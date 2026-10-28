Los vídeos de los primeros instantes de horror y desesperación tras el choque de trenes en Toledo: "Madre mía..."

Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 39 personas y decenas de heridos

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Las primeras imágenes de la tragedia ferroviaria de Toledo comienzan a difundirse en las redes sociales. Un vídeo compartido por Capital Radio recoge las consecuencias del accidente ocurrido este miércoles en las inmediaciones de Urda, donde un tren AVE de Renfe y otro de Iryo han colisionado a primera hora de la mañana, provocando numerosas víctimas.

La magnitud del siniestro ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias. Dos de los vagones han caído por un terraplén, lo que complica las labores de rescate y asistencia a los pasajeros. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, miembros de Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móvil.

Un choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Toledo ha ocasionado la muerte de al menos 39 personas y decenas de heridos

El accidente, registrado alrededor de las 8.54 horas, ha provocado además la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se intenta determinar el alcance definitivo de una tragedia que ya ha dejado víctimas mortales.

Las imágenes difundidas tras la tragedia permiten hacerse una idea de la violencia del impacto. Uno de los vagones aparece completamente destrozado, fuera de las vías y rodeado de restos del convoy. A pocos metros, varios pasajeros permanecen junto a los escombros mientras otros intentan abrirse paso por el terreno accidentado. Una escena de destrucción que refleja la magnitud del siniestro.

El choque, ocurrido a primera hora de este miércoles en las inmediaciones de Urda (Toledo), ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias. Bomberos, sanitarios y efectivos de Protección Civil trabajan en la zona para atender a los heridos y facilitar las labores de rescate, especialmente complicadas por la caída de varios vagones por un terraplén. Entretanto, las autoridades tratan de esclarecer las circunstancias que provocaron la colisión.