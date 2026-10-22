La juez ordena comprobar si el esperma hallado en una paciente es del cirujano acusado de violarla en un quirófano

Primero encontraron una "mezcla" de ADN del cirujano plástico David G. S. (México, 1979) y de la paciente que lo acusa de haberla violado sobre la mesa de operaciones. Después de ese hallazgo en una faja, detectaron "restos de semen" en los hisopos perianales y vaginales de esa paciente. Y ahora, el juzgado quiere aclarar si esos fluidos pertenecen al médico encarcelado.

La cuestión es que cada pericial forense señala, un poquito más, el camino hacia el banquillo de los acusados para que sea juzgado este prestigioso cirujano plástico, por una supuesta violación a una paciente en el quirófano de un hospital privado de la capital de Murcia.

La intervención tuvo lugar el jueves 4 de diciembre de 2025 y consistía en un aumento de pecho mediante la lipolifting.

De forma que la paciente se colocó en posición ginecológica en la mesa de operaciones y con las piernas abiertas sobre las perneras. Durante aquella cirugía, el doctor David fue grabado por una auxiliar de enfermería haciendo un “movimiento de caderas” y “pélvico" entre las piernas de esa mujer y fue denunciado.

EL ESPAÑOL ha accedido a un auto que ahora autoriza a que se coteje el resto de semen que se encontró en esa paciente para aclarar si ese fluido pertenece al cirujano, en prisión desde diciembre de 2025 tras la denuncia de la mujer y de una investigación de la Policía Nacional.

La imagen que analiza la UFAM apuntando a que el doctor David colocó algunas máquinas para que no se viera su cuerpo.

La clave de esta nueva pericial está en un informe forense del 2 de junio que concluía esto sobre el análisis de los hisopos de la denunciante:

"Se detectan restos de semen humano en el análisis de una fracción del eluido completo de los hisopos anales, de los hisopos perianales, de los hisopos de vulva, de los hisopos de introito vaginal, de los hisopos vaginales y de los hisopos de fondo de saco y en el análisis de la fracción del lavado vaginal". "Debiéndose realizar el cotejo con el investigado".

El abogado Raúl Pardo-Geijo ejerce la acusación particular en nombre de la paciente y presentó un escrito donde solicitaba el citado contraste de ese esperma con el ADN del doctor David, de 47 años, para obtener un "dictamen biológico íntegro".

"La diligencia interesada es pertinente, útil y directamente relacionada con el objeto de la investigación", tal y como razonaba en su escrito el afamado penalista Pardo-Geijo.

"No se pretende la práctica de una exploración nueva o indeterminada, sino completar una prueba biológica ya realizada, incorporar su dictamen íntegro y llevar a efecto el cotejo que la propia médico forense consideró necesario".

El conocido penalista Raúl Pardo-Geijo.

De hecho, la Fiscalía se muestra partidaria también: “Que estima pertinentes y útiles las diligencias solicitadas por la acusación particular en su escrito obrante en el acontecimiento 456 del expediente digital, expresamente indicado en el dictamen del Servicio de Biología".

La magistrada ha dado luz verde a esta nueva prueba en un doble sentido, ya que después de que el forense emitiera su informe del 2 de junio, alertando de la presencia de semen, se desconoce si ese fluido fue contrastado con los restos biológicos tomados del cirujano plástico durante la investigación y si su resultado se ha incorporado al sumario.

De forma que la juez acuerda que "por el Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se informe expresamente si el cotejo con David G. S., indicado en la comparecencia forense de 2 de junio de 2026, llegó a realizarse, y en caso afirmativo, se remita e incorpore a las actuaciones su resultado íntegro".

"Para el supuesto de que dicho cotejo no se hubiera practicado, que se acuerde su realización por el Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, utilizando el perfil genético indubitado del investigado ya obrante en las actuaciones, o si técnicamente resultara necesario, la muestra biológica indubitada correspondiente que se encuentre custodiada, incorporándose a la causa el dictamen resultante".