¿Cómo pudo el AVE chocar con el Iryo?: "La colisión es imposible si los sistemas de seguridad LZB-ASFA funcionan"

La dinámica del siniestro ferroviario de Toledo esconde "un error humano" o "un fallo técnico" en dos de los principales sistemas de seguridad que hay en el transporte por ferrocarril: el sistema LZB (Linienzugbeeinflussung) y el sistema ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático).

"Los dos sistemas están conectados a la vía y al tren al margen del modelo", tal y como explica un dirigente sindical de Comisiones Obreras, con amplios conocimientos técnicos ferroviarios.

Este miércoles, a las 8.54 horas, un AVE de Renfe ha impactado por detrás contra un tren Iryo de Hitachi que estaba detenido en la vía, entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118, perteneciente al trayecto Madrid-Sevilla.

"Si los sistemas LZB y ASFA funcionan correctamente, resulta imposible que un tren colisione contra otro ni frontalmente ni por alcance porque esos sistemas accionan el frenado de los trenes de forma automática si el maquinista no reacciona", según resume este dirigente de CC OO. "Además, si esos sistemas se caen o dejan de funcionar por un fallo técnico, también frenan el tren de forma automática".

De ahí que los ojos estén puestos en los maquinistas en la investigación que asume la Guardia Civil. "El error humano puede haberse debido a una decisión errónea del maquinista o a que el puesto de mando le haya suministrado una información errónea, respecto al estado de la vía".

Por desgracia, sea fallo técnico, fallo humano o la combinación de ambos, los que han pagado este nuevo percance ferroviario son 50 personas inocentes que han muerto tras la colisión "por alcance" de un AVE contra un Iryo.

Estado en el que han quedado los vagones tras la colisión, este miércoles, de dos trenes entre Los Yébenes y Urda. EL ESPAÑOL

Una fuente de la Guardia Civil confirma que la dinámica del brutal choque ha sido "por alcance", "como en un accidente de tráfico, en el que un vehículo en movimiento golpea a otro coche que está detenido en la carretera".

Sistema LZB

El sistema LZB es de origen alemán, se emplea en ferrocarriles de alta velocidad, con señalización en cabina porque va conectado a un circuito de las vías.

"Este sistema informa del estado de la vía y advierte al maquinista de que se aproxima a un 'punto cero': una zona donde hay circulación a cero kilómetros por hora, bien por estar la vía ocupada por un obstáculo o por algún tren", según explica este miembro de CC OO.

"En caso de que el maquinista no reaccione al aproximarse a ese 'punto cero', el tren se frena solo, y en el caso de que el sistema LZB se caiga durante el trayecto por cualquier motivo técnico, también se frena solo el tren".

Pero este miércoles, el AVE que cubría el trayecto Madrid-Sevilla no se ha detenido como debía ocurrir porque el sistema LZB, en teoría le debería de haber marcado la presencia de un punto de circulación a cero kilómetros por hora, debido a la presencia de un Iryo que estaba detenido en la vía. De ahí que se baraje el fallo humano como supuesto desencadenante de la colisión mortal.

Sistema ASFA

El otro sistema que debería haber hecho reaccionar al maquinista es el ASFA: también está conectado a la vía y al tren, consiste en señales a pie del trazado, como un semáforo con luces verdes y rojas, que alertan de la presencia de algún problema de la circulación por la vía. También incluye el frenado automático.

"El maquinista va informado siempre del estado de ocupación de la vía, en caso de rebasar una luz roja sin reaccionar, también se frena el tren de forma automática". Pero este miércoles el AVE ha seguido circulando hasta impactar por detrás contra el Iryo.

"La distancia de frenado por encima de los 200 kilómetros por hora, suele ser de 2 kilómetros a 2 kilómetros y medio, pero incluso a un kilómetro de distancia el maquinista puede hacer un tirón del frenado de emergencia con cierta seguridad para los pasajeros". La investigación debe aclarar si el maquinista del AVE accionó el freno o no.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios se han mostrado consternados por lo sucedido, cuando los profesionales del sector y los usuarios del tren aún no se han repuesto de la tragedia de Adamuz: "Estamos consternados, todavía estamos intentando averiguar que ha pasado. De momento, recibimos informaciones contradictorias sobre lo sucedido tanto sobre las causas como sobre el alcance personal".