Comercios tapiados en Madrid: informes de inteligencia sobre Blocus alertan de "grave riesgo" en Barcelona, Valencia y Bilbao

En 72 horas, las autoridades han logrado cerrar cinco grupos de Telegram de Blocus, siete cuentas en TikTok y han detenido a más de una decena de organizadores del grupo: dos en Valencia, uno en Bellmunt d'Urgell y uno en Sant Sadurní d'Anoia, entre otras ciudades.

Tras esos resultados, se ha empezado a difundir un mensaje de tranquilidad sobre los supuestos disturbios que sucederán en diversas partes de España durante el 31 de octubre.

Los comercios, sin embargo, no se confían. En el centro de Madrid, muchos de ellos han decidido tapiar sus grandes escaparates para protegerse ante posibles incidentes.

Eso, justamente, es lo que advierte un informe recién publicado de Golden Owl, una startup vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante. En él, se alerta sobre una "regeneración en tiempo récord" del grupo.

A las pocas horas del cierre de los grupos Telegram y las cuentas de TikTok, estos grupos decidieron trasladarse a otras aplicaciones de mensajería como Signal y WhatsApp.

En TikTok también ha sucedido lo mismo. Casi a la misma vez que se cerraban distintas cuentas aparecieron otras en 15 localidades diferentes entre el 25 y el 29 de octubre.

Según fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL, estas personas no forman una red ni tienen un líder que les coordine.

Las personas detenidas, que son menores de edad, tampoco se conocen entre sí, por lo que los Mossos no creen que exista detrás una organización criminal.

Estas fuentes explican que tras los disturbios en Francia e Italia, los jóvenes que integran Blocus en España han tenido una mayor facilidad para difundir el mensaje.

Los investigadores consultados por este medio apuntan que los adolescentes no actuaban bajo un mando "coordinado" ni existen pruebas por el momento de una organización que diseñara y dirigiera la movilización.

Sin embargo, Golden Owl ha identificado el alias del que creen que es el controlador principal de la red, quien es conocido como FUCK A.E.A.T.

El grupo que coordina continúa activo y ahora se encargaría de dirigir a las filiales mediante una cuenta de Telegram Premium. Uno de sus "encargos" expresos es actuar en Bilbao.

Táctica

El informe de Golden Owl señala que los nuevos mensajes de Blocus se centran en abandonar la idea de una "masa única" para atacar los establecimientos.

Ahora, lo que buscarían en la Plaza de Cataluña y en el Paseo de Gracia de Barcelona es ir a los "objetivos" que tengan más cerca. Esos sitios designados son grandes marcas como Apple, JD, Nike y tiendas de lujo.

Justamente, la red de Blocus promovió los disturbios en Barcelona del pasado 24 de octubre, los cuales se saldaron con 130 detenidos y múltiples comercios y mobiliario urbano destrozados.

En su momento, la concentración fue identificada entre el 18 y el 19 de octubre. Incluso Newtral identificó unos días antes de los disturbios a diversos grupos en Barcelona con alrededor de 700 participantes.

En estos se difundían las instrucciones para acudir vestidos de negro, cubrirse el rostro y llevar determinados objetos para romper los escaparates. A eso, los investigadores lo llamaron como "violencia lúdica" y no organizada.

Adicionalmente, en Madrid, se estaba anunciando que la operación había "fallado".

Pero la Policía ha detectado que esto es una maniobra de contrainformación debido a que después surgieron tres nuevas cuentas en las que captaban a participantes por WhatsApp para asaltar la Gran Vía y la Puerta del Sol.

A esta convocatoria de Halloween también se suma la filial de Santiago de Compostela, cuya cuenta es catalogada como la más agresiva, dado que tiene incitaciones explícitas para saquear e incendiar la ciudad bajo el lema "hasta que arda en llamas". El objetivo fijado ha sido el centro comercial As Cancelas.

En total, el informe de Golden Owl ha identificado 21 ciudades en las que podrían llegar a suceder disturbios durante Halloween. Lo que ha generado, según explica el informe, es que haya grupos ciudadanos que quieran "contrarrestar" estas acciones.

En Valencia, por ejemplo, se ha convocado una concentración de un grupo de extrema derecha a la misma hora y a escasa distancia de las convocatorias de Blocus, lo que podría llegar a generar una escalada de violencia.

A su vez, en Barcelona, los comerciantes están planteando como medida realizar guardias nocturnas armados con bates de béisbol. Incluso, hay una cuenta creada en TikTok en la que se exponen rostros y datos personales de menores presuntamente vinculados a saqueos previos, por lo que se emiten dos alarmas en el informe de Golden Owl.

Otras convocatorias

Entre tanto, la amenaza de Halloween no es la única en el calendario. En estas cuentas también se está "alistando" el terreno para el 1 de noviembre, en San Pedro Alcántara; el 2 en Terrassa; el 11 en Alcorcón; el 21 en Sevilla; y el 30 en "toda España".

Esas convocatorias son difundidas mediante carteles que, según Golden Owl, se realizarían en seis plantillas con los mismos parámetros.

Esa centralización, afirma el informe, se ha evidenciado por los errores de edición: una de las publicaciones de un cartel para Granada tenía como dirección la calle Larios (que se encuentra en Málaga).

Otra de las difusiones en Gavà tenía la firma de Tarragona. Por lo tanto, se expone que las cuentas locales actúan como "distribuidoras" del mensaje, pero que hay una red encargada de generar las piezas gráficas que son difundidas.

En medio de ello, la Policía Nacional y la Guardia Civil han estado trabajando para identificar y encontrar a las personas que están difundiendo los mensajes, con lo que buscan hacer un llamamiento a la calma.