Al menos cinco "pretorianos" de Cerdán sobreviven en las listas del PSOE: del factótum Serrano a su ahijada política Maldonado

El PSOE, lejos de renovar sus listas por completo y dar un lavado de cara al partido y a los candidatos que presenta en las distintas provincias, ha optado por mantener a una 'guardia pretoriana' que ha sido afin al exsecretario de Organización Santos Cerdán.

De cara a las próximas elecciones generales, todavía encabezan las listas quienes en su momento formaron parte del círculo más fiel de Cerdán y contaron con su amistad o simpatía, lo que les permitió ocupar una buena posición dentro del partido.

Es el caso de Javier Alfonso Cendón en León y Manuel Arribas en Ávila, que lideran las listas al Congreso en sus respectivas circunscripciones. También lo hace Rafaela (Rafi) Crespín en Córdoba al Senado; y en segundas posiciones se encuentran Juanfran Serrano en las listas de Jaén a la Cámara Baja y Adriana Maldonado en Navarra a la Cámara Alta.

Juan Francisco Serrano ha sido relegado por María Jesús Montero a número dos en las listas de Jaén al Congreso, pero continúa contando con una buena posición en el partido.

Serrano fue secretario adjunto de Organización del PSOE cuando Santos Cerdán encabezaba la Secretaría del partido, un periodo en el que la relación entre ambos fue más que estrecha y se le llegó a considerar su factótum. El "ayudante obediente" de Cerdán ha sido uno de los hombres más discretos de Ferraz.

Algo parecido le ha pasado a su mujer Adriana Maldonado en Navarra, que pasa a estar como número dos en las listas al Senado.

Juanfran fue la mano derecha de Cerdán y Maldonado su "ahijada política". Aunque las posiciones que ocupan ambos son "una declaración de intenciones", según relatan fuentes del PSOE a EL ESPAÑOL, lo cierto es que no dejan de estar en buena posición en las listas, con claras posibilidades de acabar ocupando de nuevo un cargo público en ambas cámaras.

El giro de timón de Montero con Juanfran Serrano se justificó oficialmente con la excusa de "propiciar la paridad". La dirigente aseguró que es la "obligación que tenemos todos, y una vocación del Partido Socialista".

Lo cierto es que, al relegar a "la mano derecha de Cerdán" al número dos de la lista al Congreso por Jaén, Montero trata de evitar que durante la campaña electoral se hable de Santos Cerdán y de las causas pendientes con la Justicia que a día de hoy tiene abiertas el que fue secretario de Organización del PSOE.

De hecho, la explicación de la paridad no aclara por qué el ajuste recayó precisamente en Serrano. En otras listas provinciales también había nombres a los que se podía relegar como Alberto Mayoral, en Córdoba, o Pepe Bernal, en Málaga. Ninguno de los dos forma parte de la Ejecutiva.

La "declaración de intenciones" también ha quedado patente es el caso de la mujer de Juanfran serrano, Adriana Maldonado, en Navarra. En este caso, la diputada de la Comunidad Foral al Congreso de los Diputados no repite en estas listas en el 29-N.

La navarra, que fue compañera de escaño de Cerdán y "su ahijada política" ha pasado de ser la número dos de las listas al Congreso a ser la número dos al Senado.

Maldonado figura en las listas del Senado de Navarra pero no las encabeza. Esto podría dejarla fuera de la Cámara Alta ya que cuatro de los cinco senadores se eligen por sufragio directo.

A pesar de estos dos casos, que dejan en posiciones secundarias a quienes fueron 'cerdanistas' y estuvieron más cerca de su esfera íntima dentro del Partido Socialista, los 'pretorianos' de confianza de Cerdán todavía se mantienen casi al completo al frente de las listas al Congreso y al Senado.

'Cerdanistas' en León y Ávila

Javier Alfonso Cendón concurre a las nuevas elecciones como cabeza de lista por León al Congreso de los Diputados.

Cerdán fue uno de los valedores para colocar a Cendón en el entorno del presidente del Gobierno aunque éste se quedó fuera de la cúpula en la Ejecutiva Federal de 2025.

"Siempre ha estado en una turbia situación de connivencia con el aparato del partido, especialmente con Santos Cerdán", señalaba directamente el alcalde socialista de León, José Antonio Díez, en una entrevista.

De hecho, el propio Díez ha llegado a asegurar en ocasiones que "la cercanía entre Cendón y Cerdán era conocida porque él mismo se felicitaba de ser íntimo a su círculo".

Esa cercanía no ha sido impedimento para que Cendón encabece de nuevo las listas a los nuevos comicios del 29-N.

Algo parecido ocurre en el caso de su otro escudero, Manuel Arribas, por Ávila, que vuelve a liderar la lista.

Arribas trabajó "codo con codo" con Santos Cerdán en la Organización del partido. Y llegó al Congreso de los Diputados gracias a la insistencia del exsecretario.

Fue Cerdán quien dijo que, en lugar de Yolanda Vázquez, portavoz del Ayuntamiento de Ávila y número uno de la lista, sería Arribas quien encabezaría la candidatura.

A pesar de esta sintonía y cercanía entre ambos, Arribas continúa liderando las listas abulenses.

El último baluarte en Córdoba

Entre quienes formaban parte del entorno de máxima confianza de Santos Cerdán también estaba Rafaela Crespín, Rafi, que ha sido trasladada del Congreso a encabezar la lista al Senado por Córdoba.

Rafi, como la conoce todo el mundo, entabló una relación de amistad dentro del partido con Cerdán, quien le ayudó y respaldó para que ocupase puestos de responsabilidad en el PSOE.

Formó parte del Comité Coordinador del 40 congreso del PSOE en 2021 cuando Cerdán era el coordinador adjunto. Además, fue nombrada como secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, un puesto desde el que se consolidó el poder organizativo de Cerdán en la Cámara Baja.

Eso sí, Rafi se mostró públicamente "profundamente decepcionada, indignada y apenada", según sus propias palabras, cuando se produjo la imputación de Santos Cerdán a raíz del informe de la UCO. Entonces marcó distancias con los actos presuntamente delictivos cometidos por el exsecretario de Organización.

Así, en estos nuevos comicios con las listas cerradas por circunscripciones electorales, los que en su día orbitaron bajo el manto de Santos Cerdán se han mantenido a flote y liderando las candidaturas tanto al Congreso como al Senado, a excepción de Juanfran Serrano y Adriana Maldonado, marido y mujer, que han sido relegados a segundos puestos.