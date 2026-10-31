La desgarradora espera de 105 familiares en la Casa Sacerdotal de Toledo: "Es como morir poco a poco y morir muchas veces"

El ruido exterior parece quedarse a las puertas de la Casa de Ejercicios El Buen Pastor. En este espacio de recogimiento, los familiares de los desaparecidos en la tragedia de Urda aguantan como pueden el paso de las horas, donde cada minuto va pesando más que el anterior hasta resultar casi insoportable lidiar con el paso del tiempo.

Las horas se vuelven densas y punzantes, y el tiempo parece hacerse eterno en una espera angustiosa que es un auténtico calvario para las más de 100 personas que esperan noticias de sus seres queridos.

El tiempo acompaña y muchos pasan el día en pequeños corros arropados por los suyos. Algunos se sientan en sillas en círculo donde comparten el dolor con un ápice de esperanza que, por pequeño que sea, todavía queda.

Otros directamente se tumban en el césped con las mantas rojas que les ha proporcionado Cruz Roja y tratan de arroparse los unos a los otros. Entre ellos, apenas intercambian palabras. No hay fuerzas para eso. La tragedia, el drama y el dolor están en las caras de cada uno de ellos.

El silencio impera en los jardines. Apenas se escucha una palabra por encima de otra. Así pasan las horas, una tras otra.

Familiares en los jardines de la Casa Sacerdotal. Reuters

Una joven se encuentra con su madre en el jardín, en la puerta de la Casa. Sentadas en unas sillas negras de plástico, bajo una de esas mantas rojas y con los ojos llorosos, se funden en un fuerte abrazo. Todavía no han recibido noticias, han pasado más de 48 horas y el dolor se torna insoportable.

"Nos han tenido 48 horas sin saber nada, estamos sufriendo. No hay derecho. Es agotador", cuenta Esther, hermana de Pepe San Emeterio, uno de los desaparecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo).

Entienden que los procesos sean lentos para no dar falsas esperanzas o información que no sea correcta. Pero lo que no se explican es cómo es posible que después de tantas horas no tengan aún ningún tipo de noticia.

Las familias se han reunido esta mañana con la Guardia Civil. "Ha sido una reunión muy dura. La gente estaba alterada porque no hay noticias", relatan.

La Benemérita ha recibido 72 denuncias de personas desparecidas, cinco han sido localizadas con vida. Ahora hay activas 67, y conforme pasan las horas, el número de cadáveres identificados va aumentando.

"Esto ha hecho que la esperanza de muchos vaya decayendo", relata Marta Gómez Aguado a EL ESPAÑOL, la directora de la Casa El Buen Pastor.

Cada vez que los agentes o alguien del Cecopi se dirige a ellos, se quedan sin aliento. Cuando se dirigen a las familias, sus peores presagios se confirman.

Enseguida abandonan las instalaciones. El duelo, que les rompe por dentro, se hace real, y no quieren otra cosa que estar cerca de sus familiares y de la persona que han perdido en este accidente, en esta tragedia.

"De momento, seguimos sin noticias y, la verdad, no tenemos muchos ánimos para seguir hablando". Así termina la frase, con la voz entrecortada, Francisco Jiménez.

Es sevillano y se encuentra a la espera de recibir noticias de la madre de su pareja. Se iban a casar este sábado. Ana viajaba en ese Iryo para el enlace. La tragedia ha paralizado sus vidas por completo. Unas vidas rotas por el dolor y la incertidumbre que afrontan en estos momentos.

Para tratar de que pasen las horas y que ese paso del tiempo sea más liviano, lo único que les queda es mantener la mente ocupada. Abandonar el silencio y la introspección. Algunos se juntan en círculo y comparten anécdotas, historias de la familia de momentos felices que les unen.

Familiares se funden en un abrazo a la espera de noticias de sus seres queridos desaparecidos. Reuters

También mantienen pequeñas charlas con los equipos de psicólogos desplegados en esta casa diocesana. Algunos hablan y se abrazan buscando consuelo a los terapeutas de Cruz Roja; otros, a los trabajadores sociales, que también se encuentran en estos jardines, con quienes ya han creado un vínculo.

"Es un duelo constante porque no dicen nada", relata Raúl, uno de los familiares que se encuentra en estos jardines. Es sanitario y ha vivido muchas muertes y acompañado a familiares en sus duelos. Pero asegura que esto son "muchos duelos, uno tras otro", porque, cuando vuelven a sus ciudades, a sus pueblos, "todo el mundo les espera".

Para Raúl, esta espera angustiosa es "como morir poco a poco y morir muchas veces". La falta de información impide a las familias iniciar un duelo normal y también terminarlo.

También entra en juego el hueco que queda para la esperanza, que se abre paso cada vez que encuentran a personas desaparecidas con vida. "Nos han dicho que puede haber un baile de cifras entre el 1% y el 3%" con respecto a lo oficial. "Ahí es donde quiero que esté mi hermano", clama Manuel San Emeterio, el otro hermano de Pepe.

Manuel Emeterio muestra una foto de su hermano Pepe, desaparecido en el accidente de Urda. Iranzu G. Vergara

Mantienen un ápice de luz, más después de que se hayan encontrado a dos de los pasajeros con vida en los hospitales, pero no por ello dejan de ser conscientes de todos los escenarios posibles: "Estamos esperando a que nos llame la Guardia Civil y nos comunique lo que sea", sentencia.

Mientras tanto, algunos de los que están dentro pasean por los pasillos de la Casa Sacerdotal. Dentro han habilitado despachos y dependencias de los curas para atender a las familias. En las puertas cuelgan carteles en los que puede leerse: Iryo, Renfe y Adif. En su interior resuelven las dudas de los seres queridos y les acompañan.

En los muros de esta casa también cuelgan algunos folios que avisan de la celebración de misas que tendrán lugar en la capilla de esta casa parroquial. Los diferentes sacerdotes se encuentran en las dependencias, ofrecen soporte espiritual a quienes lo necesiten. Les escuchan y les dan consuelo.

Durante la mañana del viernes, a las 12.00h fue el propio Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo, quien ofició la misa. Horas más tarde, en esa misma capilla, una madre y una hija se abrazan mientras rezan y buscan esperanza en Dios mirando a la cruz entre lágrimas.

Uno de los carteles que anuncia los actos religiosos para los familiares. I.G.V.

En el exterior el silencio solo lo rompe las llamadas de teléfono constantes. "¿Cómo te ha ido el colegio?", pregunta un padre a su hijo por teléfono. Otros descuelgan para hacer gestiones por si sus peores temores se confirman: tener el dinero disponible, avisar a los servicios fúnebres o gestionar los seguros.

En mitad de todo eso, una joven se tira al suelo desconsolada, rota por el dolor de la agónica espera. Enseguida una psicóloga de Cruz Roja se acerca a ella para ofrecer su consuelo.

Por el césped continúan las llamadas, pequeños paseos al teléfono, otros mantienen esas conversaciones sentados en alguno de los bancos de piedra.

Una de las trabajadoras sociales se acerca a un grupo prudente, con cautela y pronuncia con todo el mimo y tacto del mundo: "Estamos montando el comedor, ahora habrá algo de comida caliente. Podéis acercaros al interior si queréis".

"De forma providencial"

De un lado para otro está Marta Gómez Aguado. Es una de las encargadas de mantener todo a punto. Nada más acontecer la tragedia recibió una llamada para poner a punto las instalaciones y acoger a los seres queridos de los desaparecidos.

"Fue algo providencial, justo había 105 personas y teníamos 105 camas preparadas", algo que según relata no es lo normal. Casi nunca tienen las habitaciones a punto y, esta vez, cuando recibieron la llamada justo tenían el mismo número de camas.

Ella trata de sostener a quienes están rotos. Apenas descansa un par de horas y vuelve otra vez para dar soporte a todos estos familiares.

Gestionan las comidas calientes que las llevan de forma solidaria desde Toledo. Cáritas también se encuentra apoyando en todo lo que pueden.

Se les está dando acompañamiento y "consuelo espiritual" a todo el que lo necesita y lo pide. No falta tampoco la asistencia psicológica por parte de los expertos.

Poco a poco el cansancio va venciendo, de forma especial a los seres queridos que llevan días esperando noticias. La noche cae, los equipos de emergencias y los agentes ya han abandonado las instalaciones. La incertidumbre se posterga, al menos, las próximas horas. Probablemente hasta este sábado no vuelvan a tener más noticias de sus seres queridos.

Precisamente este fin de semana llegarán más familiares y allegados para poder estar cerca de los suyos y arroparles en estos momentos tan duros. Ahora en la Casa hay 105 camas preparadas, aunque durante el día acuden alrededor de 200 o 250 personas. Aunque este fin de semana seguramente sean bastantes más.

Solo esperan que las horas pasen, lo antes posible. Quieren que estas horas angustiosas, punzantes, terminen. Ansían que les digan algo y, si en esa lista pronuncian el nombre de su ser querido, poder afrontar la pérdida y empezar el duelo.