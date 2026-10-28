Entre las puertas del polideportivo de Urda, agentes de Policía y voluntarios de Protección Civil se afanan en atender a los supervivientes del accidente ferroviario de Toledo y a los familiares que esperan noticias de los suyos. Rodrigo Mínguez.

En el pabellón de la esperanza de Urda, refugio de 400 heridos y familiares: "No sé cómo no he muerto; ha sido un horror"

En el pabellón polideportivo de Urda hay personas que han sobrevivido a un accidente ferroviario y otras que esperan comprobar que los suyos también lo han conseguido. Los primeros llegan con vendas, algunas heridas todavía recientes y el recuerdo de lo que ha ocurrido esta mañana a escasos kilómetros del municipio toledano.

Los segundos aguardan a las puertas del recinto, pendientes de cada pasajero que sale después de recibir asistencia. Hasta las dos de la tarde de este miércoles, unas 400 personas, entre heridos y familiares, habían sido atendidas en estas instalaciones, según confirman fuentes oficiales a EL ESPAÑOL.

"No sé cómo no he muerto; ha sido un horror", relata a este periódico uno de los supervivientes del AVE de Renfe, trasladado por vecinos hasta un polideportivo de Urda después de abandonar el tren.

La vida de este pequeño pueblo de Toledo ha quedado alterada por el accidente ocurrido poco antes de las nueve de la mañana, cuando un tren de Renfe y otro de Iryo colisionaron en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

A unos ocho kilómetros del lugar del siniestro, el polideportivo municipal se ha convertido en uno de los principales centros de acogida de los pasajeros evacuados. Las ambulancias de atención básica participan en un dispositivo al que se han incorporado profesionales de Atención Primaria y equipos de asistencia psicológica. ç

Un sanitario desciende de una ambulancia del SESCAM a las puertas del polideportivo de Urda, convertido en centro de atención a los supervivientes del accidente ferroviario de Toledo, mientras los equipos de emergencias coordinan la asistencia a los heridos. Rodrigo Mínguez.

Hay pasajeros que necesitan curas por sus heridas y otros que requieren ayuda para sobreponerse a lo sucedido. Entretanto, los familiares permanecen junto a la entrada, donde cada nueva salida del recinto concentra las miradas de quienes siguen esperando.

La cifra de 400 personas atendidas hasta las 14.00 horas da una idea de la dimensión del operativo, aunque incluye tanto a los afectados directamente por el choque como a sus allegados.

El dispositivo sanitario se ha organizado para atender a quienes presentan lesiones leves, mientras los casos de mayor gravedad son derivados a los centros hospitalarios. En otro punto del municipio, el colegio Santo Cristo también ha sido habilitado para recibir a familiares.

Urda se ha convertido así, durante unas horas, en una prolongación del escenario del accidente: hasta sus instalaciones llegan quienes han conseguido abandonar los vagones y quienes se han desplazado para buscarlos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado recursos del SESCAM, efectivos de Protección Civil y equipos de emergencias, mientras la Guardia Civil y los bomberos continúan trabajando en la zona del choque.

En el lugar del siniestro se ha instalado un Puesto Médico Avanzado para clasificar a los heridos y organizar las evacuaciones. En el polideportivo, entretanto, la asistencia continúa con una urgencia diferente, la de atender a los supervivientes que siguen llegando y facilitar su encuentro con los familiares.

A las puertas del edificio, las vendas permiten distinguir a algunos de los pasajeros del resto de quienes entran y salen. Sus familiares siguen pendientes de la misma puerta.