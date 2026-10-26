Una agresión sexual en la acampada de Sol acelera su declive y deja solos a los más radicales: "Nos veréis el careto"

Ha pasado un mes de aquel 26 de septiembre cuando Madrid volvía a vivir quince años después un nuevo 15M. Esta vez por la crisis de la vivienda y en contra de los desahucios con Maricarmen como icono de la lucha. Una acampada que empezó a coger fuerza ocupando la Puerta del Sol y con un seguimiento masivo que, ahora, empieza a agonizar y desinflarse.

En el pico de la acampada llegó a haber alrededor de 1.500 tiendas y con 2.000 personas viviendo en ellas. El paso del tiempo ha ido erosionando, como es natural, este movimiento encabezado por la izquierda. Las divisiones internas han empezado a aflorar y el principal tema de debate es si se debe levantar o no el campamento. De momento, la voluntad es "seguir en pie".

El punto de división y la mirada está puesta en el próximo 11-N, en la huelga general. Mientras unos consideran que es mejor desmantelar la acampada y centrar los esfuerzos en esa huelga, otros defienden que hay que seguir hasta el final, incluso más allá de esta fecha.

Las noches a la intemperie bajo lonas de plástico -que han convertido el kilómetro cero en un mare magnum azul-, los altercados con violencia de los últimos días con intervenciones policiales, la agresión sexual de este domingo en una de las tiendas, y el abandono de algunos activistas muestran ese punto de inflexión inevitable.

Presión para que "mengüe"

La ciudad alternativa de la Puerta del Sol que cuenta con sus calles, barrios y plazas bajo esa enorme masa de plásticos azules donde se colocan las tiendas de campaña ha empezado a reducirse.

Algunos de estos barrios están desapareciendo y los están integrando en otras zonas de dentro de la acampada para "estar más protegidos, refugiados y que llegue mejor el abastecimiento", relata uno de los acampados a EL ESPAÑOL.

Detrás de la decisión de esta retirada también está ir abriendo el tránsito tanto a los turistas, como a las personas que se acercan hasta el centro de la ciudad y pasean por esta céntrica plaza. Los comercios que están a pie de calle en esta zona se han visto afectados por la acampada y han reducido las ventas y su actividad.

Por eso, esta decisión también pasa por facilitar la vida a los comerciantes para tratar de afectarles en la menor medida posible.

En cada una de las cuatro entradas a esta ciudad hay un grupo de "guardianes" que se encarga de controlar los accesos al interior para conseguir mantener un orden.

Los turistas y transeúntes se acercan curiosos a estos puntos y después de preguntar un: "¿Se puede pasar?", cuentan con el beneplácito de los acampados que no cortan el paso a nadie y les permiten circular por el interior de las nuevas calles creadas de forma alternativa.

Piden que no hagan fotos en el interior para intentar mantener la intimidad de las personas que están viviendo ahí desde hace un mes.

Es una de las personas que está organizando la acampada la que cuenta a EL ESPAÑOL que están "recibiendo presiones por parte de Delegación del Gobierno para que la acampada mengüe".

Eso es exactamente lo que está ocurriendo, que está reduciéndose, "menguando".

Este domingo un grupo de jóvenes que estaban ubicados en el barrio pegado a la salida de la boca de metro empezaba a desmantelar las lonas y las tiendas de campaña en torno a las 16.30h de la tarde. También empaquetaban los pocos enseres en cajas para llevárselos. Hasta una mesita de madera donde aseguran que la usaban "para teletrabajar por las mañanas".

Ver a alrededor de 10 personas desmantelando esta parte ha llevado a muchos a pensar que la acampada empezaba a levantarse, pero ellos negaban la mayor: "Nos mudamos de barrio, cerramos este para meternos en otro. Nos quedamos", repetían una y otra vez a quienes se les acercaba a preguntarles.

El debate para cerrar la etapa

Todavía no hay una fecha para iniciar el levantamiento del campamento, a estas alturas empieza a hablarse de ese desmantelamiento, no sin disidencias internas entre los que creen que hay que hacerlo y los que abogan por ir hasta el final.

Lo cierto es que muchos activistas han abandonado a lo largo de esta semana el campamento.

"Llevamos mucho tiempo y, es cierto, que empieza a haber mucho cansancio" explican a EL ESPAÑOL pero niegan que se esté desmantelando o vaya a hacerse.

La realidad es que empieza a resonar entre los acampados la manera de cuándo y cómo hacerlo, pero se trata de una organización "horizontal y asamblearia", por eso todavía no hay nada en firme ni oficial: "Toca vernos el careto por aquí".

Cuando la asamblea decida levantar el campamento "se va a notar", pero es algo que dudan que empiece a hacerse "hoy, mañana o pasado". Lo que tienen claro es que "va a llevar tiempo y el fin de la acampada será progresivo durante varios días" para desmontar todo.

Este domingo por la tarde se ha celebrado una asamblea para tratar de llegar a un consenso y "ver qué se hace y cómo se gestiona" todo el asunto.

El objetivo lo han cumplido, "ha pasado un mes y resistimos", sentencian orgullosos a EL ESPAÑOL.

Conforme se acerca el 11-N la decisión empieza a requerir de actuación por parte de los activistas que están acampando. El abandono del Sindicato de Inquilinas de la acampada dejó de tener una cara visible.

Ha sido la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) la que ha ido ganando protagonismo para tratar de gestionar a todas las personas. Pero, las decisiones no son verticales, se toman en la Asamblea de Sol donde hay participación de colectivos diversos y los sindicatos que quedan. Aunque remarcan: "Seguimos contando con el apoyo del Sindicato de Inquilinas y del resto de organizaciones que ya no están aquí porque están llevando a cabo su labor en otros barrios de Madrid".

Personas sin hogar y violencia

En las últimas semanas con la llegada del frío y el abandono de la acampada de cientos de personas que habían estado ocupando las tiendas, han cedido estos espacios a personas sin hogar de Madrid.

"Estamos haciendo también una labor social y permitimos que duerman con nosotros gente que no tiene un techo bajo el que vivir", relatan algunos de los acampados.

Estiman que han en torno a 150 y 200 personas que estaban en la calle con ellos. Les dan comida, algo más de protección que dormir a la intemperie y el respaldo de un grupo.

Las noches empiezan a ser duras incluso bajo los plásticos que pretenden aislar del frío.

"Está siendo horrible", relata uno de estos jóvenes de 27 años que resiste teletrabajando cada día desde aquí. Mientras unos desmontan uno de los barrios, él explica que tiene una bolsa "llena de mantas" que usan para protegerse como pueden de las bajas temperaturas al caer la noche.

El paso del tiempo empieza a erosionar la acampada porque muchos no son capaces de resistir más tiempo en esa situación. Pero, los más radicales abogan por continuar "hasta el final" y mantenerse en la Puerta del Sol sin una fecha límite.

Frente a ellos cada vez son más las voces que lo tienen claro: "Queda mejor irnos con dignidad y saber que podemos volver y reivindicar la movilización que seguir esperando a que nos echen y todo acabe mal y empañando la causa", sentencian.

Las noches de Sol también están marcadas por episodios de violencia y altercados en los que ha tenido que intervenir la Policía Nacional. El último se ha producido la madrugada de este domingo en torno a las 6.30h de la mañana después de que un joven de 26 años haya agredido sexualmente a una mujer de 22 en una tienda de campaña.

El hombre se metió en la tienda y empezó a realizar tocamientos a la joven. Ella le recriminó su actitud e inmediatamente el agresor empezó a ponerse violento con un joven que se encontraba en esa misma tienda durmiendo y que también se había enfrentado a él.

En ese momento, el hombre se abalanzó sobre el joven que estaba en la tienda y empezó un enfrentamiento entre ambos.

A todo esto se suman intentos de robos, altercados con violencia a lo largo de las últimas semanas en este asentamiento de Sol.

Navidad a la espera

La acampada está haciéndose más pequeña y concentrándose para dejar puntos libres para facilitar las compras en los comercios de las inmediaciones del lugar. Un desmantelamiento progresivo que todavía no ha llegado a un consenso y que está retrasando la instalación de la decoración navideña en el corazón de la capital.

El año pasado el montaje del tradicional árbol que se coloca en el centro de la Puerta del Sol empezó el 21 de octubre. A estas alturas, el Ayuntamiento no da fechas concretas para su instalación a la espera de ver qué es lo que ocurre con los acampados antes de tomar decisiones.

Algo que preocupa tanto a los establecimientos como al propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque la campaña comercial de Navidad cada vez está más próxima y supone uno de los momentos de mayor actividad económica en la ciudad. Y, es que, de seguir la acampada en las próximas semanas la organización de los actos navideños podrá verse afectado.

En este primer mes de acampada es innegable que la foto ha cambiado. Muchos de los que empezaron ya no están, han abandonado las tiendas. Cada vez están replegando más el campamento y concentrándose en las calles que van quedando.

Ahora los alrededor de mil personas que, estiman, quedan en Sol esperan a llegar a un consenso que apunta hacia el inicio progresivo del desmantelamiento para poder centrar los esfuerzos y objetivos en el próximo 11-N. Una decisión que todavía no es firme y que cuenta con discrepancias internas entre los más radicales que no quieren levantar la acampada y los que consideran que alargarlo por alargarlo no tiene sentido. De momento, aseguran, "seguiréis viéndonos el careto".