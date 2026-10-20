"Hacía como que no pasaba nada": Landaluce, el alcalde de Algeciras imputado por acoso sexual que no quería dimitir

José Ignacio Landaluce (Logroño, 1959) pondrá fin a su vida política como alcalde de Algeciras este domingo 25 de octubre, luego de tres denuncias por presuntos delitos sexuales, una de ellas, archivada en enero de 2026.

Tras más de 15 años al frente del Ayuntamiento, y varias legislaturas tanto como diputado como senador del Partido Popular, Landaluce anunció ayer su dimisión explicando que ésta responde a las "circunstancias políticas actuales".

Esto es, por la presentación de dos denuncias por presuntas agresiones sexuales contra él y por la pérdida del respaldo de 12 de los 15 concejales del PP que lo sustentaban con el bastón de mando.

El anuncio se produce tras la unión de esta docena de ediles a los del grupo municipal de Vox para impulsar una moción de censura que lo apartará de la Alcaldía.

Aun así, queda la incógnita de que en su renuncia no haya aludido a que renuncie a su acta de concejal, en la que podría continuar como edil no adscrito junto con los tres concejales del PP, ahora expedientados, que lo siguen apoyando.

De esta manera, su dimisión supondría el final de su etapa al frente del Consistorio, pero no necesariamente su retirada de la vida política.

Landaluce ha reiterado su inocencia frente a los hechos que se le atribuyen, que ha calificado de "absolutamente y rotundamente falsos".

El alcalde ha asegurado que confía en que "la verdad salga a la luz".

También ha anunciado que se defenderá ante la justicia para preservar su honor y el de su familia.

Asimismo, ha expresado su intención de acudir a los tribunales para demostrar su inocencia y ha reclamado que asuman sus responsabilidades quienes, a su juicio, están detrás de las acusaciones.

"Yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje", aseveró ayer.

La renuncia de Landaluce no impedirá que la moción de censura continúe su tramitación.

La legislación electoral establece expresamente que la dimisión del alcalde no suspende el procedimiento ni la votación de una moción de censura que ya ha sido registrada.

En el caso de Algeciras, el pleno extraordinario está previsto para el próximo domingo al mediodía, después de que la iniciativa, firmada por los concejales del PP y Vox, se presentase la semana pasada en el Ayuntamiento.

La ruptura dentro del PP local ha sido determinante para precipitar los acontecimientos.

La retirada de apoyos ha dejado a Landaluce en una situación de debilidad política extrema que ha terminado por hacer inviable su continuidad al frente del gobierno municipal.

No obstante, la semana pasada, cuando se presentó la moción, Landaluce pensaba continuar al frente del Ayuntamiento de Algeciras. Tras el fin de semana ha optado por dimitir antes de que le arrebaten el bastón de mando.

Fuentes populares consultadas han aseverado a EL ESPAÑOL que Landaluce no contaba con que la mayoría de sus concejales fuesen a retirarle el apoyo.

También, que ha repetido la misma maniobra que efectuó en enero de este año, cuando se dio de baja del partido "antes de que se le expulsara" a raíz de una denuncia por un primer presunto delito de índole sexual.

Quién es Landaluce

Casado y con dos hijas, Landaluce es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y ejerció la medicina privada en Algeciras.

Paralelamente a su labor médica, que ha compaginado con la política, desarrolló una vertiente empresarial en el sector sanitario y de los reconocimientos médicos en la provincia de Cádiz.

De acuerdo con su declaración oficial de actividades en 2025, Landaluce figura como gerente de las sociedades Centros Médicos Algeciras, S.L. y Reconocimientos Médicos del Sur, S.L.

Además de sus ingresos por la medicina y sus cargos públicos, sus rendimientos privados provienen también de alquileres de propiedades y dividendos de acciones e inversiones.

Su trayectoria política es larga. Entró en la corporación municipal de Algeciras en la década de 1980 con Alianza Popular.

En 2011 alcanzó la alcaldía de Algeciras con mayoría absoluta para el PP, revalidando el cargo sucesivamente en las elecciones municipales de 2015, 2019 y 2023.

También ha tenido una amplia representación en el poder legislativo estatal. Fue diputado por Cádiz en el Congreso de los Diputados en tres legislaturas hasta 2015.

Posteriormente fue senador por la provincia de Cádiz en la Cámara Alta en sucesivos periodos desde ese año hasta 2025, donde ejerció como portavoz del PP en comisiones como la de Asuntos Exteriores hasta su baja del partido por el primer escándalo por presuntos delitos de abuso.

No obstante, en Algeciras la situación que se respira es de incredulidad.

Quienes lo han tratado destacan de él que es extremadamente educado, perfeccionista y meticuloso.

Mientras, en las redes sociales del todavía alcalde se han llenado de mensajes de apoyo e incluso hay quienes lo animan a que se presente como candidato a la alcaldía bajo siglas propias.

La primera denuncia

La primera denuncia por presuntos delitos de índole sexual fue presentada ante la Fiscalía del Supremo -tribunal competente por ser entonces senador y estar aforado- por el PSOE de Algeciras.

Fue archivada este enero al negar los hechos dos concejalas del PP, cuya conversación en un chat de Whatsapp fue la base para llevarlo a los tribunales.

Los mensajes fueron difundidos, además, por el eurodiputado Alvise Pérez en octubre de 2024.

En aquella ocasión se publicaron conversaciones en un grupo de mensajería en el año 2021. En él, varias mujeres vinculadas al PP de Algeciras relataban presuntos episodios de comportamiento sexual inapropiado atribuidos a Landaluce.

Entre las personas relacionadas con aquella polémica se encontraban las concejalas Susana Pérez Custodio, Eva Pajares Ruiz y Laura Ruiz Gutiérrez.

José Ignacio Landaluce, en un acto como alcalde, este pasado verano. Facebook José Ignacio Landaluce

Ésta última, tiempo después, fue condenada a 21 meses de prisión en septiembre de 2021 por publicar un anuncio de contenido sexual en internet en el que aparecían el nombre y el teléfono de Jesús Trujillo, abogado de su entonces exmarido.

Las conversaciones se difundieron en 2024 y provocaron una enorme controversia política y mediática. Posteriormente Susana Pérez Custodio y Eva Pajares negaron los hechos.

Cabe reseñar que ahora Pérez Custodio es una de los 12 concejales populares que ahora le han retirado el apoyo a Landaluce.

Ahora se han presentado dos nuevas denuncias que han contribuido a desencadenar la crisis.

Una de ellas la interpuso ante el Tribunal Supremo, en septiembre, una militante del PP, quien ha denunciado presuntos delitos acaecidos en 2020 y 2021.

Uno tuvo lugar, presuntamente, en la consulta médica particular de Landaluce y el otro dentro del propio Ayuntamiento.

La segunda denuncia por un presunto delito contra la libertad sexual ha sido interpuesta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras.

La víctima es una joven de Nuevas Generaciones del PP por unos hechos que habrían acontecido en el despacho del propio regidor en julio de 2026.

Ambas mantuvieron reuniones con la directiva del PP provincial, quienes dieron plena credibilidad a sus testimonios.

A continuación, y pese a no formar ya parte del PP, instaron a Landaluce a que presentase su dimisión.

"Prefirió enrocarse", señalan fuentes de toda solvencia de los populares gaditanos.

Luego, el partido conminó a los 15 concejales populares que conforman el equipo de gobierno a que renunciasen a formar parte del gobierno municipal.

Luego estos doce ediles han registrado una moción de censura que será apoyada por VOX el próximo domingo.

"Una cosa era una denuncia interpuesta por el PSOE, la que se archivó. Pero ya estamos hablando de mujeres con nombre y apellidos que denuncian. ¿Todos vamos a estar de acuerdo en ponernos en contra de Landaluce?", se preguntan desde el PP.

Las fuentes consultadas advierten que el aun alcalde "no es consciente del daño que ha hecho a sus propios concejales. Ha estado como si no pasara nada. Sus mismos ediles le decían que se fuese".

El nombre elegido para sustituir a Landaluce es el de Jacinto Muñoz Madrid, uno de los dirigentes más veteranos del Partido Popular en Algeciras, secretario general del partido en la localidad desde 2010.

Ha sido, además, un colaborador muy cercano del todavía alcalde durante buena parte de sus más de quince años como concejal delegado al frente del Ayuntamiento.

Este periódico ha contactado con José Ignacio Landaluce para recabar su testimonio y no ha recibido respuesta.

Antes de abandonar el cargo, el todavía alcalde ha anunciado que su último acto como primer edil tendrá lugar este sábado, cuando entregará el bastón de mando al Cristo de Medinaceli, regidor perpetuo de Algeciras.