"El AVE se ha empotrado en el vagón de Iryo; caminas entre cadáveres": 12 horas en el horror de la tragedia de Urda

Un bombero no para de borrar con el dorso de su mano la cifra, negra y aterradora, de los muertos de cada tren. "Iryo, 6 cruces. AVE, 11 cruces", actualiza sobre una pizarra blanca. A lo largo de la mañana y de la tarde, ese número subirá hasta sumar 68.

El accidente de Los Yébenes, que se produce sólo nueve meses después del de Adamuz, con 46 fallecidos, es ya una de las tragedias ferroviarias más letales del siglo, tan sólo por detrás de la de Angrois (Santiago de Compostela), con 80.

A primera hora de la mañana, Lucía [nombre ficticio a petición de la fuente] estaba en Toledo. Ella es la dueña de la finca ganadera en la que aún yacen, como dos inermes serpientes de acero –una descabezada y la otra descolada–, los amasijos de hierro a los que han quedado reducidos algunos de los coches de los dos trenes de alta velocidad.

Una de sus trabajadoras, Dionisia, narra la mujer, le llamó por teléfono. "Estaban haciendo la ronda, porque en esta zona suelen robar el cobre de las líneas".

De pronto, escucharon un estallido. Eran las 8:53 de la mañana. Se dirigieron a toda prisa hacia el origen del estruendo y se encontraron con una imagen dantesca: un AVE que iba en dirección a Sevilla desde la estación de Atocha, en Madrid, se había empotrado a más de 150 kilómetros por hora contra los vagones de cola de un Iryo parado en las vías.

Vista del AVE empotrado en el vagón de cola del Iryo. E. E.

"Lo primero que hicimos fue abrir todas las puertas de la finca para que pudiesen entrar los bomberos, la Policía y la Guardia Civil. No tardaron nada en llegar. Mientras tanto, cortamos con cizallas las vallas que hay a los lados de las vías para facilitar el acceso y las tareas de rescate".

A ambos lados yacían los vagones siniestrados. Los cuatro primeros del Iryo (los números 8-5) parecían intactos.

El quinto, torcido; el sexto, ladeado; el séptimo, destrozado. Un trozo de la cabecera del AVE, que viajaba con la numeración invertida, según los testimonios, por lo que correspondería al vagón número ocho, sobresalía del octavo del Iryo, es decir, el número uno; ambos estaban completamente destrozados.

Al otro lado de la vía, dos vagones siniestrados del tren de Renfe, los números siete y seis, dejaron una estampa propia de un escenario bélico. El propio arquitecto Joaquín Torres lo confirmó durante una entrevista en televisión: "Yo iba en el vagón cinco. El seis estaba destrozado. El siete, ni te cuento".

Uno de los primeros en alcanzar esa zona fue el padre Fernando Fernández de Bobadilla, párroco de Los Yébenes, quien se desplazó a toda prisa desde este municipio toledano de poco más de 5.700 habitantes para ayudar a los heridos. "Unos agentes de la Guardia Civil me dejaron acompañarlos, por si había víctimas".

Lo que vio al bajar del coche fue apocalíptico. Al recordarlo, se le entrecorta su voz grave y se le humedecen los ojos tras los cristales de las gafas. Pasa la mano abierta por sus labios.

Imágenes del Iryo siniestrado mientras los bomberos aún realizan las tareas de rescate. E. E.

"Había cadáveres por todos lados. Podías caminar entre ellos. Vi cómo le estaban terminando de amputar el brazo a una mujer. A los muertos les ponían un brazalete negro; a los heridos graves, rojo; al resto, amarillo. Yo sujetaba el suero", relata.

No tardaron en llegar todo tipo de unidades de rescate. La colección de uniformes de la Guardia Civil, de tráfico, de montaña, de Policía Nacional, Local, Militar, de la Academia de Infantería de Toledo, de Protección Civil, de Bomberos y de la UME se entremezclaba con los petos amarillos de los voluntarios y hasta con las camisetas negras de un grupo de 'bukaneros' del Rayo Vallecano que iban en otro AVE y se bajaron para ayudar.

Algunas víctimas, desorientadas, salían por su propio pie. Magullados, heridos y en shock, recibían botellas de agua. Una mujer se apoyaba en el hombro de una chica joven que tenía una brecha en la frente; un hombre de unos sesenta años, con una camisa de rayas azules, las seguía cojeando; otro, más joven, con su americana salpicada de rojo, no soltaba su maletín.

A su lado, varios médicos y enfermeras con batas ensangrentadas trataban de estabilizar a los más graves, que yacían sobre el suelo entre guantes de nitrilo desechados y mascarillas usadas.

Un perro es rescatado con vida de los escombros del accidente. E. E.

Según pasaban el triaje, eran trasladados a los Puestos Médicos Avanzados, improvisados por el Sescam al lado de un olivar, antes de que las ambulancias, 30 o 40, difícil contarlas, pero todas ellas colocadas en semicírculo tras los camiones de bomberos, los derivaran a los hospitales de Toledo y de Madrid.

Los bomberos incluso rescataron de los escombros una cesta azul en cuyo interior se encontraba un perrito blanco, Trece, el cual, milagrosamente, sobrevivió al impacto en los vagones de cola del Iryo, aunque su dueño, José, aún sigue desaparecido.

La mayoría de supervivientes describen una sensación de desconcierto. "Notamos un golpe muy fuerte y salimos despedidos hacia adelante", relatan. Muchos se dirigieron al pabellón habilitado en Urda, donde a lo largo del día se atendió a unas 400 personas, entre heridos y familiares.

Imágenes del horror

"¡Shhhhhhh! ¡Silencio, por favor!", grita uno de los efectivos que trabaja sobre los escombros. Están buscando víctimas, pero tras los cortes de radial sólo hallan cadáveres. El último vagón del Iryo es un cementerio; también el que encabezaba el AVE, cuyo maquinista, unas horas atrás, recibió la orden de Adif de continuar a "marcha normal" pese a haber un tren parado en mitad de las vías.

Nadie, en los 17 minutos que separaban uno de otro, se dio cuenta de que el tren estaba detenido.

El arzobispo de Toledo y el párroco de Los Yébenes, en las primeras horas del accidente. E. E.

"¡Traigan sábanas, por favor!", grita un agente de la Policía Nacional, y un grupo de voluntarios acompañado por varias enfermeras y el farmacéutico del pueblo, Antonio García, corre con paquetes en sus manos.

"Son para tapar los cadáveres", explica Andrés, miembro de Protección Civil retirado que ha sido movilizado para colaborar. "Pero es difícil que haya alguien con vida ahí dentro. El AVE se ha empotrado y prácticamente ha desintegrado al Iryo". Efectivamente, uno tras otro, como un martilleo incesante en el corazón, no paran de salir pasajeros, que son desplazados en camillas amarillas tras una suerte de biombo de plástico improvisado.

Cuatro sacerdotes de parroquias aledañas acompañan al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que se ha acercado al lugar para dar la extremaunción a los heridos graves. Mientras, el padre Fernando camina entre las dos líneas de cuerpos cubiertos por sábanas blancas. Asegura que ha dado una absolución colectiva.

"Rezo, rezo por las almas de los que ya no están", expresa en conversación con EL ESPAÑOL. "Es horripilante. Jamás vi algo así. Ahí… sólo queda el torso de una persona… y los agentes están cacheando lo que queda del resto para tratar de encontrar su documentación y poder así identificarlos".

Efectivos de bomberos y la UME colaboran en las tareas de rescate. E. E.

Una mujer que viste el uniforme de la Benemérita sale de la morgue improvisada al aire libre con lágrimas en los ojos. Al parecer, un compañero, Guardia Civil que se dirigía hacia Córdoba, se encuentra entre los fallecidos. Se apoya contra el capó de un vehículo de bomberos y rompe a llorar desconsolada.

Es una imagen que se repite a lo largo de la mañana: hombres y mujeres sobrepasados por una situación que nadie está preparado para vivir.

"¡Aterriza donde puedas!", le grita un agente al piloto de un helicóptero medicalizado de Sacyl a través de su walkie. Las hélices cortan el silencio sepulcral y levantan una enorme polvareda que se mete en los ojos.

Mientras tanto, todo el que puede colabora para retirar escombros, que acaban apilados frente a un vehículo de la UME, o las maletas de los pasajeros, huella imborrable de los que ya no están.

Un técnico del Grupo Especial de Sanitarios (GES) frente a los trenes siniestrados. E. E.

Cae la noche, continúan los trabajos en la zona del accidente y muchos familiares abandonan los pabellones de Urda.

Aún quedan muchos desaparecidos, como la exministra Fátima Báñez, que algunos medios ya han dado por fallecida, pues viajaba en los vagones más dañados del Iryo. Tampoco encuentran a José, dueño de Trece. Ni a la joven Adriana Marroquín, que iba en el vagón número 8 del AVE, al igual que David Reina, mecánico de Renfe que se dirigía a Málaga.