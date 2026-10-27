Jordi Wild, del 'reto de la sandía' y votar 'sí' a la independencia a entrevistar a Sánchez y Feijóo: "Para la izquierda es un facha"

En 2013, Jordi Carrillo (Manresa, 1984) encendió la webcam de su ordenador para grabar su primer vídeo de YouTube.

Ataviado con una camiseta de tirantes que marcaría desde ese momento su estilo, se dirigió a su naciente público para exponer su opinión sobre el catálogo de videojuegos de la generación de consolas que había llegado a su fin con el lanzamiento de PlayStation 4 y Xbox One.

Su público alcanzó las dos visitas en los días posteriores a su publicación. Nadie lo sabía, pero ese joven iba a estar entrevistando, 13 años después, al presidente del Gobierno y los otros tres principales candidatos a las elecciones generales del 29-N: Alberto Núñez-Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

Y lo haría en la plataforma que le permitió consagrarse como uno de los creadores de contenido más influyentes de España.

Tanto, que su canal de entrevistas en formato pódcast: The Wild Project, ganó en 2025 un Premio Ondas.

Jordi Wild, en una entrevista de 2022 con EL ESPAÑOL Laura Mateo.

Este espacio digital suma, al cierre de este reportaje, un total de 388 programas y una comunidad de 7,39 millones de suscriptores solo en la plataforma roja. Lo que empezó como un proyecto paralelo a su canal original de Youtube -El rincón de Giorgio-, ha acabado siendo el trampolín que le ha lanzado al público masivo.

A los seguidores más fieles de Carrillo les cuesta identificarle por su apellido. En el universo digital, adoptó el nombre artístico de Jordi Wild. Y bajo esa firma, ha podido sentar al otro lado del micrófono a centenares de entrevistados.

Desde escritores como Arturo Pérez-Reverte o actores como Charlie Sheen a periodistas como Iker Jiménez y Juan Soto Ivars, pasando por científicos, artistas, empresarios... Incluso a figuras controvertidas como sicarios, falsificadores de arte o actores de cine para adultos.

El reportero y exdirector de El Mundo, David Jiménez, es uno de los pocos que ha visitado el podcast en cuatro ocasiones, sumando unas 15 horas de grabación que pueden consultarse íntegramente en el pódcast.

En conversación con EL ESPAÑOL, el autor del superventas El director describe sus entrevistas como "charlas amenas, sin guion, que tienen entre sus cualidades la espontaneidad".

"El invitado se siente muy a gusto, Jordi interrumpe poco. Una de las cosas buenas que tiene es que es un gran escuchador, y además, no hay temas tabús", expone Jiménez.

"Es una persona bastante afable, creo que más tolerante de lo que la gente cree. Es verdad que le han puesto la etiqueta de ser una persona de derechas. Incluso hay gente de izquierdas a la que le gusta decir que es facha o parte de la 'fachosfera'. Yo no lo creo. Por las charlas que he tenido con él, viendo otros invitados a los que lleva... Es muy variado, no creo que sea un programa que tenga una agenda ideológica ni que busque beneficiar a un partido concreto".

El periodista, que se ha convertido en un clásico en el pódcast, augura que las entrevistas con los cuatro candidatos principales del 29-N "serán charlas en las que Jordi, más que conocer las posiciones políticas de los invitados, puede aportar mucho para que conozcamos mejor a la persona que hay detrás de cada uno".

"Además, uno de los beneficios para los candidatos de decir que sí irán a esas entrevistas es llegar a esas generaciones de 18 a 40 años que no están tan vinculadas a los medios generalistas", reflexiona Jiménez.

Luego está el impacto. "En mi caso, este fue muy grande. La primera entrevista que me hizo tiene más de 9 millones de visualizaciones. Eso tuvo un efecto inmediato: se vendieron cuatro ediciones de mi libro, El director, en los días posteriores a haber visitado The Wild Project".

Entrevistas 'inquisitivas'

Jordi Wild lanzó su llamamiento a los candidatos a principios de mes. Las entrevistas se realizarán de forma independiente, candidato a candidato, y se publicarán una vez que se hayan realizado las cuatro, el próximo 13 de noviembre.

Jordi Wild, en el estudio donde graba The Wild Project. TWP

Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (VOX) fueron los primeros en confirmar su asistencia. Colau fue la siguiente, justo después de ser nombrada líder del Frente Amplio.

Por su parte, Pedro Sánchez esperó hasta el último día que dio de plazo el youtuber para sumarse a las entrevistas.

El creador de contenido avisó de que estas serán "duras e inquisitivas" y preguntará por temas delicados.

Además, anunció que contará con la ayuda de dos periodistas independientes para verificar en directo los datos que se mencionen.

Curiosamente, no es la primera vez que intenta aunar a todos los candidatos para unas elecciones generales.

Antes de los comicios de 2023 reveló en uno de sus programas que estaba intentando aglutinarlos a todos para un debate en directo. No obstante, sus intentos en aquella ocasión fueron infructuosos.

La ideología de Jordi Wild

Por otro lado, el creador de The Wild Project siempre se ha mostrado transparente con sus ideas políticas.

En el mismo pódcast donde realizó el llamamiento a los candidatos, reveló que lo más probable es que se decante por votar en blanco: "No hay ni un solo partido que me convenza. Respecto a temas como la vivienda, no es posible que la gente hoy en día no pueda vivir por su cuenta ni trabajando. Es que tú puedes ser un trabajador con un buen empleo y no poder vivir en una ciudad, o tienes que compartir piso. Eso en la época de nuestros padres era impensable".

"Todo el mundo debería poder tener una vivienda", amplió. "Esto no lo ha solucionado este gobierno. Y ahora con decretos 'last minute' no vamos a hacer nada. O sea, que hay muchas cosas que no me convencen de ninguno. Y la oposición me parece también muy floja".

Jordi Wild durante la grabación de su pódcast The Wild Project. YouTube Omicrono

Tampoco ha ocultado su antigua afinidad con posiciones independentistas durante la crisis secesionista de 2017 que llevó al referéndum del 1 de octubre, en el que afirmó que votó a favor de que Cataluña se consolidara como un país autónomo.

Varios años más tarde, durante una entrevista al futbolista Gerard Piqué, Jordi anunció que había cambiado de pensamiento: "Ahora mismo votaría que no [a la independencia]. Soy la misma persona, me he desengañado de muchas cosas".

En esta misma línea, en otro programa en el que repitió que no se siente representado por ningún partido, se declaró "económicamente más liberal, pero a nivel social más progresista. Y no hay ninguna formación que aúne un poco eso".

Proyectos paralelos

The Wild Project es el pódcast que le ha permitido acceder a un público más variado, pero el creador de contenido saltó a la fama entre los creadores de contenido con el canal 'El rincón de Giorgio', su primer proyecto que aún mantiene activo en un segundo plano. En el mismo, publicaba vídeos de entretenimiento y humor jugando a videojuegos o realizando retos.

En uno de los que se hizo más virales, consiguió destruir una sandía con sus propios brazos abrazándola con fuerza durante varios minutos.

En 2020 inició su pódcast y dio un salto a la creación de un contenido más maduro.

Asimismo, cada año organiza un campeonato de peleas extremo: Dogfight Wild Tournament, que el pasado mayo celebró su cuarta edición.

Y también es escritor. De hecho, en sus últimos vídeos está promocionando el lanzamiento de su quinto libro: La abadía sin ojos, una novela de terror y misterio ambientada en el siglo XI.

En definitiva, Jordi Wild ha sabido reconvertirse con el paso del tiempo, adaptándose a la evolución de las redes sociales para usar en cada momento su influencia y catapultarse a las nuevas derivas de internet.

De esa manera, ha logrado traspasar las fronteras de España y hacerse con un público muy nutrido en Hispanoamérica.

La entrevista a los cuatro principales candidatos marca un hito en una trayectoria que comenzó con una webcam en un escritorio y que ha ido creciendo despacio, alimentada por el emprendimiento de un joven que, sin saberlo, acabó inspirando a toda una generación de influencers que han venido detrás de él.