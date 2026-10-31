El extraño reino búlgaro de un 'chamán' murciano del Sol: 35 cactus psicodélicos y un grupo de 'iluminados' en los Balcanes

"¡Y también bailan el joró! ¡Pero desnudos! Uno toca un gran tambor; andan con mantos blancos y allá, en un iglú, encienden fuego mientras cada uno escribe algo en una piedrecita", se apresuró a contar el mes pasado ante las cámaras de la televisión búlgara bTV un cuarentón cejijunto de aspecto desaliñado a quien los periodistas identificaron como el pastor Rumen Aleksandrov.

Junto a Nova, bTV es una de las grandes cadenas privadas de Bulgaria, que, al igual que el grueso de los medios del país, también envió un equipo de reporteros a finales de septiembre a un paraje montañoso de los Balcanes centrales para cubrir una operación de los servicios de inteligencia que había terminado con la detención de un señor de Murcia de 58 años.

La policía del país acusa a José Manuel Guillamón Nicolás de mantener una comunidad espiritual de seguidores bajo su influencia mediante promesas de sanación y preparados psicoactivos.

Un día antes de la llegada en avalancha de los medios de Sofía, el 27 de septiembre, agentes de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS) y de la policía habían registrado las instalaciones del español en las inmediaciones de Kalofer, un pueblo situado en la provincia de Plovdiv.

Los diarios adornaron el contenido de la operación con grandes titulares sobre sectas y con docenas de testimonios de los perplejos lugareños, quienes llevan años chismorreando sobre las extravagancias de aquellos extranjeros y sobre aquella comunidad estrafalaria que, a su entender, ha crecido como un quiste espiritual al pie de sus montañas.

El chamán murciano desciende las escaleras del tribunal de Plovdiv acompañado por varios policías búlgaros. Redes sociales

La estructura que el pastor tomó por un iglú era un inipi, una sauna inspirada en las tradiciones indígenas norteamericanas.

Marco Polo llamó unicornios a los rinocerontes de Sumatra. Los vecinos de Kalofer han practicado una zoología parecida con las costumbres de aquellos extranjeros identificando a su manera los fragmentos reconocibles y ensamblando con ellos una explicación más o menos razonable mediante analogías e imágenes prestadas.

Rumen Stoyanov, antiguo alcalde de Kalofer, recordó ante las cámaras de las televisiones búlgaras que se había cruzado con un individuo descalzo y casi desnudo, que llevaba sobre el hombro como un rifle una especie de manta enrollada.

El tipo le sonrió señalando al cielo. "Pensamos que apuntaba a Dios. Lo que no entendimos bien es si Dios le estaba hablando o él mismo se creía Dios", dijo el edil.

Otros lugareños refirieron a los periodistas que se habían dado de bruces con personas dormidas entre símbolos rituales mientras atravesaban el bosque a caballo.

Kalofer, una población de unos 2.500 habitantes, está particularmente orgullosa de sus tradiciones religiosas y celebra cada enero su propio ritual extraordinario, cuando cientos de hombres se meten en las aguas heladas del río Tundzha para bailar joró durante la Epifanía.

A juzgar por los testimonios de los locales, los llegados desde fuera han sido percibidos como un puñado de alienígenas que ha conquistado aquel paraje frecuentado por excursionistas y familias: un desfiladero de laderas boscosas donde el río Blanco salta entre las rocas y se remansa en pozas.

Antes del alba

La operación contra el "santuario" de José Manuel Guillamón Nicolás en Gorna Korniditsa fue llevada a cabo la madrugada de un domingo.

En una dependencia utilizada por Guillamón, los agentes encontraron 35 macetas de cactus, identificados posteriormente en las actuaciones judiciales como ejemplares de San Pedro, una especie botánica originaria de los Andes y utilizada desde hace siglos en ceremonias indígenas por su alto contenido en un potente alcaloide alucinógeno.

Había también setas, materia vegetal seca, preparados en polvo y recipientes con líquidos de color marrón oscuro. Entre estos últimos hallaron tres botellas reutilizadas de Coca-Cola, de dos litros cada una.

Los primeros análisis detectaron la presencia de mescalina, una sustancia psicodélica presente en los citados ejemplares de cactus de San Pedro. Es capaz de alterar intensamente la percepción sensorial y modificar la experiencia subjetiva del tiempo.

Según la información difundida por la DANS, el murciano se presentaba como el único intermediario capaz de comunicarse con "espíritus superiores" y depositario de conocimientos ancestrales inaccesibles para el resto de los mortales.

José Manuel Guillamón, junto a su abogada, durante una de sus comparecencias judiciales en Bulgaria, donde la Fiscalía lo investiga por posesión de sustancias estupefacientes con fines de distribución. Redes sociales

El relato oficial prendió inmediatamente en los medios búlgaros, que, al igual que el pastor, tradujeron lo ocurrido a la manera de Marco Polo a simplificaciones hechas a la medida de la soñolienta audiencia búlgara de la sobremesa.

Aquel mismo domingo, la televisión NOVA anunció que los servicios secretos habían desarticulado una secta cuyo chamán drogaba a sus seguidores mientras los diarios fabricaban etiquetas para titulares como "el chamán español de la secta del río Blanco" o "el gurú del Sol de Acuario".

A la mañana siguiente, el asunto había saltado al Gobierno.

El ministro del Interior, Ivan Demerdzhiev, aseguró que los servicios de seguridad estaban investigando otras organizaciones de características semejantes y que pretendían "neutralizarlas" antes de que sus actividades tuvieran consecuencias más graves.

Para entonces, los investigadores habían interrogado ya a catorce búlgaros vinculados a la comunidad.

Intentaban establecer si algunos seguidores habían entregado dinero, vehículos o propiedades bajo la influencia del gurú español, lo cual no constituye en sí mismo ningún ilícito penal salvo que, por ejemplo, medien engaños o coacciones.

En realidad, la causa penal abierta por la Fiscalía de Plovdiv se centra esencialmente en la tenencia de sustancias estupefacientes con fines de distribución, más allá de los adornos esotéricos, las acusaciones de manipulación psicológica y el sensacionalismo con el que los buscadores de herejías han presentado el caso.

Lo relevante aquí es qué ocurría realmente durante las ceremonias.

Según la Fiscalía, Guillamón preparaba los líquidos, los conservaba en frigoríficos y los destinaba a participantes en rituales indígenas que organizaba periódicamente, entre otros momentos, alrededor de los equinoccios y los solsticios.

Supuestamente, los asistentes pagaban cantidades variables por tomar parte en ellos.

Un inipi, sauna ceremonial inspirada en las tradiciones indígenas norteamericanas, junto a una hoguera en el entorno del centro espiritual Dara Dharma, en las montañas búlgaras. Web de Dara Dharma

El 30 de septiembre, tres días después de la operación, Guillamón compareció ante el Tribunal Provincial de Plovdiv. Inicialmente, el juez acordó mantenerlo en prisión preventiva mientras avanzaban los análisis y los interrogatorios.

Ocho días después, el Tribunal de Apelación consideró que existían indicios suficientes para mantener la investigación, pero no un riesgo de fuga o reincidencia que justificara prolongar el encarcelamiento.

Le impuso una fianza de 15.000 euros y condicionó su excarcelación al depósito efectivo de esa cantidad.

Guillamón se presentó ante los jueces búlgaros como ingeniero agrónomo. Explicó que su domicilio oficial continuaba en Murcia y que tenía una hija en Málaga, aunque llevaba años vinculado a Bulgaria.

También aseguró que carecía de antecedentes penales. Resultaba una carta de presentación relativamente convencional para un hombre al que los servicios de inteligencia acababan de atribuir la pretensión de comunicarse en exclusiva con espíritus superiores.

Bosques búlgaros

En realidad, la organización que investigan las autoridades de Sofía no nació en los bosques búlgaros.

Sus documentos fundacionales y las primeras relaciones espirituales de Guillamón conducen hasta Murcia y los círculos internacionales del chamanismo indígena en los que el español comenzó a moverse hace más de veinte años.

El 14 de septiembre de 2005, ante un notario de Valencia, se constituyó la Fundación Fuego Sagrado de Itzachilatlan, promovida por Aurelio Díaz Alfaro, conocido como Aurelio Díaz Tekpankalli, un maestro espiritual mexicano que había extendido por varios países americanos las ceremonias de una corriente conocida como Camino Rojo.

Aurelio Díaz reivindicaba la recuperación de conocimientos y prácticas espirituales de los pueblos indígenas americanos.

Su repertorio incluía los baños ceremoniales de vapor, las búsquedas de visión y las llamadas danzas del sol, durante las cuales los participantes ayunan y bailan durante varios días alrededor de un árbol ceremonial, acompañados por cantos y tambores.

La corriente incorporaba tradiciones de distintas procedencias indígenas y las difundía también entre comunidades urbanas occidentales.

Entre sus cuatro vicepresidentes figuraba precisamente José Manuel Guillamón Nicolás, según la inscripción publicada por el Boletín Oficial del Estado el 18 de enero de 2006.

¿Cómo acabó el murciano en los Balcanes? El español tenía contactos en Bulgaria desde principios de siglo y decidió aprovecharlos para crear con dos personas de su círculo una asociación propia dedicada, como la del mexicano, a preservar las tradiciones espirituales indígenas.

La entidad, bautizada como Sol de Acuario, quedó inscrita en Plovdiv en 2012, aunque su asamblea constituyente se había celebrado en Murcia.

Vista aérea del complejo Dara Dharma, cerca de Kalofer, con sus bungalós turísticos y cúpulas destinadas a las actividades del centro. Web de Dara Dharma

Uno de los tres fundadores era el búlgaro Dimitar Yordanov Antonov, quien conoció al murciano en 2002 durante un viaje a España en el que coincidieron en unas ceremonias.

Después perdieron el contacto hasta 2010 o 2011, cuando Guillamón reapareció con el proyecto de constituir el Sol de Acuario y le pidió ayuda para ponerlo en marcha.

Antonov sostiene que inicialmente le pareció un hombre auténtico, interesado sinceramente por las tradiciones ancestrales. Pero aquella buena impresión fue deteriorándose a medida que surgieron las primeras disputas sobre la dirección de Sol de Acuario.

Ahora es uno de sus mayores enemigos y una de las voces de las que se sirvieron los periodistas de Sofía para hablar del pasado del gurú de Murcia.

En palabras de Antonov, las rivalidades comenzaron cuando el español comenzó a presionar para que los estatutos le reconocieran el cargo de presidente vitalicio.

Según dice, empezó a enfrentarse con sus maestros espirituales y a rechazar cualquier autoridad por encima de la suya.

"No me gustaba su manera de tratar a la gente. Algunos se marchaban ofendidos, dolidos", explicó a bTV. Al final, el búlgaro también se fue de Sol de Acuario.

Su firma aún aparece, sin embargo, junto a las de Guillamón y María Dolores Guzmán Villalobos en los documentos de una asamblea celebrada en Murcia el 22 de febrero de 2018 en la que se modificaron los estatutos de su organización para incluir una exigencia económica extraordinaria.

A partir de su entrada en vigor, se establecía que, para adquirir la condición de socio de Sol de Acuario, sería necesario presentar una solicitud escrita, demostrar la disponibilidad de una aportación inicial de al menos 10.000 levas búlgaras, equivalentes a unos 5.100 euros, y obtener el respaldo unánime de la asamblea.

Guillamón eligió el valle del río Blanco porque Antonov conocía Kalofer desde la infancia y facilitó su relación con la comarca.

Allí encontró los terrenos y las instalaciones que necesitaba para organizar retiros y ceremonias entre los bosques.

Con el tiempo, el centro adoptó el nombre de Dara Dharma y desarrolló una oferta que combinaba las prácticas chamánicas con un turismo rural mucho más convencional.

Los visitantes podían participar en retiros de yoga, meditación, ceremonias de purificación, talleres de sonoterapia y actividades de voluntariado.

Se organizaban bodas, reuniones familiares, campamentos infantiles e incluso jornadas de recolección de rosas en los campos de la comarca, que comenzaban hacia las cinco de la madrugada para aprovechar las flores todavía cubiertas de rocío.

Los bungalós destinados al alojamiento disponían de televisión, aire acondicionado y baño privado. Había cocina compartida, biblioteca, juegos de mesa y una red de voleibol. El precio anunciado para dos huéspedes rondaba los 45 euros por noche.

La promesa de desconexión espiritual tampoco obligaba necesariamente a renunciar a todas las comodidades de la civilización.

Los responsables del establecimiento habían previsto habitaciones con conexión wifi para los nómadas digitales que quisieran trabajar desde los Balcanes.

Las acusaciones

¿De qué acusan realmente a Guillamón las autoridades judiciales búlgaras?

De poseer sustancias estupefacientes con fines de distribución. La Fiscalía sostiene que el español elaboraba preparados psicoactivos destinados a los participantes en sus ceremonias.

Y para fundamentar esa acusación, ha presentado declaraciones de testigos que conocían las actividades del centro.

Según la reconstrucción publicada por el periódico local TrafficNews, una de ellas es Michaela Mikova, responsable de los bungalós Dara Dharma desde hace al menos un par de años.

La mujer atribuyó a Guillamón la preparación y entrega de brebajes que sospechaba que contenían dimetiltriptamina, o DMT, una sustancia psicodélica asociada a la ayahuasca, pero añadió que los participantes que los tomaban lo hacían siempre de manera voluntaria.

Otro testigo, identificado como Stefan, relató una ceremonia anterior en la que, de acuerdo con su versión, se habían ofrecido ayahuasca y rapé, un preparado tradicional de tabaco pulverizado que se administra por vía nasal.

Los abogados del murciano, Todor Yosifov y Neli Kavardzhikova, aducen que ninguno de los catorce testigos interrogados ha reconocido haber consumido o recibido de Guillamón los preparados investigados.

La defensa cuestionó asimismo que los análisis disponibles permitieran conocer la concentración exacta de mescalina y negó que existiera una prueba pericial que acreditase la presencia de DMT.

Participantes en una sesión de yoga dentro de una de las cúpulas geodésicas de Dara Dharma, decorada con pétalos de rosa y motivos espirituales. Web de Dara Dharma

Sea como sea, la cuestión penal fundamental sigue todavía siendo si las sustancias intervenidas estaban destinadas a su distribución entre terceros, tal y como sostiene el fiscal.

Durante su primera comparecencia, Guillamón se mostró muy sereno ante el juez que debía decidir sobre su encarcelamiento.

"En mi corazón me siento inocente y libre. Michaela se ha quedado sola, no podrá con todo. Trabaja para mí", declaró ante los magistrados.

Ocho días después, cuando volvió a comparecer, el español aclaró que había tenido la idea de crear una asociación y que organizaba actividades ecológicas, yoga y meditación.

Aprovechó también para quejarse de su experiencia penitenciaria y explicarles que padecía asma desde niño y el humo del tabaco que respiraba en una celda pequeña le provocaba problemas.

A la postre, Guillamón consiguió en parte convertir su comparecencia judicial en una de sus charlas, con la particularidad de que esta vez el auditorio estaba compuesto por magistrados que no habían acudido en busca de iluminación espiritual ni parecían particularmente interesados en los inconvenientes de su estancia carcelaria.

Por encima de todo, quería regresar a Kalofer. Allí estaban su perro, su prometida y sus plantas. Había pasado muchos años construyendo aquel lugar y no encontraba motivos para marcharse de Bulgaria.

"No me gusta la ciudad. Me gusta la montaña", les aclaró a los magistrados.