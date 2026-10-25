El 'community manager' del PP que desquicia al PSOE con las saunas y Jésica: "En mala leche combino a Risto y a Topuria"

En Génova han descubierto que para poner nervioso al Gobierno no siempre hace falta una intervención parlamentaria: a veces basta un meme y alguien que sepa dónde dar.

El responsable de que la cuenta del PP se haya convertido en uno de los fenómenos de la campaña del 29-N es una persona que ha pasado de ocupar un lugar discreto en el equipo a manejar buena parte de la artillería digital del partido.

Tiene a miles de usuarios pendientes de sus ocurrencias y a los ministros de Sánchez convertidos en personajes recurrentes de sus bromas. Lo único que no ha conseguido viralizar es su propia identidad: nadie fuera de Génova sabe quién es.

Normal que te guste. Te acabaste casando con la contable de un "negocio" que había cerca. https://t.co/6ImKAB52QR — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

"No puedo revelar ni la edad, ni el género. Sólo puedo decirte que no tengo antecedentes penales y que para llegar al curro tengo que hacer trasbordo en el Metro", afirma.

Llegó, probó, acertó y le dieron galones. Ahora tiene a miles de usuarios pendientes de sus ocurrencias, a votantes que le piden matrimonio y a algún que otro socialista enfadado.

En Madrid circulan teorías sobre quién maneja el teclado de Génova, pero él prefiere alimentar el misterio. "Por dar una pista, en mala leche soy un cruce entre Risto y Topuria, pero si suelto X y me invitas a un Trina, soy una mezcla entre Arrimadas y la Fresita aquella de Gran Hermano".

Su promesa para salir del anonimato es de las que no conviene esperar sentado: promete hacerlo "el día que Marruecos cuente qué había en el móvil de Sánchez".

Su jornada laboral transcurre entre reuniones y grupos de WhatsApp y no parece especialmente distinta de la de cualquier trabajador de oficina, salvo por un pequeño detalle: no deja de pensar en memes.

Sí, Pedro, te enrollas que te cagas, pero eres un hipócrita. https://t.co/NGM89aWuVA — Partido Popular (@ppopular) October 23, 2026

"Cojo el metro pensando en memes. Llego a Génova y paso el torno pensando en memes. Caliento el tupper de recipiente de arroz basmati en el microondas pensando en memes".

También lo hace cuando entra en la aplicación del banco y se lamenta "de no haber echado el currículum en Ferraz".

Vuelve a casa y tira la basura pensando en ellos e incluso mira a los ojos a su pareja mientras le pide que le mire "como Ábalos a Jessica en el nidito de amor de Plaza de España" también pensando en memes. La inspiración no conoce horarios ni entiende de conciliación.

El único socialista que ha hecho algo por el acceso a la vivienda de la gente joven. https://t.co/j8RypCw1PC — Partido Popular (@ppopular) October 18, 2026

Su llegada a Génova, por cierto, la resume a golpe de "clausulazo". Después, cuenta, analizaron qué quería la gente de ellos en redes y se lo dieron.

"En X no hay que pensar en gustar a Gloria Lomana (que también), sino a Omar Montes y a los hijos o los nietos de los que fueron a Gandía Shore".

Algo que explica bastante bien por dónde van los tiros: menos solemnidad de despacho y más conversaciones de bar trasladadas a las redes sociales; menos corbatas (aunque él nunca la tuvo) y más pantalones anchos y sudaderas —a veces, hasta con capucha—.

O, como él mismo explica, seguir diciendo lo mismo de siempre, que España se merece algo mejor, pero "como te lo diría un amigo después de tres jaggers".

Libertad total

Detrás de la cuenta oficial del Partido Popular hay más personas. "Tenemos un equipazo. Somos como los de la peli de 300, pero sin ser 300".

Las ideas salen de donde menos te lo esperas. A veces, según cuenta, mientras se meten con un compañero que aparece cada mañana con "un vaso enorme con té matcha".

Otras, en el grupo de WhatsApp, cuyo nombre prefiere no desvelar "porque me lo cierra la Junta Electoral".

¿Y quién decide si una ocurrencia de las suyas merece llegar a ser publicada? El equipo entero, aunque basta con que alguien escriba "uf" para que se enciendan las alarmas.

La foto de la campaña ❤️ https://t.co/KhQYB7Rtco — Partido Popular (@ppopular) October 17, 2026

"La libertad creativa es total. El 'uf' es nuestro Comité de Garantías. Y, por encima hay gente que, de vez en cuando, nos frena".

Porque límites, asegura, sí tienen. "Por ejemplo, está prohibido tuitear en calzoncillos como Tito Berni. De hecho, está prohibido tener calzoncillos como los de Tito Berni".

El humor les funciona como arma arrojadiza y la actualidad les proporciona munición casi a diario.

La última provocación ha terminado por sacar a Ferraz de sus casillas.

El vídeo elaborado con inteligencia artificial en el que aparecen Begoña Gómez, Zapatero, Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez protagonizando confesiones ficticias sobre presuntas irregularidades ha llevado al PSOE a estudiar acciones legales contra el PP.

Sí, son zurdos. https://t.co/iu5qsyYGZd — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

Los socialistas consideran que se ha cruzado la línea de la suplantación de identidad. En Génova, sin embargo, parecen tener pocas ganas de recoger cable.

"La izquierda debe saber que, si nos atacan, responderemos a fuego", afirma.

"Estamos de buen humor porque en poco más de un mes nos vamos a cargar a un Gobierno que da pereza y estamos contentos. El PSOE vive cabreado e instalado en el mimimimi. Ahora ellos son los grises que daban con la porra. Y lo de la porra no lo digo por Ábalos".

El equipo trabaja con el calendario electoral en la cabeza. Duerme poco, pero aguanta. "Después del 29-N dormiremos todos tranquilos, que es lo que Sánchez nos prometió en 2019 antes de meter a Podemos en el Gobierno. El astro de Os Peares me marca el camino".

La nueva fórmula tampoco es, asegura, una copia de Vox. "Ellos quieren que te enfades; nosotros que vayas a votar ilusionado con la idea de ver a Sánchez salir de Moncloa montado en un camión de mudanzas. A Sánchez le jode la España feliz porque vive de la España enfadada"..

Sabe que es difícil, pero recomienda reconducir todo al humor (siempre que sea posible). ¿El canon de esto? Federico Jiménez Losantos. "Un hombre de paz".

Tampoco compra la idea de que un meme vaya a cambiar por sí solo el resultado electoral.

"La política no se ha acercado a los jóvenes por las redes: se ha acercado sola, en forma de alquiler imposible y de nómina que no llega a fin de mes. Lo que realmente inclina una papeleta es poder pagar una habitación sin entregar media nómina al casero. El meme, como mucho, recuerda quién lleva desde 2018 en Moncloa".

En cualquier caso, si pudiera intercambiarse las redes con el responsable digital de otro partido, lo tiene claro: elegiría las de Podemos.

"A mí lo de los círculos y las asambleas y esas cosas me encantan. Un día en la sede de esa gente es como seis semanas en La isla de las tentaciones".

En la sede socialista, en cambio, imagina a los trabajadores agachando la cabeza ante otra jornada defendiendo al Gobierno y pensando "joder, otra vez a Ferraz".

Hay quien necesita café para empezar el día; él, asegura, tiene suficiente con pensar en la comunicación del PSOE.

Ya sabemos que vosotros sois más de mariscadas, pero dejad de mentir. https://t.co/ciODjTAyhN — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

Humor asintomático

Si algo tiene claro el nuevo comando digital de Génova es que no le faltan protagonistas. El problema, más bien, es elegir por dónde empezar.

Para el community manager del PP, la izquierda ha conseguido hacerse con el lenguaje de internet, pero "nunca con el sentido del humor".

"El humor del PSOE es, como diría Fernando Simón, asintomático. La izquierda española es un coñazo. Probablemente Simancas no se haya reído con un meme en su vida. Y tú ves a los ministros de Industria o de Educación y ya sabes que la tristeza se va a apoderar de tu ser según empiecen a pronunciar palabras".

En la nómina de personajes susceptibles de convertirse en meme hay, sin embargo, una jerarquía.

El ministro de Transportes es su favorito, especialmente cuando pierde los nervios en X. Le divierte imaginar a Óscar Puente levantándose de un sillón orejero, soltando un "guaururrghhhhhh" y sentándose después a contestar "saco de mierda" a sus críticos.

Van duro con la fuerza del amor. https://t.co/hEhNKClLeL — Partido Popular (@ppopular) October 20, 2026

Aunque estaría dispuesto a compartir con él "un anís", tiene una recomendación profesional para él: "Sería bueno que en lugar de intentar ser buen comunicador le dedicara un rato a intentar ser buen ministro".

Carlos Cuerpo representa, en cambio, un reto de mayor dificultad. El vicepresidente económico todavía no le ha proporcionado la inspiración necesaria, pero el CM no pierde la esperanza.

"Lograr sacar una sonrisa con algo referido al vicepresidente sería para mí tocar el cielo. Optaría al Balón de Oro".

Mientras llega ese momento, Pedro Sánchez sigue siendo una fuente inagotable de material. Que recomiende libros le parece estupendo. Le propone, incluso, una lectura: "A Sánchez le recomendaría un libro: la Constitución. Corto, bien escrito y con un artículo 9.3 que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos”

Con las recomendaciones musicales se muestra algo más reticente. "A mí lo que Sánchez escuche no me importa. Que me robe, sí".

Entran 70.000 personas en Ceuta y comparte una playlist. Mueren 150 personas en el mar y recomienda libros. Pedro Sánchez está totalmente alejado de la realidad. https://t.co/8FCwphlE3t — Partido Popular (@ppopular) August 10, 2026

Su relación con los dirigentes socialistas tampoco es de enemistad absoluta. A Jesús Cintora se lo llevaría de cañas y a Rosa Villacastín le invitaría a comer chistorra.

También tiene claro que para encontrar un piso a buen precio llamaría a Jessica o a Iván Redondo ya que "a los dos les han pagado muy bien por sus servicios", pero añade que lo cierto es que "Montse Mínguez también tiene contactos".

Eso. Gracias por tanto, @montseminguez. — Partido Popular (@ppopular) October 16, 2026

Puestos a repartir consejos de comunicación, tiene uno para Paco Salazar: cree que necesita urgentemente un curso porque "no ha sacado todo su potencial (a nivel político, claro) y es una pena porque España quiere conocer su historia"

Las llaves de su cuenta, por cierto, se las confiaría a Julio Iglesias. "Creo que tiene cositas que decirle a los amigos de cierto periódico".

Una pachanga en Moncloa

Tantas horas delante de una pantalla tienen también su pequeño coste familiar.

Su madre empieza a sospechar que algo ocurre porque lleva semanas riéndose mientras mira el móvil. "Dice que llevo semanas que me río mirando el móvil y que eso, o es amor, o es el PP. 'Las dos cosas, mamá', le dije".

"Feijóo es cojonudo en las distancias cortas, porque no te lo esperas y tiene unas salidas buenísimas. Sólo diré que una de las mejores publicaciones de esta campaña fue idea suya. Cuando nos lo dijo no me lo podía crear", asegura.

No parece tener especial prisa por abandonar el anonimato, aunque sí tiene claro qué le gustaría hacer cuando termine la campaña.

"Si Feijóo llega a la Moncloa, le pediré que me deje echar una pachanga en los jardines de Moncloa. En lo laboral, yo lo que quiero es ser presidente de Paradores o eurodiputado".

De momento, le toca seguir en Génova. Entre él y la Moncloa todavía se interpone una campaña electoral y, sobre todo, lo que decidan las urnas el 29-N.