel de la Reconquista, donde se alojó con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

Por la tarde disfrutó de la ceremonia desde el palco de honor y, a la mañana siguiente, emprendió rumbo a Ereván, la capital de Armenia.

Allí fue recibida por el primer ministro, Nikol Pashinyan, con los honores pertinentes y muestras de una calidez que acompañó a doña Sofía durante su estancia. No se trató de una visita protocolaria de unas horas.

Durante el viaje, que incluyó su participación en la entrega del Premio Príncipe Talal y diferentes visitas a lugares históricos del país, tuvo lugar el accidente ferroviario de Urda. Las autoridades responsables de recibirla le dieron el pésame, gesto que la emérita agradeció.

Imparable a los 88

La reina Sofía al concluir la gala de los Princesa de Asturias el pasado viernes 23 de octubre. Gtres

Y así llega doña Sofía a los 88 años: con una agenda que muchos, incluso varias décadas más jóvenes, tendrían dificultades para seguir. No parece dispuesta a dar un paso atrás.

Mantiene intacta su vocación de servicio, su compromiso con las causas sociales y culturales y esa discreción que ha sido una de sus principales señas de identidad.

Hija de reyes, hermana de rey, madre de rey, esposa de un rey y abuela de quien está llamada a convertirse en reina. Pocas biografías reúnen semejante vínculo con la historia de las monarquías europeas. Según los expertos, es la mujer viva con más sangre azul.

Una princesa y después una reina con una trayectoria excepcional que, a sus 88 años, sigue demostrando que el deber no entiende de edades. Doña Sofía continúa en marcha. Y, a juzgar por sus casi 70.000 kilómetros de este 2026, todavía le queda mucho camino por recorrer.