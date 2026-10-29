Urda, el otro Adamuz: el pueblo de 2.454 vecinos que salió al rescate de los afectados y abrió sus polideportivos a los heridos

Doscientos ochenta y dos días, trece horas y once minutos. Ese es el tiempo exacto que separa las 19.43 horas del 18 de enero, cuando dos trenes chocaron en Adamuz, de las 8.54 de este miércoles, cuando otra tragedia ferroviaria volvió a golpear a España, esta vez en las inmediaciones de Urda, un pequeño pueblo de Toledo que ha terminado convertido en refugio de supervivientes.

Hay mucho de aquel enero en este octubre: las ambulancias que atraviesan las carreteras secundarias, los vecinos que abandonan sus ocupaciones para acudir al rescate de los pasajeros, los polideportivos municipales transformados en centros de atención y las familias que llegan buscando a los suyos.

Pero hay una diferencia que se impone desde el primer momento. En Adamuz, la noche cayó sobre los vagones destrozados y el frío acompañó durante horas a los servicios de emergencia. En Urda, la muerte ha llegado bajo un sol deslumbrante que ilumina los campos de Castilla-La Mancha desde primera hora de la mañana.

Bajo el sol de Urda, los vagones destrozados y amontonados tras el choque de los dos trenes muestran la magnitud de la tragedia, mientras bomberos y agentes de la Guardia Civil continúan trabajando entre los restos de los convoyes. Rodrigo Mínguez.

Son casi las tres de la tarde y los helicópteros sobrevuelan la zona con un estruendo que interrumpe una y otra vez la tranquilidad de los alrededores. El balance de víctimas ya ha superado al de aquella noche cordobesa y, a unos ocho kilómetros del lugar del choque, un municipio de apenas 2.500 habitantes lleva toda la jornada tratando de atender a quienes han conseguido salir con vida.

El parecido resulta todavía más evidente al aproximarse al pabellón polideportivo de Urda. En Adamuz, aquella madrugada, las ambulancias seguían recorriendo las calles que separaban el centro de acogida del ambulatorio cuando ya habían pasado las cuatro.

Los agentes de la Guardia Civil y los voluntarios de Cruz Roja trabajaban bajo la luz artificial, con el cansancio acumulado de una noche que se prolongaría mucho más allá del amanecer.

En Urda, los vehículos sanitarios se concentran ahora junto a unas instalaciones municipales destinadas habitualmente a la práctica deportiva. El sol cae sobre las ambulancias y los chalecos de Protección Civil, mientras los familiares permanecen pendientes de la entrada por la que van saliendo los pasajeros atendidos.

Algunos llevan vendas, otros caminan acompañados después de recibir asistencia y muchos todavía necesitan tiempo para comprender lo que les ha ocurrido. La escena pertenece a este miércoles de octubre, aunque cualquiera que hubiera recorrido Adamuz nueve meses atrás reconocería buena parte de sus elementos.

Urda es uno de esos municipios de los Montes de Toledo donde la vida cotidiana conserva las dimensiones de un pueblo pequeño. Sus calles, su Ayuntamiento y el santuario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, conocido por las peregrinaciones que atraen a visitantes de distintos puntos de España, forman parte de una localidad cuyo nombre rara vez ocupa las primeras páginas de los periódicos.

Este miércoles, sin embargo, la sucesión de vehículos de emergencia ha alterado el movimiento habitual de sus accesos y los edificios municipales han tenido que asumir funciones para las que nunca fueron concebidos.

En la calle Piscina, donde se encuentra el polideportivo, los profesionales sanitarios atienden a los pasajeros evacuados mientras los voluntarios se ocupan de las necesidades que van surgiendo.

Las instalaciones, levantadas para las actividades de una población de poco más de dos millares de habitantes, han terminado recibiendo a centenares de personas llegadas de unos trenes que viajaban hacia Andalucía.

Un sanitario desciende de una ambulancia del SESCAM a las puertas del polideportivo de Urda, convertido en centro de atención a los supervivientes del accidente ferroviario de Toledo, mientras los equipos de emergencias coordinan la asistencia a los heridos. Rodrigo Mínguez.

Un pueblo movilizado

La movilización comenzó poco después de las nueve de la mañana. A las 9.15 horas, apenas veintiún minutos después del accidente, el Gobierno de Castilla-La Mancha activó su Plan Territorial de Emergencias y el Ayuntamiento de Urda recibió el encargo de acondicionar el pabellón para atender a los afectados.

El alcalde, Manuel Galán, se encontraba organizando los trabajos con personal municipal mientras los primeros efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local se dirigían hacia la zona de las vías.

En aquel momento todavía se desconocía la dimensión de la tragedia, pero comenzaba a resultar evidente que el municipio tendría que poner a disposición de los servicios de emergencia buena parte de sus recursos.

El polideportivo, inicialmente previsto como un lugar de primera acogida, acabó convirtiéndose en uno de los centros principales del dispositivo.

Mientras los trabajadores municipales preparaban las instalaciones, numerosos vecinos de Urda y de las localidades próximas comenzaron a desplazarse con sus propios coches hacia las inmediaciones del accidente.

Allí, agentes de la Guardia Civil coordinaban la evacuación de quienes habían conseguido abandonar los vagones y aguardaban su turno para ser trasladados, algunos todavía con sus maletas en la mano.

Un agente de la Guardia Civil vigila el dispositivo de emergencias desplegado en torno al Puesto de Mando Avanzado del 112, donde sanitarios y responsables de los distintos servicios coordinan las labores de rescate tras la tragedia ferroviaria de Toledo. Rodrigo Mínguez.

Los automóviles particulares se incorporaron a aquel movimiento de vehículos de emergencia y permitieron alejar de las vías a pasajeros que habían salido por su propio pie. Durante las primeras horas, antes de que el despliegue de recursos especializados estuviera completamente organizado, la colaboración de los habitantes de la zona contribuyó a facilitar los traslados hacia Urda.

La ayuda continuó en el pueblo. Los vecinos comenzaron a llevar mantas, agua y alimentos al pabellón, mientras los establecimientos locales colaboraban con el reparto de bocadillos y bebidas calientes.

Hubo que acondicionar espacios, organizar la llegada de los pasajeros y atender necesidades que iban desde una cura médica hasta algo tan elemental como disponer de un asiento o un vaso de agua.

Entre los afectados había personas que todavía conservaban consigo el equipaje del viaje y otras que habían abandonado sus pertenencias durante la evacuación. La sucesión de tareas obligó a los trabajadores municipales y a los voluntarios a adaptarse a las circunstancias de una emergencia cuyas dimensiones aumentaban con el transcurso de las horas.

El primer refugio

A las puertas del polideportivo, la actividad continúa entrada la tarde. Las ambulancias de atención básica permanecen junto al edificio mientras los sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) realizan valoraciones y curas a los pasajeros con lesiones leves.

Los equipos de Atención Primaria trabajan con profesionales de asistencia psicológica, una necesidad que se hace especialmente evidente entre quienes han salido de los trenes sin heridas de consideración, pero profundamente afectados por lo sucedido.

Fuera aguardan los familiares, pendientes de cada persona que abandona el recinto y de las indicaciones que reciben de los equipos desplegados en el lugar. La entrada del pabellón concentra así dos movimientos constantes: el de quienes llegan para recibir asistencia y el de quienes esperan poder marcharse acompañados de sus seres queridos.

Hasta las dos de la tarde, según explican fuentes oficiales a EL ESPAÑOL, unas 400 personas habían recibido atención en estas instalaciones, entre supervivientes y familiares.

La cifra permite comprender la magnitud del dispositivo desplegado en un municipio de estas dimensiones, obligado a atender en unas pocas horas a una cantidad de personas equivalente a una parte considerable de su población.

Los sanitarios se ocupan de las lesiones físicas, los profesionales de atención psicológica acompañan a quienes lo necesitan y los efectivos de Protección Civil colaboran en el funcionamiento del recinto. La asistencia se prolonga mientras continúan llegando personas que requieren atención o información sobre sus allegados.

La organización del dispositivo ha obligado a abrir también el pabellón del colegio Santo Cristo, habilitado como punto de atención a familiares. De esta manera, Urda dispone de dos instalaciones municipales destinadas a responder a las necesidades de quienes se han visto afectados por el accidente.

En el polideportivo se concentra la acogida de supervivientes y la asistencia sanitaria, mientras que el segundo recinto permite atender a los allegados que se desplazan hasta la localidad.

La medida se suma a los puntos de información abiertos en las principales estaciones ferroviarias de Madrid, Sevilla y Córdoba, aunque en Urda la proximidad al lugar del choque ha dado a estos edificios una función especialmente importante durante las primeras horas.

El dispositivo se ha ido ampliando conforme avanzaba la mañana. A los efectivos de la Guardia Civil, los bomberos y Protección Civil se han incorporado profesionales sanitarios procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha, equipos de apoyo psicológico y recursos extraordinarios movilizados para atender la emergencia.

La Unidad Militar de Emergencias también ha sido activada para participar en las tareas de rescate. Mientras buena parte de estos efectivos trabaja en la zona ferroviaria, donde continúan las operaciones entre los vagones, los recursos desplegados en Urda se ocupan de quienes ya han sido evacuados y necesitan atención posterior.

El pueblo se ha convertido así en una prolongación del operativo sanitario, separado físicamente del lugar del accidente por varios kilómetros de carretera.

La tragedia crece

La dimensión de la tragedia ha ido creciendo durante toda la jornada. A las 12.30 horas, el primer balance oficial de fallecidos ascendía a 30 personas. A las dos de la tarde, los servicios de emergencia elevaban esa cifra a 64, dieciocho más de las que murieron en Adamuz.

Posteriormente, el número de víctimas mortales ha continuado aumentando hasta alcanzar al menos 68 fallecidos. La sucesión de datos ha acompañado el trabajo de los equipos desplegados en Urda, donde la principal preocupación continúa siendo atender a quienes han conseguido salir con vida y proporcionar información a los familiares.

El pueblo ha vivido buena parte de la mañana con la mirada puesta en las instalaciones de acogida, mientras a pocos kilómetros se desarrollaban unas labores de rescate cuyo alcance todavía no se conoce por completo.

Un superviviente del accidente ferroviario de Toledo, con la camisa ensangrentada y las maletas todavía en la mano, abandona la zona del siniestro bajo la mirada de un agente de la Guardia Civil, mientras otros pasajeros tratan de recuperarse de lo ocurrido. Ángela Pulido.

Ecos de Adamuz

La comparación con Adamuz adquiere especial significado en las calles de Urda. En enero, aquel municipio cordobés tuvo que organizarse en mitad de la noche, con los vecinos ofreciendo sus vehículos y las instalaciones municipales para atender a los pasajeros de dos trenes accidentados.

La oscuridad y el frío condicionaron las tareas de los equipos que siguieron trabajando durante la madrugada. Este miércoles, la emergencia ha irrumpido en Urda cuando el pueblo comenzaba su jornada y la luz del día permitía distinguir desde las primeras horas el movimiento de las ambulancias, los coches particulares y los helicópteros.

Ambos municipios, separados por más de doscientos kilómetros y nueve meses de calendario, han tenido que responder a una situación extraordinaria con los medios disponibles y la colaboración de sus habitantes.

En Urda, esa respuesta se reconoce en los vehículos particulares que han participado en los primeros traslados, en los trabajadores municipales que prepararon los pabellones y en los vecinos que se han acercado con alimentos y mantas para los afectados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado del accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad cerca de Urda (Toledo). Reuters

También en los profesionales sanitarios que continúan ocupándose de los pasajeros y en los familiares que, a medida que reciben información, pueden reencontrarse con quienes viajaban en los trenes. La emergencia ha transformado durante unas horas la actividad de un municipio acostumbrado a un movimiento muy distinto, obligándolo a organizar recursos de asistencia propios de una localidad mucho mayor.

Cuando la tarde comienza a caer sobre los Montes de Toledo, el sol todavía ilumina el acceso al polideportivo y los helicópteros continúan sobrevolando los alrededores. Han pasado varias horas desde que los primeros vecinos salieron con sus coches hacia la zona del accidente y desde que los trabajadores municipales comenzaron a preparar las instalaciones.

En el recinto siguen los sanitarios, los voluntarios de Protección Civil y los familiares que aguardan noticias de los suyos. En Adamuz, aquella noche de enero, las tareas de auxilio continuaron hasta bien entrada la madrugada.

En Urda, este miércoles, el trabajo comenzó con la primera luz de la mañana y se prolonga mientras los supervivientes siguen necesitando asistencia. A las puertas del pabellón, las ambulancias permanecen junto a un edificio municipal que, durante toda la jornada, ha recibido a quienes lograron abandonar los trenes y a quienes llegaron hasta el pueblo para encontrarlos.