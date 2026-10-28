Sánchez utilizó una reserva protegida de El Pardo y vetada al público para grabar su vídeo de campaña electoral con Cuerpo

El pasado 25 de octubre, los canales oficiales del Gobierno y del entorno socialista publicaron un vídeo que mostraba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, practicando 'footing' por una dehesa.

Ataviados con ropa deportiva, presidente y ministro mantenían una conversación aparentemente distendida sobre la coyuntura macroeconómica del país mientras trotaban por un camino dentro de una zona restringida al público en el Monte de El Pardo en Madrid.

El análisis de las imágenes por parte de EL ESPAÑOL ha revelado que la grabación no se realizó en un espacio público convencional, sino en una zona de máxima protección cuyo acceso está prohibido a la ciudadanía.

Se trata del entorno de la Casa de Navachescas, un edificio construido originalmente para albergar a guardas, monteros y personal encargado de la vigilancia y el mantenimiento de la reserva natural, antiguo coto de caza de la Familia Real.

El encuadre del vídeo ha permitido ubicar el punto exacto del rodaje mediante el análisis de las imágenes.

En los primeros planos generales, donde ambos políticos corren de espaldas a la cámara, la línea del horizonte revela la silueta de los rascacielos del complejo de las Cuatro Torres de Madrid.

Fotograma del vídeo en el que aparecen las Cuatro Torres. Captura de vídeo

Esta referencia visual traza una línea de visión directa desde el cuadrante noroeste hacia la capital. La confirmación del enclave exacto se produce, posteriormente, en los planos de seguimiento frontal.

Mientras Sánchez y Cuerpo trotan de cara al objetivo, asoma a sus espaldas un edificio aislado en medio de la dehesa junto al cual hay una hilera de vehículos, presumiblemente oficiales. Se trata de una construcción de muros blancos y planta rectangular, coronada por un característico tejado de pizarra a cuatro aguas con una pequeña torreta central.

La Casa de Navachescas, parte de una zona protegida de El Pardo, con una hilera de coches oficiales. Captura de vídeo

Al cruzar estos detalles con las imágenes satelitales de Google Maps, es posible identificar la Casa de Navachescas, en el Monte de El Pardo. Las fotos confirman la coincidencia del edificio, el trazado del camino de tierra adyacente y la disposición de las encinas que configuran el paisaje por el que transitan los políticos.

Imagen aérea de la Casa de Navachescas, en el Monte de El Pardo. Google Maps

Zona restringida

El Monte de El Pardo es un bosque mediterráneo de más de 15.000 hectáreas cuya gestión y custodia recaen íntegramente en Patrimonio Nacional. Para garantizar la supervivencia de su ecosistema y proteger a especies como el ciervo, el gamo, el jabalí (ambos se pueden ver en el vídeo) o el águila imperial, el organismo estatal aplica una estricta normativa de accesos.

El mapa oficial de Patrimonio Nacional que clasifica las áreas del monte según su nivel de protección detalla claramente estas limitaciones.

En la zona este del mapa existe una franja coloreada en verde, definida en la leyenda como "Zona de uso público (acceso permitido)", destinada al ocio y al esparcimiento de los ciudadanos.

Sin embargo, la Casa de Navachescas, ubicada en las coordenadas 40°33'6"N, 3°51'11"W, se sitúa de lleno en la extensa área central coloreada de amarillo. La leyenda oficial cataloga este terreno como "Zona restringida / Zona de reserva (acceso restringido)".

Mapa del Monte de El Pardo. Elaboración propia

Cualquier ciudadano que desee adentrarse en este perímetro necesita una autorización expresa y justificada de Patrimonio Nacional, y se enfrenta a sanciones en caso de vulnerar el límite.

El uso de este paraje protegido para grabar material de comunicación política choca con el ordenamiento jurídico que regula la gestión de los recursos públicos.

Con las elecciones del 29-N ya convocadas en el momento de la publicación del vídeo, su difusión vulneraría el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Aunque es habitual que los candidatos presuman de cifras en precampaña, la normativa prohíbe tajantemente usar recursos o plataformas de los poderes públicos para publicitar "las realizaciones o los logros obtenidos".

Además, la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece en el artículo 26.2.b que las autoridades "no se valdrán de su posición en la Institución para obtener ventajas personales o materiales".

Asimismo, el apartado 26.2.f de la misma ley exige que "actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y en la gestión de los recursos públicos".

Por otro lado, la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 93, define su "uso privativo" como aquel que "determina su ocupación con bienes, instalaciones o medios", y exige para su ejercicio el "otorgamiento de la correspondiente concesión" o autorización administrativa.

El despliegue de un equipo audiovisual y de seguridad de Moncloa en este enclave supondría un uso privativo de un recurso público, que resulta en la apropiación temporal de un espacio propiedad del Estado, vetado al resto de la ciudadanía, para el beneficio exclusivo y la promoción electoral de un partido.

Este periódico se ha puesto en contacto con Patrimonio Nacional para esclarecer bajo qué circunstancias se autorizó la grabación. El organismo, no obstante, contestó desconocer el asunto, remitiendo cualquier consulta a la Presidencia del Gobierno, pese a tratarse de sus propios terrenos protegidos.

Así, EL ESPAÑOL se puso también en contacto con Presidencia, que, al momento de la publicación de esta noticia, no había dado respuesta.

Moncloa no ha aclarado si el despliegue técnico requirió un expediente de autorización de Patrimonio Nacional, ni los criterios bajo los cuales se decidió utilizar una reserva ecológica estatal, cerrada a los ciudadanos, para la grabación de un vídeo destinado a ensalzar la gestión económica del Ejecutivo.