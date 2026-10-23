Interior retira de Ceuta y Melilla 210 antidisturbios por miedo a que suba la violencia en mítines en la Península antes del 29-N

El Ministerio de Interior ha ordenado la retirada de 5 unidades de agentes antidisturbios de la Guardia Civil y Policía Nacional que se encontraban en comisión de servicios en Ceuta desde que se produjera la invasión desde Marruecos a finales del mes de julio.

En concreto, entre hoy viernes y el fin de semana se replegarán 3 pelotones del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil), con unos 60 agentes.

También va a retirar a otras dos Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, en las que se integran unos 100 agentes aproximadamente.

Este periódico ha confirmado, por fuentes de toda solvencia, que además Interior retira también una de las dos unidades de la UIP que tenía desplegadas en Melilla, y que los dos pelotones de GRS seguirán, en principio, en la ciudad autónoma.

En total, se retirarán 210 agentes antidisturbios de la Guardia Civil y Policía Nacional: 160 efectivos de Ceuta y otros 50 de Melilla.

Fuentes de ambos cuerpos policiales detallan a EL ESPAÑOL que el repliegue viene motivado por el temor del Ministerio de Interior a las protestas que podrían producirse de aquí a las Elecciones Generales, y que tuvieron el pasado miércoles dos fuertes estallidos de violencia callejera.

En A Coruña resultaron 15 personas heridas, entre ellos, 12 agentes, y en Avilés hubo dos detenidos y varios heridos, entre ellos, dos agentes.

La retirada de efectivos en Ceuta no ha sido anunciada públicamente ni por el Gobierno de España, ni por el Ministerio de Interior ni por el Mando Único.

La ciudad se encuentra bajo decreto en Estado de Emergencia hasta el 31 de diciembre tras la invasión de julio, y con miles de migrantes en campamentos y deambulando aun por las calles.

A preguntas de EL ESPAÑOL, la Delegación de Gobierno ceutí sí ha confirmado la retirada de efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.

Así, fuentes oficiales han aseverado que "en el marco de la evaluación continua de la situación en la ciudad autónoma, se ha determinado por razones operativas la adaptación del dispositivo desplegado de la Guardia Civil".

Desde la Delegación de Gobierno en Ceuta subrayan que "tras contar de manera inicial -a raíz de los sucesos del 30 y 31 de julio- con un refuerzo de 8 pelotones, se procede a la retirada de 3 de ellos, manteniendo en la zona un total de 5".

Esta cifra "supone seguir contando con 3 pelotones por encima de la presencia habitual (fijada ordinariamente en 2), lo que garantiza la total capacidad para cumplir con los cometidos asignados".

Por último, indican que "como se ha hecho siempre, si la situación lo requiere se reforzará el personal con todos los efectivos que sean necesarios".

Las labores

En el caso de los GRS de la Guardia Civil, quedarán en Ceuta unos 100 agentes cuya labor se distribuirá por toda la Ciudad, incluido el control nocturno de la frontera, así como la seguridad en el interior del recinto portuario y de la terminal de pasajeros, toda vez que hay un campamento de unos 1.800 migrantes en suelo portuario.

Desde la invasión, la presencia de 8 pelotones de los GRS en Ceuta ha sido continua y en rotación, con agentes en comisión de servicios. De hecho, el pasado lunes llegó a Ceuta un pelotón del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil Nº6 de León.

Parte de su cometido iba a consistir en evitar que los migrantes, y menores migrantes que deambulan por la zona se cuelen en los bajos de los camiones y los autobuses para tratar de entrar ilegalmente en la península.

Solo han podido trabajar cuatro días: ayer, y tras los dos estallidos de violencia callejera en Galicia y Asturias, recibieron la orden de regresar, al igual que otro pelotón desplazado desde Pontevedra. Para el sábado se prevé la marcha de otro de Zaragoza.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Javier Doncel, asevera a EL ESPAÑOL que desde que se instaló el campamento en la zona portuaria, "la presencia de agentes ha sido constante. Me preocupa que se vaya a pretender hacer lo mismo con menos efectivos".

Asimismo, ha insistido en que en Ceuta "hay 15.000 personas en las calles y no se devuelve a nadie", y que las incidencias en el puerto ceutí "se han incrementado en más de un 1800% desde la invasión, y en el último mes, en un 503%".

doc1_marca agua.png El informe de incidencias de la Policía Portuaria de Ceuta del pasado 17 de octubre. EE

Las incidencias son diarias. "Sabotajes, robos, destrozos de farolas, acumulación de enseres para saltar los muros, instalaron un campamento en las escolleras, que retiraron a los 2 días... intentos de entrar en buques... hasta por las alcantarillas han entrado para salir por los tacones de embarque. Hemos tenido que sellarlas".

En la comparativa de incidencias entre el 30 de julio y el 22 de octubre de 2025 se registró un volumen de 107 incidencias en el año 2025 frente a 1.838 incidencias en el mismo periodo de 2026.

Explicaciones

Por su parte, fuentes del sindicato de Policía Nacional JUPOL, en declaraciones a EL ESPAÑOL, han criticado la decisión del Ministerio del Interior de retirar dos grupos de la UIP de Ceuta y uno de Melilla "para hacer frente al incremento de las manifestaciones violentas en España".

La decisión "demuestra, una vez más, la incapacidad del Gobierno para anticiparse a los problemas de seguridad y su peligrosa política de improvisación a costa de la seguridad de los policías nacionales y de los ciudadanos".

Ceuta y Melilla "no pueden quedar debilitadas operativamente para tapar las carencias de planificación de Interior. Son territorios estratégicos, con una especial complejidad fronteriza y unas necesidades policiales que no pueden ignorarse en función de las urgencias del momento".

Por ello, advierten que "retirar efectivos de estas ciudades no soluciona el problema: simplemente desplaza el riesgo de un lugar a otro".

Desde JUPOL "exigimos al ministro del Interior que deje de gestionar la seguridad pública a golpe de crisis y que dote a la Policía Nacional de los efectivos y medios necesarios para responder simultáneamente a todas las amenazas".

Los policías nacionales "no pueden pagar con su seguridad la falta de previsión de sus responsables políticos. Si aumentan los episodios de violencia en las calles, la solución pasa por reforzar las unidades de intervención, garantizar plantillas suficientes y establecer dispositivos estables, no por desvestir un territorio para vestir otro".

Desde el sindicato subrayan que "cualquier merma en la capacidad operativa de la UIP en Ceuta y Melilla debe estar debidamente justificada y acompañada de garantías de cobertura, porque la seguridad de estos territorios no puede quedar supeditada a la improvisación del Ministerio del Interior".