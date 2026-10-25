Talegón y Pérez Caballero, el 'equipo B' de 'Horizonte: "Llevar el programa es como coger un Ferrari, no seguimos directrices"

Cuando Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset España, propuso prolongar el éxito de Horizonte a la noche de los viernes, Iker Jiménez y Carmen Porter tenían claro que había llegado el momento de recurrir a una vía alternativa: un par de ases de reserva.

"Los jefes querían que también lo hiciéramos nosotros, pero tenemos un equipo B magnífico y nuestra hija merecía que estuviésemos con ella, por lo menos, todo el fin de semana", contaba Porter a EL ESPAÑOL hace unos días.

Ese encargo recayó en Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero, los elegidos para ponerse al frente del programa de Cuatro en esa nueva cita semanal.

No era, en realidad, una situación nueva para ellos: ya habían sustituido a los presentadores titulares durante la Semana Santa y algunas semanas en verano.

El presentador, muy futbolero, sabe bien que el Real Madrid de Ancelotti alcanzó la gloria gracias a una segunda unidad capaz de responder cuando más se la necesitaba.

Una "simbiosis muy buena"

En Horizonte sucede algo parecido. Aunque Iker Jiménez y Carmen Porter son los rostros principales, el programa cuenta con un equipo capaz de asumir el protagonismo cuando toca dar un paso al frente.

Lejos de sentirse relegados por el apodo de 'Equipo B' con el que Jiménez suele referirse a ellos cariñosamente, Talegón y Caballero asumieron el reto con naturalidad.

"Fue como coger, de repente, un Ferrari. No se trataba de presentar cualquier programa, sino uno con un enorme éxito y una gran exigencia", recuerda Paco a este periódico sobre el momento en el que les pidieron ponerse al frente de Horizonte durante la Semana Santa.

Parte del perfecto equilibrio reside en que sus perfiles son diferentes y complementarios. "Es una simbiosis muy buena", dice Paco, un experto en criminología y sucesos.

Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón en 'Horizonte'. Captura Cuatro

"Dos periodistas de raza"

"Bea es una persona muy analítica, capaz de profundizar en temas complejos y explicárselos a la audiencia de una manera comprensible", asegura, destacando también la "cercanía" de su compañera.

Talegón tampoco oculta la admiración por Paco, a quien califica como un "reloj suizo" por la "precisión" con la que mide los tiempos en el directo.

Pero, ¿cuáles son las claves para que el programa se haya convertido en el fenómeno televisivo de la temporada?

Bea tiene claro que buena parte del éxito es gracias a Iker y Carmen, a quienes califica como "periodistas de raza".

"Llevan toda la vida dedicándose al periodismo de investigación que, en mi opinión, no estaba contaminado por los intereses de la política", explica.

La claridad y la naturalidad son otros dos factores que ambos ponen en valor. "No tenemos ni prompter ni guion", cuenta Talegón. "Es un programa que está vivo. De hecho, yo tengo mi propia mesa montada en el plató".

Paco añade: "Además, no hay ningún tipo de directriz. Cada uno dice lo que piensa sin tener que pasar por el filtro de lo políticamente correcto, ni seguir órdenes ni argumentarios".

Talegón atribuye esa libertad a la forma de trabajar de Iker Jiménez y Carmen Porter. En su opinión, ambos "contrastan la información, escuchando todas las voces y no hacen censura previa".

Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón. Bea Talegón

Pérez Caballero destaca también el tono de los debates de Horizonte, en los que, asegura, se dialoga desde el "respeto" y la "calma", a diferencia de otros espacios donde prima la "confrontación".

"Hablamos a la audiencia como si fueran personas adultas, capaces de tomar sus propias decisiones", añade el periodista.

Las polémicas

El formato de Cuatro aborda una actualidad especialmente convulsa en España, marcada en los últimos meses por los casos de corrupción del PSOE y la crisis migratoria en Ceuta.

Su mirada crítica hacia el Gobierno —el programa cuenta con una mayoría de voces conservadoras— ha enganchado a la audiencia. Según informa Dos30’, desde que comenzó a emitirse también los viernes, registra una media del 8.9 % de share y 907.000 espectadores.

Pero el espacio no solo recibe aplausos: también críticas desde sectores próximos a la izquierda.

"El periodismo consiste en fiscalizar al poder", recuerda Pérez Caballero, que expresa su "sorpresa" ante lo que considera un "fenómeno insólito de acoso y derribo" contra el programa por parte de algunos colegas de profesión.

"Jamás recomendaría que la gente dejara de ver determinados programas ni trataría de boicotear a otros periodistas", añade Paco, que condena todo tipo de violencia contra los periodistas.

"La libertad de prensa es fundamental para una democracia. Que se demonice un programa de televisión debería escandalizarnos a todos", dice.

Entre las polémicas que se ha visto envuelto el programa está la relacionada con Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid hace unas semanas.

Talegón y Carmen Porter se convirtieron en diana tras acusarlas de burlarse de la mujer después de que se difundiera un fragmento del programa "manipulado" y "sacado de contexto".

"La gente se dio cuenta de la manipulación tan burda que hicieron", sostiene a EL ESPAÑOL Talegón.

"Cogieron un corte en el que estábamos celebrando que esa señora había resuelto su problema, lo sacaron de contexto y dieron a entender que estábamos contentas de que se hubiera muerto".

Bea Talegón, Iker Jiménez, Enrique Roviralta y Carmen Porter. Bea Talegón

"No nos estábamos riendo de ella, sino del decreto Maricarmen", decía Carmen Porter.

"Es un efecto bumerán porque se les vuelve en contra", afirma Talegón, que dice tener la "conciencia muy tranquila".

La analista denuncia, además, que aquella controversia derivó en una "campaña organizada en redes" en la que incluso llegó a recibir "amenazas a mis hijos". La situación la llevó a interponer varias denuncias.

"Las críticas siempre procuro recibirlas prestándoles atención para ver qué puedo aprender de ellas. Pero cuando trascienden un límite, cuando hay maldad, ahí ya no. Yo soy abogada de formación, así que tengo las líneas rojas muy claras", expresa.

Militante del PSOE

Bea y Paco tienen perfiles muy diferentes, pero también trayectorias profesionales dispares.

El caso de Talegón, su pasado político resulta especialmente llamativo por el contraste de las etiquetas que ha recibido a lo largo de los años.

Talegón se afilió a las Juventudes Socialistas de Guadalajara en 2003 y al PSOE en 2004.

Llegó a ser concejala de Cabanillas del Campo y, en 2012; fue elegida secretaria general de la IUSY, la organización internacional de juventudes socialistas.

Bea Talegón durante su intervención ante los líderes de la Internacional Socialista. YouTube

En 2013 saltó a la fama por su intervención ante los líderes de la Internacional Socialista durante un consejo celebrado en un hotel de cinco estrellas de Cascais, Portugal.

"Yo solo he militado en el PSOE. Lo quiero dejar claro porque se ha escrito mucha mierda", remarca, consciente de que con los años después se le ha relacionado con partidos e ideología de muy distinta índole.

Así lo explica: "Cuando era directora de opinión de Diario 16, invitaba a escribir a todo el mundo porque no había una línea editorial cerrada: escribían independentistas, españolistas, de UPyD, de Ciudadanos, guardias civiles, antisistemas...".

Después, cuenta Talegón, "me invitaban a sus actos y yo iba". "Siempre he acudido cuando me han invitado, tanto a 13TV como a La Tuerka. He estado en todas partes sin ningún tipo de problema".

Lo que ocurre, es que algunos medios aseguraron "con muy mala hostia" que iba "volando por todos los partidos".

"Mentira. Yo he hablado e intervenido en actos de Esquerra, de UPyD, de Junts... Vas a ver imágenes mías en mítines, pero yo no he militado en ningún partido salvo en el PSOE", insiste.

Talegón también fue propuesta como sustituta provisional de Clara Ponsatí durante diez días en la candidatura de Junts a las elecciones europeas de 2019.

La decisión llegó después de que la Junta Electoral Central (JEC) excluyera inicialmente de la lista a Carles Puigdemont, Toni Comín y la propia Ponsatí.

Paco Pérez Caballero y Beatriz Talegón en 'Horizonte'. Captura Cuatro

"Lo mío fue un compromiso democrático, no es que fuese indepe", aclara.

Otro episodio que recuerda es el de las críticas que recibió después de defender que RTVE entrevistara a Arnaldo Otegui.

"También dijeron que yo era amiga de Otegui", cuenta entre risas. "Dije que me había gustado mucho la entrevista y que me había parecido un tío demócrata por lo que había dicho".

"Por ese tuit, sacado de contexto, me llamaron proetarra, cuando yo siempre he denunciado todo tipo de violencia y no tengo nada que ver con esas mierdas", añade.

La lista de etiquetas que asegura haber recibido es larga. "A mí me han llamado antivacunas, negacionista, bebelejías, indepe, proetarra, comunista, sociata, y ahora soy facha, de los ovnis y de los bulos", enumera.

"En cuanto eres libre, la gente necesita ponerte etiquetas para aplaudirte y odiarte", asegura.

Adiós prejuicios

La ahora presentadora cuenta que el programa la llamó por primera vez para participar en una mesa sobre los atentados de las Ramblas de Barcelona.

Con su proyecto independiente ya en marcha, volver a la televisión no entraba en sus planes. Sin embargo, aceptó por "curiosidad": quería conocer a Iker y Carmen "de cerca" y, sobre todo, "eliminar prejuicios".

"Cuando llegué aquel primer día al plató, los dos me enamoraron. Fue un flechazo. Dije: 'Ostras, qué gente más maja y cariñosa, y qué familia han montado".

Además de definir a Iker como "una bestia de la comunicación", Talegón siente un especial cariño por Carmen.

Bea Talegón, en el plató de 'Horizonte' junto a Iker Jiménez y Carmen Porter. Carmen Porter

"Conecté con ella desde el primer momento. Es la mamá del equipo, una currante", dice de ella. También resalta que "tiene una visión muy interesante" y que "está muy anclada en el sentido común".

Más allá de los temas paranormales, Talegón ya seguía Cuarto Milenio por sus investigaciones históricas y antropológicas.

También había visto Horizonte durante la pandemia y la guerra de Ucrania, con especial interés en perfiles como el coronel Baños o Enrique de Vicente.

Crónica negra

Paco Pérez Caballero lleva el periodismo de sucesos en la sangre. Su padre era Paco Pérez Abellán, uno de los grandes profesionales en ese campo.

El ahora presentador de Horizonte cuenta que se "enamoró" del oficio en su propia casa. De su padre heredó una forma de entender una especialidad que exige rigor, sensibilidad y una mirada atenta a las víctimas.

"Mi padre me decía que el periodismo de sucesos consiste en contar a las buenas personas lo que hacen los malos para que los malos no puedan alcanzarlas", recuerda.

Su sexto libro, Lobos con corderos, rinde homenaje a su progenitor, de quien considera que recibió la mejor formación posible.

Iker Jiménez, Pérez Abellán y Pérez Caballero en 'Cuarto Milenio'. Paco Pérez Caballero.

En televisión empezó como becario de María Teresa Campos en los programas Día a día y Cada día, donde abordó todo tipo de sucesos.

"De ella aprendí a pasar de un tema serio a otro más ligero o divertido", explica.

Después formó parte de los programas Mirando al mar, con Cristina Tárrega, y Lo que inTeresa, también con la Campos. Justo cuando este último formato llegó a su fin, Iker Jiménez lo fichó.

"He tenido una formación profesional inmejorable", asegura Paco, definiendo al comunicador vitoriano como "un periodista muy valiente que no se achica ante nada".

¿Dúo musical?

Bea Talegón tiene una cuenta pendiente con su compañero de Horizonte: cantar juntos.

"Sé que Paco canta muy bien, así que tengo pendiente hacer un dúo musical. Me haría mucha gracia, a ver si lo consigo", cuenta a EL ESPAÑOL. Ella se sentaría al piano y él pondría la voz.

Bea Talegón, dando clase en la escuela municipal de música de su pueblo. Bea Talegón

No sería una faceta extraña para Talegón, que compagina su trabajo en televisión con las clases de música en la escuela de su pueblo, donde enseña un par de tardes a la semana.

De pequeña estudió piano y todavía mantiene ese vínculo con la música.

Un dúo que, si llega a hacerse realidad, permitiría ver a los dos integrantes del "equipo B" en un registro muy distinto al que muestran cada semana en la pantalla de Cuatro.