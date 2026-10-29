Los reyes Felipe y Letizia, muy afectados, visitan a los heridos del accidente de Urda en el hospital de Toledo

Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado este jueves 29 de octubre a los heridos en el accidente ferroviario ocurrido en el municipio de Urda, en Toledo, en el que han fallecido al menos 69 personas y más de un centenar resultaron heridas de diversa consideración.

Sus Majestades han llegado a las 15:30 horas al Hospital Universitario de Toledo. Lo han hecho 30 minutos después de lo previsto, para no interferir en el cambio de turno, y ante una enorme expectación.

Frente al centro médico, se apilaban decenas de medios de comunicación llegados desde todas partes del mundo: Portugal, Francia, Italia, entre otros países.

El saludo entre el rey Felipe y el presidente de Castilla-La Mancha. Gtres

Junto a Felipe y Letizia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y ex alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón y el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz.

Al acceder al hospital, los Reyes han visitado primero a los equipos sanitarios que participaron en el cuidado y la recuperación de la primera tanda de herido llegados al centro médico.

La reina Letizia, muy compungida a las puertas del centro médico. Gtres

A continuación, han accedido hasta la planta donde están los 41 pacientes ingresados. De los heridos que fueron atendidos en este hospital, 15 ya han sido dados de alta, mientras que otros 15 permanecen en la UCI.

Coordinación médica

A las puertas del centro, Álvaro Tomás Balaguer Cordero, médico adjunto de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo, ha explicado a los periodistas congregados a las puertas del centro cómo fueron las primeras horas tras el siniestro.

Balaguer salía justo de su guardia cuando sobre las nueve de la mañana les comunicaron que había "habido una tragedia, una catástrofe": "Entonces, muchos compañeros míos y yo decidimos quedarnos a apoyar, aunque salíamos de la guardia. Vino mucha gente también de fuera".

El médico ha destacado la muy buena coordinación que hubo por parte de la dirección del hospital y el servicio de urgencias, además de la UCI y todos los servicios que estuvieron apoyando, lo que permitió trabajar "en equipo, en conjunto".

A los heridos intentaban tranquilizarles; "decirles que íbamos a hacer todo por ellos, que confíen en nosotros e intentar, entre todos, que salgan adelante lo mejor posible", ha recordado el médico, que ha agradecido a todos sus compañeros del servicio de Urgencias su labor, su trabajo en equipo.

"Ha sido un orgullo, la verdad, haber trabajado en equipo, como de verdad es el equipo sanitario", ha recalcado.

En los hospitales de Castilla-La Mancha siguen ingresados 42 heridos en el siniestro mientras que 60 han sido dados de alta.

Así, a lo largo del miércoles fueron 110 los heridos atendidos en hospitales de la Castilla-La Mancha, sobre todo en Toledo, donde fueron derivados más de 40, y el Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con 36.

Y los hospitales de la Comunidad de Madrid atendieron a 104 heridos de los cuales 3 siguen en la UCI.

La Casa Real anunció a primera hora de este jueves la visita de los Reyes, que han suspendido su agenda oficial por este siniestro que se produjo a las 08:54 horas del miércoles cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros fue embestido por un AVE que llevaba 378 pasajeros.

Al conocerse el accidente, los Reyes expresaron su preocupación y tristeza y dieron su apoyo a los equipos de emergencia que están actuando en la zona.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", indicó la Casa del Rey en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Rey, que se encontraba en Bétera (Valencia), donde asistía a unas maniobras militares en el Campo de Maniobras de la Base Militar Jaime I, lamentó en declaraciones a los medios de comunicación el "terrible accidente" y expresó el pésame a los familiares de las personas fallecidas, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en un momento "tan duro" y "tan difícil".

Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron también el miércoles una conversación telefónica en la que el jefe del Ejecutivo informó de los datos que tenían sobre el accidente ferroviario al monarca, que también habló con García Page.