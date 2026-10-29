Daniel Cabañas, el maquinista en prácticas que iba en la cabina del AVE: cubría la ruta Madrid-Andalucía desde hace 7 meses

Daniel Cabañas, de 31 años, iba en la cabina del AVE de Renfe junto al maquinista titular Antonio Acedo. Ambos son parte de las 69 víctimas que se ha cobrado el accidente en Urda, Toledo, registrado la mañana del miércoles 28 de octubre.

Gran parte de la vida de Cabañas, que residía en Leganés, estuvo ligada a la red ferroviaria. Entre 2011 y 2013 aprendió las bases del oficio en los ciclos formativos de grado medio y superior en donde se especializó en robótica industrial, electricidad, electrónica e instalaciones eléctricas.

Su primera oportunidad laboral no fue lo que soñaba. Tuvo un contrato temporal de tres meses como técnico de mantenimiento en instalaciones como rampas, escaleras mecánicas, pasillos rodantes y puertas de embarque.

Posteriormente, en marzo de 2015, llegó una oportunidad de cuatro meses en los talleres de Santa Catalina que hizo que se enamorara de los trenes. Allí debía realizar labores de mantenimiento correctivo en trenes de Alta Velocidad.

Tuvo que esperar varios años para que finalmente pudiese tener una oportunidad como maquinista. Para ello, a la par que trabajaba, se formó entre 2018 y 2019 en la Escuela Ferroviaria Low Cost Rail.

Con ese diploma, en su misma escuela, pudo ejercer como maquinista ferroviario entre octubre de 2019 y febrero de 2021.

Hasta que, finalmente, llegó la oportunidad que tanto esperaba: Renfe le había ofrecido entrar como maquinista ferroviario, pero su puesto de trabajo iba a ser en Barcelona.

Sin pensarlo mucho, emprendió su camino. Estuvo dos años en el puesto. Ya en 2023, le ofrecieron volver a Madrid para trabajar como maquinista en Cercanías.

En ese puesto duró hasta marzo de 2026. Justamente, hace siete meses, lo cambiaron nuevamente de posición para ser acompañante en la ruta del AVE que conecta la capital con el Sur.

A Cabañas le entusiasmaba la red ferroviaria. Amaba su trabajo y realizó un gran esfuerzo para llegar allí.

Era tal su orgullo que, en sus redes sociales, gran parte de sus fotografías son de trenes de Renfe, aunque él no viajase en ellos.

Las publicaba con orgullo. En LinkedIn, toda su actividad está ligada a personas que no conocía, pero que anunciaban que empezaban a trabajar para Renfe.

A cada uno de ellos, sin importar que fuesen desconocidos, les comentaba: "Bienvenido, enhorabuena". A todos. Sin excepción.

Cabina

El maquinista titular del AVE que colisionó era Antonio Acedo, nacido en Móstoles en 1990.

La pasión por los trenes en Acedo no era casual. Su padre también fue maquinista y su abuelo trabajaba en Renfe como electricista.

Es por ello que en 2012, Acedo empezó a formarse en esta profesión y también se aficionó a la fotografía. En cada recorrido tomaba imágenes de los trenes y sus paisajes.

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Sus compañeras fueron sus cámaras analógicas Werlisa Color y una Minolta 7000. Los viajes que hacía en el tren marcaron su vida y le hicieron apreciar la belleza de su entorno.

Los describía como unos paisajes "efímeros que se desvanecen con el propio paso del tren".

Incluso, con su teléfono móvil "adosado a la ventana del tren" capturaba la relación entre "el poder y el esplendor de la naturaleza sobre el hombre" marcado "por la fugacidad de la belleza imperceptible".

Los dos maquinistas siempre soñaron con estar en el puesto en el que estuvieron. Amaban sus profesiones. Sus compañeros los recuerdan como "hombres buenos".

Por su parte, Acedo denunciaba constantemente la falta de inversión y el deterioro de las infraestructuras.

Militaba en el partido Izquierda Española y preparó un programa en el que diagnosticaba las carencias, la sobrecarga de los usuarios, el abandono y la "clamorosa falta de financiación en mantenimiento".

Cabañas y Acedo, ahora, son parte de una estadística de personas que perdieron la vida, en lo que, paradójicamente, siempre denunciaron.