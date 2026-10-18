Antonio Naranjo: "RTVE es una vergüenza absoluta y una deshonra para la profesión. Es el cuerpo de sicarios de Sánchez"

A Antonio Naranjo (Madrid, 1971) no le tiembla el pulso a la hora de cargar contra Pedro Sánchez.

El periodista, que se ha convertido en una de las voces más críticas con el presidente del Gobierno, califica a Pedro Sánchez de "traidor" por la invasión de Ceuta.

Al frente de El análisis: Diario de la noche, en Telemadrid, Naranjo tampoco se muerde la lengua en sus intervenciones con Carlos Herrera en la COPE, en Todo es mentira con Risto Mejide, y en En boca de todos, con Nacho Abad.

Ni lo hace en su entrevista con EL ESPAÑOL.

En la conversación con este periódico, tacha a Sánchez de "el mayor corrupto de la historia de España" por "arrendar" el poder a quienes, sostiene, solo quieren "destruir" el país.

Naranjo también arremete contra la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, por el patrimonio inmobiliario de su pareja, denuncia las amenazas contra la jueza Biedma y acusa a TVE de ser "un aparato de propaganda masiva que miente".

El periodista, además, pronostica "otra derrota histórica" de Sánchez en las elecciones del 29-N, defiende que Alberto Núñez Feijóo será un "buen presidente" y considera que un Gobierno del PP y Vox sería "una buena noticia" para España.

¿Y qué responde a quienes acusan a Telemadrid de ser la Teleayuso? Naranjo reivindica su independencia y lo deja claro.

"Si Ayuso hiciera lo mismo que Sánchez y diera órdenes sobre los contenidos, mi respuesta sería la misma que no se atreven a dar algunos en Televisión Española".

PREGUNTA. Empecemos por Ceuta. ¿Cómo valora la visita de los Reyes?

RESPUESTA. Pedro Sánchez ha querido utilizar la visita para blanquearse, pero le ha salido mal.

Ha facilitado el viaje cuando ya se habían podido limpiar las playas, para intentar lanzar el mensaje de que las advertencias sobre la invasión y el abandono de Ceuta eran falsas y que, gracias a su permiso, los Reyes podían defender la españolidad de Ceuta y Melilla.

Le ha salido mal por varias razones. La primera, porque el Rey está muy por encima de Sánchez y de sus intentos de manipulación.

La segunda, porque Ceuta y Melilla tienen memoria, no olvidan el abandono y saben que el problema sigue sin resolverse: todavía hay miles de personas en Ceuta y persiste la amenaza de Marruecos de repetir esta situación o provocar otras similares.

Y la tercera, porque mientras el Rey defendía que Ceuta y Melilla son intocables, hemos conocido que Pedro Sánchez miró hacia otro lado, mintió y ocultó la presencia de buques militares mientras se producía la entrada masiva de unas 100.000 personas por tierra y mar.

"Sánchez miró hacia otro lado, mintió y ocultó la presencia de buques militares mientras entraban 100.000 personas en Ceuta"

El Gobierno dice que la incursión naval fue "hecho puntual".

Primero, el Gobierno negó que hubiera ocurrido y Sánchez llegó a dar las gracias a Marruecos.

Después, cuando ya no pudo negarlo, lo calificó de hecho puntual. Es como decir que la bomba de Hiroshima fue un hecho puntual porque solo cayó una.

El episodio de guerra híbrida que Sánchez reconoció inicialmente y después se desdijo a sí mismo ha quedado documentado en numerosos informes.

Aunque el Código Penal no contempla específicamente que el presidente del Gobierno pueda incurrir en traición en los términos en los que yo utilizo la palabra, su comportamiento ético, moral y político con respecto a Ceuta ha sido el de un traidor en sentido conceptual.

Alguien que mira hacia otro lado, no evita lo ocurrido, después lo niega y termina auxiliando al país que ha promovido la invasión y que no esconde que se quiere quedar con Ceuta y Melilla.

Antonio Naranjo entrevistó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su visita a la ciudad autónoma. Captura Telemadrid

Sánchez se fue de vacaciones y tardó más de 50 días en exigir responsabilidades a Marruecos. ¿A qué responde esa permisividad? ¿Qué cree que le debe a Mohamed VI?

Los intereses comerciales y la necesidad de contar con Marruecos para contener la inmigración masiva, el narcotráfico y el yihadismo siempre han existido.

Pero nada de eso justifica permitir una invasión, mirar hacia otro lado o irte a bucear en un paladio del erario con una señora procesada.

Sánchez se comporta como un Nerón que considera que tiene derecho a todo y que el ejercicio del poder justifica cualquier privilegio.

Cada vez que hay una catástrofe, parece hacerse siempre la misma pregunta: ¿Dónde puede sacar rédito político?

Si afecta a una comunidad gobernada por el PP, se lo toma con calma para ver si puede aprovecharlo. Lo hemos visto con la DANA, los incendios, el apagón y también con Ceuta y Melilla.

Además, desatiende negligentemente sus obligaciones. En todos esos casos tiene una responsabilidad máxima y la obligación de actuar. Así lo establece la Ley de Seguridad Nacional, que él mismo respaldó.

No es solo que sea negligente, es que incumple también la ley.

¿Qué relación cree que España debe tener ahora con Marruecos tras lo ocurrido? Además, a la vuelta de la esquina está el Mundial que vamos a coorganizar junto a ellos y Portugal.

La mera sospecha de que el presidente del Gobierno de España se somete a Marruecos porque Mohamed VI dispone de información comprometida sobre él, después del espionaje de su teléfono móvil, debería llevarlo a dimitir si no es capaz de demostrar que esa no es la razón de su comportamiento.

Pero es que Sánchez ha pasado de recibir clandestinamente a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, para que recibiera tratamiento médico en un hospital de La Rioja sin que Marruecos lo supiera, a cambiar la posición española sobre el Sáhara Occidental, mantenida durante décadas, en favor de las pretensiones marroquíes.

Entre ambos episodios, su teléfono fue espiado, según todos los indicios, por la inteligencia marroquí.

Desde entonces, Sánchez ha permitido que Marruecos nos humille y nos invada. La inmigración irregular no ha mejorado; el narcotráfico no ha desaparecido y el yihadismo sigue siendo una amenaza. Y además nos invaden Ceuta.

Si no es el miedo a que se conozcan informaciones comprometedoras que Mohamed VI pueda tener sobre él, ¿cómo se explica esta bajada de pantalones tan infame e improductiva?

En todas las fechorías, Sánchez obtiene un beneficio político: si concede la amnistía a Puigdemont, consigue sus votos; si adopta medidas que satisfacen a Bildu, obtiene su apoyo.

Pero en el caso de Ceuta no parece ganar nada. Tiene que existir una razón muy grave para que incurra en una conducta así sin un beneficio aparente.

"¿Cómo se explica esta bajada de pantalones tan infame e improductiva ante Marruecos?"

La otra protagonista de la semana es la portavoz del PSOE, Montse Mínguez [dimitió el viernes por la tarde]. ¿Se ha disparado en el pie al predicar una cosa en el Congreso y luego actuar de otra manera al saberse que su pareja posee un holding inmobiliario de más de 30 viviendas?

El problema es la hipocresía. Hay comportamientos que pueden ser perfectamente legítimos, pero quienes los condenan en los demás son los primeros que los practican.

Es lo que sucedió con Pablo Iglesias: podía tener un casoplón en Galapagar, pero si consideraba que quien tenía una vivienda similar estaba poco menos que robando al resto de los ciudadanos, perdía legitimidad para exigir explicaciones.

Con tu dinero y tu familia puedes hacer lo que quieras y vivir donde quieras, pero no puedes dar lecciones a los demás y después aplicar un criterio distinto a tu propia vida.

Y eso es lo que ocurre con Montse Mínguez. Resulta lamentable verla pontificar en el Congreso sobre los fondos buitre y sobre cómo solucionar el problema de la vivienda, y después descubrir que su pareja tiene un patrimonio inmobiliario de esas características.

Lo de Mínguez es otro ejemplo de dirigentes socialistas que dan lecciones, regañan a los demás y alimentan el enfrentamiento social, pero después actúan de forma distinta en su ámbito privado.

También se ha sabido que su pareja tiene sociedades en Panamá.

Si consideran legítimo tener ese patrimonio, están en su derecho de defenderlo. Lo que no pueden hacer es criminalizar a otros propietarios por tener viviendas en alquiler.

Hablamos de la compañera de la ministra de Vivienda que llamó "pyme carroñera" a Urbagestión, la empresa propietaria del piso de Maricarmen.

"Mínguez es otro ejemplo de dirigente socialista que da lecciones a los demás, pero actúa de forma distinta en su vida privada"

¿Se ha criminalizado a Urbagestión por el caso de Maricarmen?

Mira, es muy fácil: que Montse Mínguez, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Óscar Puente, Óscar López, María Jesús Montero y los demás grandes tenedores de vivienda vinculados al Gobierno, al PSOE y a sus socios cedan ese patrimonio a personas vulnerables, tal como pretenden exigir a otros propietarios bajo la amenaza de expropiar sus viviendas. Que den ejemplo.

¿Cómo puede afectar este asunto a las encuestas? Lo digo porque Iván Redondo asegura que la derecha no es tan grande y que PP y PSOE están prácticamente empatados.

No lo sé. Yo no entiendo cómo sigue habiendo gente que cree a Iván Redondo. Dijo que Yolanda Díaz iba a ser presidenta del Gobierno. Le tengo afecto y hace bien en vender su producto, pero es una moto escacharrada.

Dicho esto, animaría a la gente a no confiarse. Creo que Pedro Sánchez va a sufrir otra derrota histórica. Y digo 'otra' porque su trayectoria política está marcada por las derrotas.

Salvo una ocasión, en la que ganó las elecciones con un resultado bastante bajo, su historia no es solo la de un derrotado, sino también la de una farsa.

En 2018, cuando sus compañeros iban a echarlo de la dirección del PSOE, recurrió a una moción de censura para evitar que lo desalojaran y acceder a una presidencia que los españoles no querían.

Desde entonces, el mito de Sánchez se ha sostenido mediante trampas y acuerdos. Ha comprado los escaños para ser investido en el mayor caso de corrupción en España.

¿Qué diferencia moral hay entre entregar un maletín con dinero a cambio de una recalificación urbanística y conceder una amnistía o favorecer la salida de presos de ETA a cambio de una investidura?

Sánchez es moralmente el mayor corrupto de la historia de España por haber arrendado la presidencia del Gobierno a quienes solo se te la van a dar para que les ayudes a destruir tu país.

"Sánchez va a sufrir otra derrota histórica. Su historia no es solo la de un derrotado, sino también la de una farsa"

Y luego está el escándalo relacionado con la jueza Biedma, la magistrada que dirigió la investigación del hermano de Sánchez. ¿Qué le parecen las presiones y las amenazas que sufrió por parte de las cloacas del PSOE?

Esto debería hacer caer al Gobierno, como tantas otras cosas. Pero conviene distinguir entre lo que está acreditado y lo que todavía deben determinar los jueces.

Hay hechos publicados que considero especialmente graves. Santos Cerdán, número dos del PSOE, habría organizado y financiado a Leire Díez y a su entorno mediante una estructura que canalizaba dinero a través de empresas vinculadas a otros socialistas.

Según esas informaciones, en una reunión en la sede del partido estuvieron Antonio Hernando, [José Manuel] Serrano y Jonan Fernández, acompañando a Cerdán. Ninguno de ellos lo han desmentido.

También hemos visto apuntes, vídeos y audios relacionados con actuaciones de esa trama contra el coronel de la UCO que investigaba asuntos sensibles para Sánchez, así como aproximaciones a antiguos jueces condenados por maltrato y a personas vinculadas al narcotráfico, en un contexto en el que se habría intentado perjudicar a la jueza Biedma, que ha tenido que cambiar de juzgado.

No hace falta afirmar que alguien ordenó matar a la jueza ni dar por probado que la palabra 'eliminar' tuviera ese significado. Lo conocido públicamente ya es suficientemente escandaloso y debería tener consecuencias políticas.

Me sorprende que ningún dirigente socialista haya salido a expresar su indignación ante unos hechos de esta naturaleza.

El problema es que parece que todos están esperando a ver si las investigaciones pueden alcanzar a los responsables de mayor nivel. Lo que considero evidente es que las informaciones sobre esa estructura de presión política son de una gravedad extraordinaria.

📺 "A Sánchez solo le falta ya que le imputen al hámster. Cuando es incapaz de dar una explicación de nada, es que no existe". El monólogo del @analisisDN en @telemadrid 👇 https://t.co/UTVMt8aAbt — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) September 22, 2026

¿Qué hubiese pasado si todo esto hubiera ocurrido con un Gobierno del PP?

Estamos viendo cómo toda la selección nacional de opinión sincronizada se pasan el día con el sainete de 'ay, pobre Pedro que lo deshumanizan' cuando le abuchean.

Pero ¿hay algo que deshumanice más que amenazar con eliminar a alguien y decir que se sabe a qué colegio van sus hijos?

¿Hay algo más grave que llamar fascista a media España y levantar un muro para aislarla? ¿O tener una mafia a tu servicio para que tu hermanito o tu esposa no tenga problemas? Es que es tremendo.

"Sánchez está llevando a cabo un golpe de Estado posmoderno. No hacen falta armas para debilitar el orden constitucional"

¿Veremos a Sánchez imputado?

Creo y espero que sí, pero sin prisas. Debe llegar el momento oportuno.

Ahora mismo Sánchez está llevando a cabo un golpe de Estado posmoderno. No hacen falta armas para debilitar el orden constitucional.

Basta con saltarse la legislación, perseguir a otros poderes del Estado, desatender al Parlamento, ignorar las urnas o incumplir obligaciones constitucionales fundamentales, como presentar unos presupuestos.

Creo que, por las elecciones, quizá ya no haya margen para que se juzgue al presidente en esta legislatura. Es mejor esperar y luego elegir.

Hay muchos asuntos sobre los que Sánchez debería dar explicaciones ante los tribunales: el rescate de Plus Ultra, el de Air Europa, las andanzas de su esposa, la posible financiación irregular del PSOE, las cloacas o la traición en Ceuta.

Antonio Naranjo, arriba a la derecha, en una de sus intervenciones en 'Todo es mentira'. Captura Cuatro

¿Cree que Alberto Núñez Feijóo será un buen presidente del Gobierno?

Claro que sí. La derecha ha perdido el miedo a que la alternativa al Gobierno socialcomunista populista e independentista esté entre el PP y VOX.

Espero que el sentido común de Feijóo y la capacidad de Vox para actuar sin posiciones maximalistas permitan hacer algo más que sustituir a Sánchez:

Esto es reformar de arriba abajo un país que no puede estar sometido eternamente a los vaivenes de políticos populistas como Sánchez y de minorías independentistas que condicionan los gobiernos a cambio de concesiones.

Así que sí, creo que Feijóo será un buen presidente y que un Gobierno del PP y Vox sería una buena noticia para España.

"Creo que Feijóo será un buen presidente y que un Gobierno del PP y Vox sería una buena noticia para España"

¿Es Televisión Española una cadena afín al Gobierno?

Es algo peor. Que una cadena pública tenga una línea editorial próxima al Gobierno puede tener sentido.

Yo dirijo un programa en Telemadrid y no me ponen al frente porque sea afín a unas ideas determinadas, sino porque ya tengo mis propias ideas y me ofrecen un espacio para desarrollarlas.

A los activistas estos de medio pelo que vemos en las tertulias de TVE lo que les pasa que solo les llaman, siendo unos donnadie, para que hagan eso. Otros tenemos nuestras ideas y las mantenemos, por eso quieren contar con nosotros.

En RTVE veo algo mucho peor que una cadena alineada con el Gobierno. Es un aparato de propaganda masiva que miente, tapa las vergüenzas más extremas y acosa de manera impúdica a todo aquello que molesta el régimen, sean políticos, periodistas, jueces, guardias civiles o fiscales.

No se limita a mantener una línea editorial próxima al Ejecutivo. Le ayuda a evitar que sus mentiras no tengan consecuencias políticas y colabora en la persecución de los contrapoderes del Estado y de la sociedad civil.

"RTVE es una vergüenza absoluta y una deshonra para la profesión. Es el cuerpo de sicarios de Pedro Sánchez"

¿De quién se está refiriendo? ¿Me puede dar algún nombre?

Yo doy nombres sin ningún problemas. Estrellas del ente público como Silvia Intxaurrondo, que firmó un bochornoso un manifiesto cuando se conoció que la esposa del presidente podía ser imputada y Sánchez se tomó cinco días de descanso.

El texto alertaba contra el supuesto 'golpismo mediático y judicial' y llamaba a la movilización.

Mientras jueces, Guardia Civil, Policía Nacional y periodistas publicaban noticias ciertas, se hacían investigaciones impecables y se abrían autos largos y laboriosos, en Televisión Española se acusaba a quienes informábamos de promover golpes de Estado mediáticos y judiciales.

RTVE es una vergüenza absoluta y una deshonra para la profesión. Es el cuerpo de sicarios de Pedro Sánchez.

El periodista Antonio Naranjo. Captura Telemadrid

En su caso también recibe críticas. Hay quien dice que Telemadrid es Teleayuso porque está al servicio de la presidenta. ¿Qué les respondes?

Me dan exactamente igual. Siempre digo lo mismo: que me digan dónde hemos mentido, qué hemos manipulado y cuáles son los bulos que hemos difundido.

En mi programa intento ofrecer un relato alternativo al de Televisión Española que cumpla tres condiciones: que se corresponda con la verdad, que dé importancia a aquello que otros quieren tapar y que ofrezca algo de luz y esperanza.

Si Ayuso hiciera lo mismo que Sánchez y diera órdenes sobre los contenidos, mi respuesta sería la misma que no se atreven a dar algunos en Televisión Española.

Yo trabajo con independencia, hago lo que quiero y tengo la suerte de que, en Telemadrid, desde el director general hasta los responsables de informativos, confían en lo que hago.

El día que no pudiera trabajar así, no montaría un pollo ni diría que me persiguen o me censuran. Me marcharía agradecido y honrado por haber vivido una de las mejores experiencias profesionales de mi vida.

"Las críticas me dan igual. Que me digan dónde hemos mentido, qué hemos manipulado y qué bulos hemos difundido"

Si hay cambio de Gobierno, ¿Antonio Naranjo se postula para conducir un programa en TVE?

Nunca me he postulado para nada. Estaré encantado de escuchar las ofertas que quieran hacerme, pero tampoco tengo demasiado interés en trabajar muchos años en un ente público porque no quiero que políticos mediocres me utilicen para sus batallas personales.

Dicho esto, creo que nuestro oficio debe entender el momento histórico que vivimos y asumir responsabilidades que quizá no serían nuestra primera opción.

Acepté el reto de Telemadrid porque consideraba que no podíamos dejar un páramo informativo y que TVE no podía ser la única referencia.

Y estoy muy satisfecho, porque Telemadrid fue pionera hace dos años al demostrar a las nueve y media de la noche se podía hacer política de altura, investigación y debate. Todas las cadenas nos han seguido. Mira con Cristina Pardo o Iker Jiménez, que ha empezado a hacer un programa diario.

Personalmente, ¿cómo se toma las críticas de quiénes le sitúan en la fachosfera? ¿Cómo llega a casa después de todo?

Me río. Me preocupa lo que pienso yo mismo, porque soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas; también me importa lo que piensen mi familia, mis amigos y mi equipo.

Llego a casa a medianoche y al minuto estoy durmiendo, con la conciencia muy tranquila. Estoy muy orgulloso de lo que hacemos y con ganas de volver al día siguiente para hacerlo todavía mejor.