Ceuta, tres meses después del 30 de julio: inmigrantes sin asilo a la fuga y la ciudad convertida en un "macroceti"

La niebla cubre los montes de Ceuta en pleno otoño. “No suelo hacer rutas por esta zona porque gente del grupo tiene miedo de venir… Todavía quedan muchos en los montes”, cuenta un vecino de la ciudad a EL ESPAÑOL mientras comienza su recorrido desde el mirador de Isabel II, en una de las zonas montañosas próximas a Benzú y a las playas de El Trampolín y Benítez.

Es precisamente en los montes de esta zona donde el gobierno estima que todavía permanecen cientos, incluso miles de personas ocultas tras los desalojos de los grandes asentamientos informales que surgieron en distintos puntos de la ciudad llevados a cabo en este último mes.

“Aunque es cierto que la gente se anima mucho más a venir al Monte Hacho”, continúa el vecino. Esta zona, mucho más próxima al centro de la ciudad y alejada de donde se encontraban los principales asentamientos informales, es percibida por los caballas como un lugar más seguro para pasear y practicar senderismo.

En el último balance ofrecido por los consejeros de la ciudad durante la mañana del 31 de octubre, tres meses después de la entrada masiva de finales de julio (que muchos ciudadanos, tanto dentro como fuera de Ceuta califican de invasión), las cifras hablan por sí mismas.

Casi 7.500 personas permanecen en los distintos recursos de acogida, a las que hay que sumar los 3.626 menores tutelados. Fuera de estos dispositivos, el gobierno estima que todavía podrían quedar entre 3.000 y 4.000 inmigrantes repartidos por distintas barriadas y zonas boscosas de la ciudad, entre ellos menores de edad.

Muchos de estos últimos acuden diariamente a las puertas de la Jefatura Superior de Policía para intentar ser identificados, acceder a los recursos de acogida y salir de la situación de indigencia en la que se encuentran. Algunos de ellos duermen en la calle, a la intemperie, y sobreviven gracias a la caridad de los vecinos.

La ciudad, un “macroceti”

Los consejeros han reiterado que la voluntad del Gobierno de la Ciudad es que todos los inmigrantes, tanto adultos como menores, regresen a Marruecos, al considerar que Ceuta se ha convertido en un “macroceti”, situación que rechazan y esperan revertir.

A las miles de personas que permanecen fuera de los recursos de acogida habilitados a lo largo y ancho de la ciudad se suma otro problema: el de los inmigrantes, en su mayoría magrebíes, que están abandonando los dispositivos de acogida tras recibir una resolución desfavorable a sus solicitudes de asilo.

"Yo soy de Sudán, ¿a mí me lo darán, verdad?" pregunta Hassan (nombre ficticio) a la salida del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), donde espera el resultado de su solicitud de asilo.

Entre los inmigrantes, aquellos que provienen de países que se encuentran en medio de un conflicto bélico o de territorios en disputa como Sudán o los Territorios Palestinos Ocupados son más optimistas: consideran que tienen muchas más probabilidades de conseguir el ansiado asilo que aquellos que provienen de países del norte de África como Marruecos o Argelia.

Y no les falta razón. Según recoge El Pueblo de Ceuta, desde que comenzó la entrada masiva de inmigrantes se han tramitado aproximadamente 1.500 solicitudes de asilo correspondientes a ciudadanos de nacionalidad marroquí. De ellas, unas 800 han recibido una resolución desfavorable, mientras que el resto continúa pendiente de respuesta.

Sin embargo, la denegación de una solicitud de asilo no implica que el extranjero sea expulsado inmediatamente del territorio nacional. De hecho, estas resoluciones se pueden recurrir, y aunque este recurso sea desestimado, la expulsión no es inmediata.

Por el momento, los agentes de policía tratan de localizar a estas personas, que se encuentran actualmente en paradero desconocido, una labor harto complicada debido a su dispersión por diferentes puntos de la ciudad.

Algunos habrían encontrado refugio en viviendas utilizadas para alojar a gran número de inmigrantes irregulares: los llamados “pisos patera”, mientras que otros se habrían desplazado hacia zonas de monte o asentamientos improvisados.

Muchas barriadas siguen alojando a gran número de inmigrantes en situación irregular pese a los recientes desalojos.

Continúa la desescalada

En paralelo, la desescalada militar en la ciudad continúa. A lo largo de este mes, las patrullas desplegadas en supermercados y en infraestructuras críticas, como el Hospital Universitario, han ido desapareciendo.

Una decisión que ha provocado malestar. El sindicato de enfermería SATSE publicó esta semana un comunicado en el que reclamaba el regreso de las patrullas a los dos principales dispositivos sanitarios de la ciudad: el Hospital Universitario y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

Mientras tanto, a medida que se acumulan las resoluciones desfavorables a las solicitudes de asilo, los ánimos están bajos y se caldean en algunos de los recursos habilitados para los inmigrantes.

De hecho, ya se han registrado peleas e incluso agresiones a vigilantes de seguridad en uno de los embolsamientos del puerto, una situación que llevó a Comisiones Obreras a reclamar una mayor dotación de equipos de protección para los trabajadores de seguridad.

En definitiva, muchos vecinos comparten la opinión de los consejeros de la ciudad: “Quieren convertir la ciudad en un CETI gigante, pero no nos vamos a dejar”, comenta otro.

Por el momento, las patrullas militares continúan durante el día peinando los montes, y hay batidas continuas de la policía nacional a lo largo y ancho de la ciudad para localizar a quienes están fuera de los recursos de acogida.

Tres meses después, los montes de Ceuta siguen siendo uno de los principales focos de preocupación para las autoridades y parte de la población.