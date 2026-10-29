Sánchez de Roda, ingeniero de Adif por 32 años: "Dejar la vía en manos de un técnico tras un fallo del sistema es inadmisible"

En Adamuz, las primeras declaraciones del ministro Óscar Puente fueron para catalogar el accidente en el que chocaron un AVE y un Iryo de "extraño".

Nueve meses después, y seis horas más tarde de una nueva catástrofe ferroviaria entre otro AVE y otro Iryo en Urda (Toledo), y en la misma línea férrea, lo ha calificado de "inverosímil".

En Adamuz fallecieron 46 personas y se rompió la soldadura de una vía, y en el terrible accidente acaecido ayer, con al menos 68 muertos el ministro Puente ha achacado lo ocurrido a un fallo humano, tras una decisión tomada por un técnico de ADIF motivada por una avería del sistema de seguridad de la infraestructura.

Luego ha insistido en que será la investigación la que determine las causas del siniestro.

Carlos Sánchez de Roda (Badajoz, 1941) es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha ejercido, durante 32 años, como ingeniero en el sector ferroviario, tanto en Renfe como en ADIF.

A EL ESPAÑOL señala que el error humano puede ser el final de la cadena, no el origen.

"Ha fallado el sistema de señalización LZB, pero el ministro no ha dicho nada del Sistema de Respaldo ASFA (Anunciador de Señales y Frenado Automático) que es el tradicional y que existe antes del AVE", explica el experto.

El ASFA "es equivalente y sirve igual que el sistema LZB y no están interconectados entre sí. Y a mi modo de ver, este segundo sistema no entró en funcionamiento".

El sistema LZB es alemán, se emplea en ferrocarriles de alta velocidad y cuenta con señalización en cabina porque va conectado a un circuito de las vías.

Se trata de un sistema que en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid debía sustituirse desde 2024 por el moderno sistema ERTMS con el que ya cuentan otras líneas de alta velocidad españolas.

"Lo que hace el LBZ es que pone en rojo el cantón -tramo grande de vía, de kilómetros de longitud- donde está el tren parado o circulando, y en ámbar el cantón que le precede para que el tren que viene detrás frene con tiempo", explica Sánchez de Roda.

En cada cantón no puede estar circulando más de un tren al mismo tiempo.

Así, de esta forma el maquinista "tiene que adecuar la velocidad para poder detenerse ante la siguiente señal que él ya sabe que se encontrará en rojo".

Los sistemas automáticos de seguridad impiden que un tren rebase la señal en rojo, pues actúan directamente sobre los frenos del tren hasta detenerlo.

En el caso concreto del accidente de Urda, el sistema de seguridad es el LZB, que, además de lo anterior, también controla en todo momento la velocidad del tren.

"Si hubiera funcionado no se habría producido el accidente", resume.

El sistema de seguridad LZB de la línea de alta velocidad sufrió la avería informática exactamente a las 08:30 de la mañana.

El experto indica que al fallar el LZB "el puesto de mando toma el control y autoriza a los trenes a reanudar la marcha salvando el rojo", que estaba activado al haber 6 trenes parados en Urda.

Es cuando entra a funcionar el BSL (Bloqueo por Señalización Lateral) para organizar el tráfico. El tren ya no se guía de manera digital e invisible (como hace el LZB), sino mediante los bloques o cantones tradicionales delimitados por los semáforos físicos -señales laterales- instalados al borde de las vías

En el Puesto de Mando de ADIF hay todo un equipo de personas que tienen asignado el control de la circulación de los trenes "por tramos y líneas. El tramo del accidente le correspondería a uno de ellos".

"Dada la particularidad del asunto, [este operario] podría haberlo comentado con algún compañero o con su jefe dentro del Puesto de Mando". De hecho, en los audios filtrados anoche a medios como El País o ElDiario.es "se escucha que el operador estaba pidiendo consejo y atendiendo directrices de un superior".

"Y como hipótesis, estimo que le autorizaron a salir porque el cantón siguiente, como dice la normativa, estaba vacío, y que el Iryo estaba a 2 o 3 cantones de distancia. Así, si recorrió 25 kilómetros, habría que ver la distancia entre cantones en ese tramo".

No obstante, el experto descarta de plano el fallo humano como única causa del accidente. "El sistema ASFA falló. Independientemente de lo que ordenara el controlador".

Porque, independientemente de todo lo anterior, el ASFA, habida cuenta de que el sistema LZB está caído y se funciona con el LSB a velocidad vista, opera. "Se trata de un sistema técnico de seguridad y ayuda a la conducción que supervisa que el maquinista obedezca esas señales laterales".

Al parecer, al no funcionar el sistema LZB, tampoco lo hizo el sistema de respaldo, equivalente al ASFA de las líneas convencionales "y que también habría impedido la colisión".

Funciona mediante balizas en el suelo situadas antes de las señales, y si el tren pasa por una baliza asociada a una señal en rojo (o en anuncio de parada) y el maquinista no frena o va demasiado rápido, el ASFA aplica un frenado de emergencia automático para detener el tren.

El ingeniero estima que "este segundo sistema no funcionaba tampoco, y el mando del tren lo tomó el puesto de mando que autorizó circular estando en rojo. Ha habido un segundo fallo técnico, y el ministro ha evitado mencionarlo en sus declaraciones. No ha hablado del segundo sistema, del sistema de respaldo ASFA".

Así las cosas, sostiene que "que falle el LZB puede ocurrir en ocasiones, eso es algo que ha dicho Puente, y es entonces cuando se circula marcha a la vista. Es que eso aquí no ha ocurrido tampoco".

El experto asevera que "con un fallo en el sistema los trenes no pueden circular y dejarlo en manos de un operario es inadmisible".

Sostiene que "la información que veo también es que es el Iryo no recibió la autorización para reanudar la marcha, eso tampoco lo ha dicho Puente, ha dicho lo contrario, sin dar explicación alguna sobre ello".

"Que falle el sistema de seguridad, sea el LZB... es que también hubo un fallo de seguridad en Adamuz, en este caso, de infraestructura: se rompió un carril luego de que pasaran por encima del carril roto muchos trenes, hasta que le tocó a uno".

Con respecto al terrible accidente en Toledo, "lo sabremos con las cajas negras" y las grabaciones del centro de control. "Pero claro, de Adamuz nos hemos olvidado y no sabemos nada tantos meses después: ahí hay gato encerrado".