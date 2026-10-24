Radiografía de 1,6 M de nuevos electores: preguntan qué votar a la IA, la vivienda los divide y se decidirán justo antes del 29-N

A sólo cinco semanas del 29 de noviembre, se ha instalado un runrún que parece advertir a Vox y PP que no canten victoria "tan rápido".

La teoría, alumbrada por el exjefe de gabinete de Moncloa Iván Redondo, viene a decir, desde distintos ángulos, que lo que reflejan las encuestas que dan hasta 200 diputados a la derecha es un espejismo.

Uno de estos ángulos advierte de una especie de apagón demoscópico sobre más de 1,6 millones de jóvenes que votarán por primera vez.

Según Redondo, la intención de voto de los nacidos entre 2005 y 2008 no es capturada por los paneles tradicionales.

El argumento es que no contestan al teléfono y no se dejan muestrear. Por el contrario, se informan en burbujas digitales como Instagram o TikTok, definen su voto a través de tests de afinidad política online o preguntando a la IA.

Y según el experto en demoscopia, lo que esconde todo esto es, en definitiva, que se trata de un voto oculto progresista, azuzado por el problema de la vivienda, que decantará la balanza hacia Sánchez y sus actuales socios.

Sin embargo, cuando se miran los datos, la teoría no se sostiene del todo.

En resumen, y antes de descender al detalle: las encuestas sí ven a los jóvenes, aunque muestran que no son un bloque monolítico, que son volátiles, están fragmentados y su comportamiento ante el 29-N será realmente impredecible.

Apagón demoscópico

"No hay apagón: los nuevos votantes están en las muestras. Lo que cuesta medir no es si contestan, sino cuántos irán a votar y qué jóvenes contestan", sentencia Gonzalo Adán, responsable de Sociométrica, la firma demoscópica que emplea EL ESPAÑOL.

En una reciente intervención en televisión, Redondo afirmó que los 1,6 millones de nuevos votantes "no aparecen todavía en las cifras de las encuestas". Pero los registros técnicos lo desmienten, y no precisamente desde las fuentes más sospechosas.

En el barómetro del CIS de octubre (estudio 3582), la franja de 18 a 24 años representa el 7,3 % de las entrevistas. Su peso real en la población es del 8,4 %. La cobertura es casi total.

Además, casi la mitad de los entrevistados en ese tramo (46 %) declara expresamente que no tenía edad para votar en 2023.

El fantasma de que las encuestas tradicionales no reflejan la realidad porque ya nadie tiene teléfono fijo es un mantra viejo desmontado desde hace años. El mismo CIS reconoce que realiza el 89 % de sus encuestas a jóvenes a través de teléfonos móviles.

Por su parte, el panel online de Sociométrica acumula más de 4.150 entrevistas desde junio: los jóvenes de 18 a 24 años alcanzan el 7,5 % de la muestra tras la ponderación.

"Nuestro problema de cobertura no está en los jóvenes, sino en los mayores de 65", aclara Adán. "Son el 28 % del censo y en el panel online solo llegan al 15 % de las entrevistas".

Para el experto en demoscopia, el verdadero sesgo no está en el canal, sino en el perfil: el joven que acepta responder una encuesta está mucho más interesado en política que la media de su edad, lo cual "afecta más a la intensidad del voto que a su dirección".

Mujeres y vivienda

Si los jóvenes están en las encuestas, ¿qué es lo que dicen? ¿Realmente son un voto oculto progresista? ¿O son por el contrario un sembradero de Vox y la ultraderecha?

El relato de los últimos años ha oscilado entre ambos polos: o hay una "derechización" masiva de la juventud con Vox como principal referente, o hay una movilización oculta de izquierdas motivada por la precariedad y la falta de acceso a la vivienda.

Los datos indican que ocurren ambas cosas, pero en personas distintas.

La primera evidencia es innegable: el partido de Santiago Abascal tiene un techo altísimo entre la juventud. Ronda o supera el 20 % de intención de voto en todos los tramos menores de 45 años, tanto en las entrevistas telefónicas del CIS como en el panel online de Sociométrica.

De hecho, Vox es primera fuerza entre los 18-24 años en el panel, y entre los 25-34 en el CIS.

Sin embargo, esta derechización está sesgada por sexo: es abrumadoramente masculina.

Los microdatos de Sociométrica revelan que Vox atrapa al 28 % de los hombres de 18 a 34 años. Entre las mujeres de 18 a 24 años, esa cifra baja al 22 %, y se desploma al 13 % en el tramo de 25 a 34 años.

El CIS corrobora esta brecha ideológica por sexos: en una escala del 1 (izquierda) al 10 (derecha), los chicos de 18-24 se ubican en el 5,5, mientras que las chicas de la misma edad se sitúan en el 3,9. La distancia entre sexos desaparece por completo a partir de los 45 años.

El segundo motivo de división del voto joven es la vivienda.

Aquí es donde la tesis de Redondo tiene más fundamento en los datos: "La vivienda divide al voto joven. Quien la vive como problema personal se inclina al PSOE y a Sumar; quien no, a Vox", apunta Adán.

Según el barómetro del CIS, el 65 % de los votantes de 18-24 años cita la vivienda como un problema que les afecta personalmente (frente a un escaso 18 % de los mayores de 65).

Los datos casan con informes como los del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), que señalan que los jóvenes deben destinar hasta el 92 % de su sueldo solo a pagar el alquiler, acentuando esta urgencia material.

Al cruzar este malestar con la intención de voto, la imagen es reveladora: entre los jóvenes que sufren el problema del alquiler, el PSOE gana con un 27 % y Sumar sube al 9 %. Entre los que no lo citan, Vox se dispara al 34 % y los socialistas caen al 12 %.

Pero la vivienda y las movilizaciones del último mes por el 'efecto Maricarmen' no sustituyen la tendencia a la derechización de los nuevos votantes, sino que son realidades que conviven y que no necesariamente compiten entre sí.

Además, la tesis de que los jóvenes se informan en burbujas de redes sociales, modelos de lenguaje de IA o test de afinidad no respalda precisamente que tiendan a la izquierda.

TikTok e IA

Según el Digital News Report España 2026 (DNR 2026) del Instituto Reuters, para el 47 % de los jóvenes de 18 a 24 años las redes sociales son su fuente principal (y a menudo única) de noticias.

Más de la mitad, el 51 %, se informa por Instagram y un 27 % lo hace por TikTok.

Lejos de decantar el voto masivamente hacia una u otra tendencia ideológica, la evidencia demuestra que los algoritmos de estas plataformas generan fuertes sesgos de confirmación.

Es decir, al priorizar el contenido visceral o identitario, la IA encierra a los jóvenes en cámaras de eco que polarizan sus posturas preconcebidas y dificultan la exposición a diferentes puntos de vista.

Redondo advertía del peligro de lo que él denomina "bicho": burbujas o comunidades cerradas dirigidas por algoritmos donde, además, los partidos pierden el control del mensaje. A esto se suma el reciente papel de la inteligencia artificial como prescriptor político.

El informe European Tech Insights 2024 de la IE University arrojó que el 34 % de los europeos menores de 35 años confiaría en una aplicación de IA para que le orientara o incluso votara en su nombre, frente al 9 % de los mayores de 65.

En España, el DNR 2026 ya señala que casi uno de cada cinco jóvenes de la Generación Z utiliza chatbots semanalmente para informarse.

¿Tienen sesgo estas IA? Las investigaciones al respecto indican que sí. Estudios como el del investigador y científico de datos David Rozado en PLOS ONE en 2024, que analizó 24 modelos lingüísticos por su orientación ideológica, muestran una tendencia mayoritaria hacia posiciones de centro-izquierda en sus respuestas.

Sin embargo, pruebas prácticas como la realizada por la autoridad de protección de datos de Países Bajos en 2025 demostraron que los chatbots, al actuar como guía de voto, tendían a polarizar: recomendaban los extremos y obviaban a los partidos de centro.

El 'Tinder' de los tests

Una simple pregunta como "¿Qué voto el 29-N?" introducida en ChatGPT genera, antes de dar una respuesta final, un test de varias preguntas sobre qué temas son más importantes para el usuario.

Esta misma lógica del cuestionario que usa la IA es la que ha calado entre la masa de 1,6 millones de nuevos votantes, entre los que han proliferado las llamadas Voting Advice Applications (VAA): tests de afinidad política como VotoBrújula, Electomanía, 12 Axes o Palumba.

Su funcionamiento imita a apps de citas como Tinder: el usuario responde a preguntas sobre temas concretos (impuestos, ecología, derechos LGTBI) y la aplicación le hace un "match" por porcentajes con el partido que más se acerca a sus posturas.

Parte del análisis de Redondo atribuye a estas herramientas la creciente desafección por los partidos tradicionales, acusándolas de fomentar un pragmatismo que va en contra del voto fiel a un partido.

La evidencia académica, sin embargo, desmiente de nuevo esta premisa.

Un análisis de los politólogos Simon Munzert y Sebastián Ramírez-Ruiz de 2021, que revisó decenas de estudios con más de 70.000 participantes, concluyó que estas apps tienen efectos sólidos sobre la participación, pero muy limitados sobre el cambio de voto.

Estudios más recientes, como el de los investigadores en ciencias políticas Joris Frese, Simon Hix y Romain Lachat de 2025 durante las elecciones europeas, demostraron que las aplicaciones no son la causa principal de la infidelidad a unas siglas.

Como mucho, suben ligeramente (entre dos y seis puntos) la probabilidad de votar al partido que ya era más cercano a las ideas del elector.

"Estas herramientas no fabrican infidelidad: acompañan a un votante que ya es poco fiel y ordenan su elección. La infidelidad viene antes que la aplicación", asegura al respecto Adán.

Votantes volátiles

El gran reto de las encuestas de cara al 29-N no es captar a los jóvenes, sino adivinar qué harán con su papeleta. Esto, según Adán, no se sabrá hasta el último momento. Para él, se trata del electorado "menos fiel de la serie histórica".

Según el CIS, el 61 % de los electores entre 18 y 24 años confiesa que vota "según lo que más le convenza en ese momento". Apenas un 22 % asegura votar siempre al mismo partido, una cifra que contrasta fuertemente con el 51 % de fidelidad que muestran los mayores de 65 años.

En el seguimiento de Sociométrica, entre el 23 % y el 29 % de los menores de 45 años que votaron a unas siglas en 2023 planean elegir otras distintas este noviembre.

Pero el dato que verdaderamente aterroriza a los directores de campaña es el momento de la decisión. Uno de cada tres jóvenes decide su voto en la última semana, la víspera o el mismo día de las elecciones. Si a esto le sumamos que solo el 64 % de los más jóvenes asegura que irá a votar "con toda seguridad", el resultado es aún más impredecible.

Números contra relato

¿Pueden estos 1,6 millones de jóvenes, que preguntan qué votar a la IA y a los tests de afinidad, que se informan en reels de TikTok, preocupados por la vivienda e indecisos hasta el último momento, alterar la tendencia de las encuestas y dar un vuelco imprevisto que apuntale de nuevo a una mayoría de izquierdas?

Según recuerda Adán, estos 1,6 millones de nuevos electores, asumiendo una participación realista del 60 % al 65 % en general, se traducirán en aproximadamente un millón de votos, lo cual apenas representa un 4 % del total de votos emitidos a nivel nacional.

Como demuestran los microdatos de Sociométrica, el voto de este sector poblacional está muy repartido: Vox lidera en la derecha y el PSOE en la izquierda, mientras que el PP sufre.

"Si su voto real se desviara 10 puntos de lo medido hacia un partido —una auténtica barbaridad estadística— ese partido ganaría unas cuatro décimas en el total. Hablamos de uno o dos escaños", calcula Adán.

Incluso asumiendo que toda la franja joven de los 18 a los 34 años se moviera repentinamente en bloque cinco puntos, el impacto se traduciría apenas en un cambio de tres o cuatro escaños en el hemiciclo.

Estas variaciones caben dentro del margen de cualquier encuesta a más de un mes de las elecciones. La estimación actual de Sociométrica, por ejemplo, da al PP una horquilla de 18 escaños, entre los 124 y 142.

Para Adán, "los 'escaños ciegos', si existen, no están en la Generación Z".

Este término hace referencia a aquellos asientos del Congreso altamente competidos en provincias que reparten pocos diputados; unos escaños que bailan por diferencias mínimas de votos que quedan ocultas bajo el margen de error de los sondeos y que resultan clave para asegurar las mayorías finales.

¿Dónde reside entonces el verdadero peligro para los pronósticos del 29-N? Adán apunta a tres factores determinantes:

Primero, la bolsa de indecisos situada entre los 25 y los 54 años, que representa entre el 15 % y el 20 % del censo. Segundo, el "voto útil" de última hora en circunscripciones pequeñas. Y tercero, y más crítico, lo que se conoce como participación diferencial, es decir, quién decide quedarse en casa el día de las elecciones.

Si los simpatizantes de un bloque político van a votar en masa, pero los del bando contrario están desmotivados y deciden abstenerse, esa diferencia de asistencia será la que decante de forma definitiva el resultado.

Las encuestas no están ciegas ante los jóvenes. Muestran que dudan, que están frustrados por no poder pagar el alquiler y los ven escorarse a los extremos según su sexo.

Lo que ni los sondeos ni la IA pueden predecir con exactitud es cuántos de ellos se levantarán del sofá y decidirán depositar una papeleta el próximo 29 de noviembre.

Y en todo caso, nada parece que cambiará sustancialmente lo que la demoscopia ya proyecta.