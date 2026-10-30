Josemi, el cura del pueblo de los milagros que consoló a las víctimas de Urda: "Está siendo el momento más duro de mi vida"

En Urda (Toledo) llevan más de cuatro siglos pidiendo milagros. Pero el miércoles, cuando dos trenes chocaron a escasos kilómetros del pueblo y comenzaron a llegar los primeros supervivientes, las súplicas adquirieron una urgencia que José Miguel Fernández, el párroco de la localidad, difícilmente podrá olvidar.

Algunos le pedían que rezara para que sus familiares aparecieran con vida; otros buscaban simplemente a alguien que los abrazara. Entre ellos había una familia con la que el sacerdote estaba conversando, tratando de ofrecerle consuelo mientras esperaba noticias de uno de los pasajeros, cuando alguien se acercó para comunicarle que su ser querido había muerto.

Fernández presenció cómo aquellas personas se derrumbaban ante él, sin encontrar una respuesta que pudiera aliviar su sufrimiento. "Es el momento más duro de mi vida. Tengo 53 años y es cierto que no he perdido a mis padres ni a ningún hermano, pero aquello fue lo más doloroso que he vivido", confiesa a EL ESPAÑOL, con la voz quebrada y los ojos humedecidos al recordar la escena.

El padre Josemi, párroco de Urda (Toledo), este jueves a las puertas de la iglesia de San Juan Bautista. Julio César R. A.

Todavía le cuesta explicar qué puede hacer un sacerdote cuando la familia a la que intenta tranquilizar recibe la noticia que llevaba horas temiendo. "Cuando esa persona se derrumba, no sabes qué hacer con ella. Solamente te pide que reces y que le dejes llorar en tu hombro".

Un día después de la tragedia ferroviaria, que ha dejado al menos 69 fallecidos, la basílica del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda está completamente vacía. La talla del Nazareno, una representación de Jesucristo cargando con la cruz, preside el retablo mayor, rodeada de la ornamentación barroca de un santuario acostumbrado a recibir fieles de toda España.

Los bancos permanecen desocupados y se puede recorrer la nave sin encontrarse con nadie. A poca distancia se levanta la iglesia parroquial de San Juan Bautista, también bajo la responsabilidad de Fernández, conocido entre los vecinos como el padre Josemi. Ambos templos forman parte de la vida cotidiana de esta localidad de los Montes de Toledo que todavía trata de asimilar lo sucedido.

La vinculación del pueblo con su Cristo se remonta a 1596, cuando el escultor toledano Luis de Villoldo entregó a la Real Archicofradía de la Vera Cruz la imagen que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos religiosos de Castilla-La Mancha.

Cada 29 de septiembre, durante las fiestas patronales, el Nazareno sale en procesión sobre una carroza con forma de barca, acompañado por una multitud de devotos. La tradición ha sobrevivido a guerras y transformaciones sociales, hasta el punto de que en 2021 el papa Francisco concedió al santuario la dignidad de basílica menor.

Fernández llegó a Urda en 2024, después de ejercer como secretario del obispo emérito de Albacete, para hacerse cargo de la parroquia y del santuario.

El peor momento

El miércoles, sin embargo, sus obligaciones pastorales lo llevaron lejos de los altares. A las 8.53 horas, un AVE de Renfe embistió por detrás a un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El sacerdote se encontraba realizando unas gestiones en Toledo cuando recibió una llamada del arzobispo, Francisco Cerro Chaves, que le informó de lo ocurrido. Regresó inmediatamente al municipio y llegó al lugar del accidente hacia las once de la mañana, cuando los servicios de emergencia y numerosos voluntarios trabajaban para evacuar a los pasajeros.

Ayudó a acompañar a los heridos hasta los vehículos que los trasladaban al pueblo y a los centros sanitarios. Algunos supervivientes, todavía conmocionados, se acercaban para abrazarlo. Uno le pidió que lo hiciera simplemente porque seguía vivo.

Después acudió al pabellón municipal, convertido durante las primeras horas en un improvisado centro de asistencia, donde se concentraban personas que habían conseguido salir de los vagones y familiares que buscaban información sobre quienes viajaban en ellos.

La parroquia movilizó a sus voluntarios y a Cáritas para colaborar con el dispositivo municipal, mientras la Guardia Civil, los sanitarios y los equipos de rescate continuaban trabajando en las vías.

La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Urda (Toledo), con sus bancos completamente vacíos este jueves, un día después de la tragedia ferroviaria que ha conmocionado al municipio. Julio César R. A.

Josemi pasó buena parte de la jornada junto a quienes aguardaban noticias, escuchando peticiones que en ocasiones se reducían a unas pocas palabras. Algunos conocían la tradición religiosa de Urda y le pedían que intercediera ante su Cristo. Otros apenas podían hablar.

Al preguntarle qué puede ofrecer un sacerdote acostumbrado a recibir las súplicas de los fieles cuando se encuentra ante familias que le piden por la vida de un ser querido, Fernández se detiene antes de responder.

"Es muy complicado, muy difícil", admite. Y entonces explica su concepción de la fe, una reflexión que parece haber adquirido una dimensión distinta después de lo vivido. "El milagro no es que el Cristo realice lo que yo quiero en cada momento o me dé lo que quiero. El milagro es que Dios está a tu lado, aunque en los momentos difíciles o complicados, como fue el de ayer, no lo encontremos".

Para explicarlo recuerda una historia atribuida a un santo que acostumbra a repetir a sus feligreses. Una madre que acaba de perder a su hijo pregunta dónde estaba Dios cuando ocurrió la desgracia. El religioso le responde que se encontraba en la habitación contigua, aunque ella le había cerrado la puerta.

Fernández recurre a esa imagen para describir lo que intentó hacer durante aquellas horas. "Yo lo que ayer quise transmitir, lo que quise lograr, es que no se cerrase esa puerta. Que el milagro se cumpliese", explica.

En su manera de entender la religión, la presencia de Dios permanece incluso en circunstancias en las que resulta imposible encontrar una explicación al sufrimiento.

El párroco vuelve a emocionarse al recordar a las familias que aguardaban noticias y reconoce que, pese a sus años de experiencia sacerdotal, carecía de respuestas para algunas de las situaciones que presenció. "Nadie está preparado. Nadie sabe qué hacer en esos momentos", asegura.

Su esperanza en la resurrección, afirma, fue lo que le permitió seguir acompañando a los afectados a lo largo del día. Entretanto, la Archidiócesis de Toledo había puesto sus recursos a disposición de las víctimas y ordenado que este jueves, a mediodía, las campanas de sus templos tocaran a difunto. España había comenzado tres días de luto oficial y los equipos de emergencia continuaban con las tareas de recuperación e identificación de los fallecidos.

A las cinco

Cuando finalmente regresó a casa, José Miguel Fernández descubrió que algunas de las escenas que había presenciado durante la jornada seguían demasiado presentes para conciliar el sueño.

Se sentó entonces en un pequeño sillón que conserva desde su ordenación sacerdotal, hace 16 años, y al que llama cariñosamente "mi sillón de relajación, mi sillón de oración".

Allí intentó poner algo de orden en sus recuerdos. "Me senté simplemente pensando, quitándome imágenes que no quería tener en la mente y haciendo que las imágenes más bonitas, dentro de lo que se puede decir bonitas, se quedasen en mi retina. Y pidiéndole mucho, mucho, mucho a Dios", recuerda.

Durante el día había recibido innumerables llamadas de otros sacerdotes, compañeros que conocían la magnitud de lo ocurrido y querían saber cómo se encontraba. Le ofrecían compañía, le animaban a hablar y le recordaban que estaban a su lado.

Cuando se le pregunta quién consuela al párroco después de haber pasado tantas horas consolando a los demás, menciona a esos hermanos de sacerdocio y, sobre todo, la oración, una práctica que forma parte de su rutina desde hace años y a la que aquella noche recurrió con especial necesidad.

Apenas había descansado cuando, a las cinco de la madrugada, regresó a la parroquia. Todavía faltaban varias horas para que amaneciera sobre Urda y los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar del accidente.

"Lo primero que hago todos los días del año es abrir mi parroquia y subir a mi Cristo. Hoy también lo he hecho", explica. Aquella mañana se adelantó a su horario habitual, abrió las puertas del templo y subió hasta la imagen del Nazareno.

El día anterior había pasado horas sosteniendo a personas que acababan de perder a sus familiares, escuchando sus oraciones y llorando con algunas de ellas cuando las palabras dejaron de servir.

Ahora, mientras el pueblo empezaba a despertar después de su jornada más dolorosa, José Miguel Fernández permaneció ante el Cristo de la Vera Cruz, al que tantas personas acudían buscando un milagro. Esta vez, también él necesitaba consuelo.