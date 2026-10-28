Los supervivientes de la tragedia ferroviaria de Urda: "Se me ha muerto una señora en los brazos, no tenía extremidades"

El choque este miércoles entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, en la misma vía donde ocurrió la tragedia de Adamuz, se ha cobrado 64 víctimas mortales, según ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, viajaban 544 pasajeros entre las dos máquinas accidentadas: 397 en el tren de Renfe que ha impactado contra un Iryo que se encontraba detenido con 147 tripulantes.

Eran las 8.54 horas. Los testimonios de los viajeros van inundando poco a poco las redes sociales, revelando cómo se vivió desde dentro el impacto.

Los vídeos de los primeros instantes de horror y desesperación tras el choque de trenes en Toledo Julio César Ruiz Aguilar

El arquitecto Joaquín Torres

El conocido arquitecto Joaquín Torres, que viajaba en el AVE, ha atendido en directo al programa de Ana Rosa Quintana. En ese espacio televisivo, ha relatado desde el lugar de los hechos que permanece en "estado de shock".

Una circunstancia fortuita le ha permitido eludir las consecuencias letales que afectaron a las hileras de butacas colindantes

Según explica, en el preciso momento del impacto se había levantado de su plaza para dirigirse al baño del coche, un movimiento imprevisto que terminó salvándole la vida: "Iba en el baño cuando ha ocurrido el accidente y por eso me he salvado de milagro".

"Yo iba en el vagón 5, pero el 6 estaba destrozado. El 7 ya ni te cuento", ha ampliado.

Torres, en otras declaraciones al programa Espejo Público, ha ampliado, entre lágrimas: "Se me ha muerto una señora en los brazos. (...) Yo me he acercado a la señora que tenía frío... y se me ha muerto en las manos. Ha sido horrible, sin piernas, sin brazos".

Seco, vicepresidente de Cesur

En ese mismo tren viajaba el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), Fernando Seco. "Se empezaron a caer maletas y a saltar los asientos", asegura. Lo más duro vino después, cuando comprobó que estaba ileso, se dispuso a bajar para ver lo que había pasado y el paisaje fue "horrible".

"Había mucha gente herida, mucha sangre y muchos muertos", ha asegurado Fernando en conversación con EL ESPAÑOL-Andalucía.

Tras llegar los servicios sanitarios al lugar, el vicepresidente de Cesur, junto a otros pasajeros ilesos, ha sido trasladado al polideportivo de Urda, pero aún no sabe cómo ni cuando podrá volver a Sevilla. "Aún no nos han dicho nada".

Jordi Quintana, pasajero

En el otro tren, el de la empresa italiana Iryo, viajaba Jordi Quintana, otro pasajero que ha ofrecido su testimonio a Catalunya Ràdio.

"Ha sido terrible porque estábamos parados... Hacía 10 minutos que el tren estaba parado y de repente he sentido un golpe", ha relatado.

"Las máquinas están destrozadas... Hay dos vagones completamente destrozados detrás de todo"

Pese a la presencia de los servicios de emergencia, Quintana denuncia la desatención durante estas horas tan críticas.

"No nos han dicho absolutamente nada, ni qué tenemos que hacer, ni si vendrán a buscarnos, ni si estamos bien", ha señalado sobre la espera previa a la llegada de la Guardia Civil.

Eduarda, pasajera

En el quinto vagón de ese mismo convoy viajaba Eduarda, que ha ofrecido unas declaraciones a Ser desde el lugar de los hechos.

"Ha sido un caos porque había cuerpos debajo de los trenes", ha explicado esta joven, que viajaba con sus dos gatos para ver a su hermana en Andalucía. "Iba tranquila cuando de repente noté un frenazo y me fui hacia delante junto con mi asiento, que se rompió de la fuerza".

Eduarda asegura que no fue consciente del choque o de la gravedad del incidente hasta que salió del vagón y empezó a ver personas heridas, llorando, y cuerpos de otros viajeros atrapados bajo los escombros: "Había muchas personas gritando porque no podían salir, un horror".

Aunque la mesa y el asiento en el que viajaba se rompieron, ella consiguió salir ilesa del vagón. No fue el caso de algunos de los otros pasajeros de su coche, que sufrieron brechas y heridas leves. "Bajamos como pudimos, tirando las maletas", explica.

Su objetivo al salir del vagón era ponerse a salvo porque con tanta confusión no sabían si podía venir otro tren. Ante tal desastre, Eduarda no se quedó de brazos cruzados y ayudó a otros pasajeros a bajar del tren.

También intentó apoyar a los heridos: "Jamás me olvidaré de un chico al que le estaba tomando el pulso para que se quedase conmigo, tenía todos los huesos del pie fuera".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.