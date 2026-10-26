La Policía irrumpe en el CETI de Ceuta para expulsar a Marruecos a migrantes con órdenes de deportación

La Policía Nacional ha desplegado este lunes a primera hora un amplio dispositivo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para expulsar a Marruecos a inmigrantes con expedientes de deportación abiertos.

El operativo ha contado con numerosos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que han establecido un perímetro de seguridad en los accesos al centro, por lo que los accesos han permanecido cortados.

Según la información disponible, la mayoría de los afectados son ciudadanos marroquíes que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio y permanecían alojados en el CETI. Hasta las instalaciones se han desplazado dos autobuses para trasladar a las personas afectadas.

El operativo del CETI tenía como objetivo la salida forzosa de alrededor de 70 personas según Europa Press, mientras que El Pueblo de Ceuta las cifra en 68.

Sin embargo, la mayoría de los migrantes afectados en el CETI habrían abandonado las instalaciones antes de la llegada de la policía al sospechar que se iba a desarrollar el operativo.

Así, cuando los agentes llegaron, solo permanecía allí alrededor de una decena de personas con expedientes de expulsión abiertos, que fueron trasladadas a primera hora de la mañana para su deportación. Aunque otros inmigrantes han sido detenidos en zonas aledañas al centro, otros habían logrado escapar.

Es por eso que la policía ha tenido que realizar un segundo despliegue esta mañana en la playa del Trampolín, donde una veintena de inmigrantes han sido detenidos y trasladados, posteriormente, a las instalaciones del CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros). Allí, muchos de ellos han optado por volver de forma voluntaria al país vecino.

A mediodía, se ha producido otro despliegue policial, esta vez en la Playa Benítez, que ha cortado el tráfico. En este, otra veintena de inmigrantes han sido detenidos, siendo algunos de ellos trasladadas en autobuses.

Dispositivo policial en playa Benítez el lunes 26 al mediodía María Inmaculada Balbás Pérez Ceuta

No obstante, la Delegación del Gobierno en Ceuta no ha confirmado si el tercer dispositivo policial desplegado en las playas próximas al CETI, en este caso la Playa Benítez, está relacionado con la expulsión de inmigrantes alojados en el CETI a quienes se les ha denegado la solicitud de asilo.

Según Europa Press, un total de 12 personas habían sido retornadas desde el CETI a lo largo de la mañana. La cifra es inferior a la del grupo que la Policía pretendía localizar inicialmente.

La operación realizada esta mañana es la primera de estas características en la ciudad desde finales de julio, ya que hasta ahora las operaciones policiales han estado dirigidas a los grandes asentamientos y a inmigrantes que estaban en las calles de las barriadas para ser trasladados a centros de acogida temporales.

Operativo en otras barriadas

La actuación policial también se extendió a otros puntos de la ciudad autónoma, entre ellos Poblado Regulares, Los Rosales y El Príncipe, donde los agentes interceptaron a migrantes que se encontraban en la vía pública o en casas patera.

A diferencia de las personas expulsadas directamente a Marruecos tras el operativo vinculado al CETI, los migrantes interceptados en las barriadas fueron trasladados al CATE.

Según la información disponible, la mayoría optó por regresar voluntariamente a su país de origen.

Por el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre las circunstancias administrativas individuales que motivaron las expulsiones ni sobre el procedimiento seguido en cada caso.

Marruecos no acepta a migrantes de terceros países

Una organización no gubernamental de Ceuta ha denunciado este lunes que 16 migrantes alojados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad han sido "deportados" de España "sin garantías jurídicas" el pasado sábado 24 de octubre, según recoge la agencia EFE.

En el comunicado, la asociación Elín ha asegurado que los migrantes se encontraban en el CETI cuando comenzaron los trámites para su devolución a Marruecos, después de que sus solicitudes de asilo fueran denegadas.

Elín no ha sido la única organización en denunciar estos hechos. Caminando Fronteras también se ha pronunciado sobre los traslados, que, según afirma, están sembrando el «pánico» entre los residentes del centro de acogida.

La asociación ceutí sostiene que los migrantes querían ejercer su derecho a recurrir la decisión, pero no tuvieron tiempo para hacerlo. El pasado sábado fueron trasladados a la frontera del Tarajal para su devolución al país vecino.

Sin embargo, según denuncia Caminando Fronteras, Marruecos no está aceptando a los migrantes procedentes de terceros países. La organización ha calificado además la situación de los traslados realizados este viernes de "extrema vulnerabilidad" y ha alertado de posibles "tratos inhumanos y degradantes", así como del riesgo de que estas personas sufran una "desaparición forzada".

Los migrantes afectados proceden de países como Senegal, Bangladesh, Togo, Costa de Marfil, Camerún y Nigeria. Estos han sido expulsados "por una puerta trasera de la valla sin garantías y mientras esperan la resolución de sus recursos", ha lamentado la organización Elín.

Por el momento, la Delegación del Gobierno en Ceuta no se ha pronunciado oficialmente sobre estos hechos.