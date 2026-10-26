'Blocus' convoca otra noche de saqueos el 31-O para "robar a los ricos": "Aprovechad Halloween y llevaos máscaras y guantes"

El objetivo de 'Blocus' es claro: reclutar el mayor número posible de personas para protagonizar una nueva jornada de disturbios, caos y destrozos el próximo 31 de octubre en distintos puntos de España.

Esta nueva convocatoria surge tras los disturbios registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre. Desde entonces, decenas de cuentas en redes sociales han comenzado a difundir llamamientos para repetir aquellos incidentes.

Según las publicaciones difundidas por estos perfiles, las movilizaciones están previstas en Madrid, Bilbao, Algeciras, Barcelona, Fuengirola, Marbella y Málaga, entre otras ciudades.

"Inspirados en las movilizaciones de Francia", indica en una de las publicaciones una cuenta de TikTok que promueven la convocatoria.

"Las calles también son nuestras. ¡Será la mejor noche de Halloween!", proclama otra de las publicaciones.

Una de las imágenes compartidas en el grupo de TikTok. TikTok

En estas cuentas también se difunden vídeos de los disturbios registrados en Barcelona, con imágenes de los saqueos perpetrados en distintos establecimientos, para animar a sus seguidores a repetir esas escenas en las ciudades convocadas para el 31 de octubre.

El reclutamiento se realiza a través de esas mismas cuentas. En cada una de las publicaciones, los promotores piden a los interesados que dejen un comentario para, posteriormente, enviarles por mensaje privado un enlace de acceso a los grupos de Whatsapp o Telegram.

Una vez allí dentro, los participantes reciben los detalles de la convocatoria y las instrucciones para acudir a los puntos de encuentro.

En el caso de Madrid, por ejemplo, uno de los llamamientos cita a las personas en Plaza de España entre las 18:00 y las 19:00. Sin embargo, otras publicaciones adelantan la cita a las 17:00 y sitúan el punto de encuentro es en Puerta del Sol.

Para Barcelona, el llamamiento se ha realizado en la Plaza de Cataluña y en el Paseo de Gracia, entre las 17:00 y las 20:00.

"Las normas que deben seguir quienes acudan a las manifestaciones son: respetar a tus compañeros y al proyecto, mantener la calma y la unión, seguir las instrucciones de la organización", se lee en otra de las publicaciones.

La misma publicación también anima a que las personas vayan disfrazadas. "Deben ser creativos y libres. Dale algo de vida al Blocus y demuestra tu mala leche. Aprovechad Halloween y llevaos máscaras y guantes", añade la misma publicación.

Con ello, piden que las personas se disfracen como payasos, mafiosos, encapuchados, diablos, princesas o de alguna serie de terror.

Caos

En los grupos de Whatsapp y Telegram vinculados a la convocatoria también se han detectado mensajes que incitan expresamente al saqueo. "Saquead a los ricos. No vayáis a por currantes", comenta uno de los promotores.

En uno de esos grupos, que alcanza 897 miembros, varios participantes plantean aprovechar la jornada de Halloween para provocar el mayor caos posible. Incluso, uno de los participantes llega a proponer una agresión colectiva a un agente de Mossos d'Esquadra, en la que participarían unas 20 personas: "Le dejamos desnudo, seco y sin porra ni nada".

En el caso de Barcelona, los reclutadores presentan la convocatoria como "el golpe del siglo" y hacen referencia al uso de cócteles molotov para quemar contenedores y vehículos con los cuales obstaculicen la intervención policial.

¿Que se supone que tenemos que hacer ahora?… https://t.co/j1lnOkSknC — Víctor Riverola i Morera (@riverolavic) October 26, 2026

En medio de ese caos, el plan es saquear tiendas de lujo y posteriormente revender los productos en el mercado negro.

Este grupo, según ha investigado La Gaceta, sería promovido por magrebíes y ultraizquierdistas.

Más de 20 comercios de Barcelona fueron saqueados durante los disturbios del sábado 24 de octubre. En esa jornada, además, hubo quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía.

El resultado: cerca de 130 personas han sido detenidas y al menos la mitad eran menores de edad, según ha dicho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Sobre los hechos, ha dicho que las personas que han cometido esos actos afrontarán las "consecuencias tanto para los mayores de edad como para los progenitores de los menores" y ha agregado que la Generalitat se personará "para defender los bienes que han sido vandalizados".

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han expresado que están llevando a cabo la investigación de los perfiles de TikTok, además de los grupos de Telegram y WhatsApp donde se coordinaron los disturbios.