Hallan el cadáver de un hombre flotando en el mar en Menorca: ya son seis las víctimas mortales de la dana Adam

Los Bomberos de Menorca rescataron la tarde de este lunes el cadáver de un hombre de entre 60 y 70 años que estaba flotando en el mar en Cala en Brut (Ciutadella) durante la dana Adam que azotó Baleares y otras partes de España.

Con esta, se elevarían a seis las víctimas mortales registradas durante el paso de la dana por el Mediterráneo. El balance que arroja el temporal es de un fallecido en Barcelona, otro en Sagunto (Valencia), dos en Oliva (Alicante) y otro más en Málaga.

El aviso llegó a los servicios de emergencias en torno a las 18.00 horas, en una jornada en la que el 112 activó la alerta tanto amarilla como naranja por lluvias y tormentas en Menorca.

🌧️ Emergències continua coordinant les tasques de recuperació després de la DANA Adam Els equips d’Emergències i l’UME continuen treballant a les zones més afectades d’Eivissa per recuperar la normalitat, mentre es manté el seguiment de la situació meteorològica que millora progressivament a les Balears. El director general d’Emergències, Pablo Gárriz, s’ha desplaçat a Eivissa per visitar i avaluar les zones afectades. 🤝 Coordinació, feina sobre el terreny i seguiment constant per avançar en la recuperació de les zones afectades. ➡️ https://t.co/0Lah3eCJz4 — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) October 20, 2026

Según informaron fuentes conocedoras de la intervención, fueron los agentes de la Policía Local quienes dieron el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Menorca, que se desplazaron hasta Cala en Brut.

Los bomberos, a bordo de una embarcación semirrígida, navegaron hasta el cadáver, lo rescataron y lo trasladaron al puerto de Ciutadella. El mar, según las citadas fuentes, estaba en malas condiciones.

Se trata de un hombre de entre 60 y 70 años que iba vestido únicamente con un traje de baño y que aparentemente llevaba poco tiempo en el agua.

Por el momento, se descarta que sea un migrante desaparecido durante su viaje en patera y la principal hipótesis apunta a que se trata de un bañista. La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo y ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.

El temporal pierde fuerza

El temporal asociado a la dana Adam comienza a remitir tras dejar lluvias extraordinarias, acumulados históricos y graves inundaciones, sobre todo en el litoral de Valencia y Alicante, donde han comenzado las tareas de limpieza y recuperación.

A primeras horas de este martes, los servicios de rescate han hallado el cadáver de un hombre en la marjal de Pego-Oliva (Valencia), una de las zonas más dañadas por las inundaciones.

Algunos de los coches afectados por la inundación provocada por la dana Adam. José Luis Mas Els Poblets

Tras el fuerte embate del temporal desde el pasado sábado, y que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates durante el episodio de lluvias, los vecinos de las localidades más afectadas han amanecido este martes limpiando sus viviendas, achicando agua y tratando de recuperar sus pertenencias de edificios aún inundados.

La mejoría meteorológica ha permitido a la Generalitat Valenciana levantar los confinamientos que seguían vigentes en ocho municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante, así como iniciar la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En Cataluña, y ante la mejora de las condiciones meteorológicas, Protección Civil de la Generalitat también ha desactivado hoy la alerta del Plan Inuncat ante la mejora de las condiciones meteorológicas, después de que el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) diera por finalizados todos los avisos por intensidad y acumulación de lluvia.

Vecinos de Oliva, en Valencia, rescatados durante la dana Adam. Natxo Francés EFE

Durante la pasada madrugada, los Bomberos de la Generalitat todavía tuvieron que efectuar 19 servicios relacionados con las precipitaciones.

En Cataluña y Baleares también se esperan tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Además, a partir de la tarde se prevé temporal marítimo en el Ampurdán (Girona), con aviso amarillo.

En Canarias, La Palma y El Hierro están asimismo bajo aviso amarillo por precipitaciones, con acumulados previstos de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora.