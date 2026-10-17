De Aïcha El Gourgi a El Karkri: los socialistas de Marruecos que Sánchez ha colocado en la Internacional o en el PSC

"El voto de los españoles de origen marroquí puede adquirir importancia en provincias donde las diferencias entre candidaturas sean estrechas"

Así lo ha explicado Machij El Karkri, politólogo y miembro de la dirección de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), en una entrevista concedida este miércoles al medio marroquí Assahifa.

En la misma conversación, ha elogiado la evolución de las relaciones bilaterales y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha estrechado considerablemente las relaciones con Marruecos".

Pedro Sánchez posa en Madrid con Machij El Karkri, miembro del partido socialista marroquí. Internacional Socialista

Esta telaraña de influencias se teje desde la cúspide misma de la organización internacional presidida por Sánchez, donde miembros de la USFP han ido ganando peso directivo mientras defienden abiertamente la soberanía sobre el Sáhara Occidental o reivindican la "liberación" de las "ciudades ocupadas".

Al mismo tiempo, antiguos representantes parlamentarios han mantenido puentes tendidos entre la política catalana y las instituciones nombradas directamente por Mohamed VI, mientras las cúpulas de ambos partidos intercambian gestos de complicidad en encuentros al más alto nivel.

Un mapa de conexiones que arranca en la Internacional Socialista y con tres nombres propios encargados de abanderar los intereses de Rabat en los órganos de dirección del partido global.

La avanzadilla de la USFP

La alianza entre el PSOE y la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) acumula más de dos décadas de contactos, acuerdos y colaboración política a ambos lados del Estrecho.

Este vínculo ha encontrado en la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez desde noviembre de 2022, un nuevo espacio de proyección.

Durante esta etapa, la formación marroquí ha ampliado su presencia en los órganos de la organización hasta situar a varios de sus dirigentes en puestos de responsabilidad: una vicepresidencia y representación en los comités de Igualdad y Ética.

Una de las caras más reconocibles de esa conexión es Aïcha El Gourgi. Miembro de la dirección de la USFP y una de las políticas marroquíes con mayor implantación en España, comenzó a construir su trayectoria institucional a este lado del Estrecho en marzo de 2019.

Aquel mes fue elegida secretaria regional de su partido en España durante un congreso celebrado en Madrid. La formación aprovechó el encuentro para reivindicar sus "lazos estrechos" con el PSOE y expresar su voluntad de institucionalizar todavía más las relaciones entre ambas organizaciones.

Encuentro entre la USFP y el PSOE con la participación de la Secretaria General de la USFP en España Aicha El Gourgi, militante por aquel entonces de la Agrupación Socialista de Tarragona del PSC (2020). RRSS

El 10 de noviembre de 2019, apenas unos meses después de su nombramiento, el partido difundió una carta en la que reclamaba el voto para el Partido Socialista.

El mensaje tendría continuidad en los siguientes procesos electorales y convertiría a El Gourgi en una de las principales interlocutoras de los socialistas marroquíes con este electorado.

En 2021 llegó su salto a las estructuras del socialismo catalán. Durante la campaña autonómica, Salvador Illa la incorporó a la ejecutiva del PSC en Tarragona, donde asumió responsabilidades como secretaria de Ciudadanía e Interculturalidad.

El movimiento consolidaba una trayectoria política que discurría simultáneamente por dos países: en España, dentro de las filas socialistas; en Marruecos, como dirigente de una formación con una agenda propia sobre la soberanía territorial.

Precisamente, durante la campaña de las elecciones legislativas marroquíes de 2021, El Gourgi difundió un vídeo electoral en el que defendía completar la "identidad territorial" del reino y reclamaba la "liberación de sus ciudades e islas ocupadas: Ceuta, Melilla e Islas Canarias".

La relación entre ambas formaciones adquirió una nueva dimensión en noviembre de 2022, cuando la USFP respaldó la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista.

La elección del dirigente español vino acompañada de un acuerdo de cooperación entre el PSOE y el partido marroquí, que encontró en la organización internacional un buen escenario para ampliar su representación.

El Gourgi mantuvo entretanto su actividad electoral en España. En las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 volvió a reclamar públicamente el voto para las candidaturas socialistas mediante una carta abierta dirigida a los "votantes españoles de origen marroquí". La petición se repitió además antes de las elecciones generales del 23 de julio.

Meses después llegaría su siguiente destino institucional: la Comisión de Igualdad de la Internacional Socialista, donde continúa bajo la presidencia de Sánchez.

Ese mismo día El Gourgi compartió en Facebook varias fotografías junto a su "compañero" Pedro Sánchez, al que presentó como una "figura excepcional".

"Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, hemos presenciado una transformación tangible en las relaciones marroquí-españolas, alcanzando los más altos niveles de amistad y cooperación", afirmó entonces.

La dirigente también expresó su confianza en que la Internacional Socialista, bajo la dirección del presidente español y con la participación de la USFP, reforzase su "influencia en el escenario mundial".

La incorporación de El Gourgi coincidió con una ampliación de la representación de la USFP en la organización.

Otro de los dirigentes que obtuvo plaza es Machij El Karkri, politólogo y miembro del buró político del partido, que pasó a ocupar un puesto en el Comité de Ética en enero de 2024.

El 20 de febrero de 2024, en vísperas de una visita de Pedro Sánchez a Marruecos, Machij El Karkri celebró en X el acercamiento entre ambos gobiernos: "La voluntad de España de seguir reforzando sus relaciones con Marruecos ya está fuera de toda duda. El eje Rabat-Madrid es un actor clave en el Mediterráneo".

#رئيس_الحكومة_الإسبانية Pedro Sánchez, يزور المغرب غدا #الأربعاء و يؤكد على ان العلاقات #المغربية_الإسبانية لم تكن يوما بهذة المتانة رغبة إسبانيا في إستمرار توطيد العلاقات مع المغرب لم تعد محل شك محور #الرباط_مدريد لاعب رئيسي في البحر الأبيض المتوسط https://t.co/mKhMDXrTFS — Dr Machij El Karkri (@ElMachij) February 20, 2024

En declaraciones al diario marroquí Assahifa este miércoles, El Karkri ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha estrechado considerablemente las relaciones con Marruecos" y ha destacado la importancia que podría alcanzar el voto de los españoles de origen marroquí en las elecciones del 29-N.

El trío de esta avanzada diplomática lo completa Khaoula Lachguar, elegida vicepresidenta de la Internacional Socialista durante el 26º Congreso celebrado en Madrid en 2024.

Es, además, hija de Driss Lachguar, primer secretario de la USFP y uno de los principales interlocutores del PSOE al otro lado del Estrecho.

En declaraciones a la agencia oficial marroquí MAP, explicó sin ambages que su flamante cargo permitiría a su formación "defender los intereses supremos de Marruecos dentro de la Internacional Socialista".

Pedro Sánchez junto a Miguel Vargas, presidente del Comité para América Latina y el Caribe de la IS, y a Khaoula Lachguar, vicepresidenta de la Internacional Socialista por Marruecos. RRSS

Entre Rabat y Ferraz

Al otro lado de este entramado de afinidades y foros internacionales, la arquitectura de la influencia marroquí en la política española encuentra uno de sus ejemplos más singulares en la figura de Mohammed Chaib Akhdim.

Militante del PSC desde 1995, Chaib ya había acumulado una larga trayectoria institucional tras haber ejercido además como diputado en el Parlamento de Cataluña durante el tripartito de Pasqual Maragall.

Mohamed Chaib, en el centro. PSC

Sin embargo, el punto de inflexión en su carrera llegó bajo la batuta de Pedro Sánchez: el presidente del Gobierno le abrió las puertas del Congreso de los Diputados al pedirle a Meritxell Batet que renunciara a su acta para asumir la cartera de Política Territorial y Función Pública, lo que propició que Chaib tomara posesión de su escaño en la Cámara Baja.

Aquel movimiento desató de inmediato una enorme controversia y puso de relieve la delicada simultaneidad de sus lealtades institucionales.

Mientras ocupaba un escaño en las Cortes españolas bajo el mandato de Pedro Sánchez, Chaib formaba parte activa del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), un órgano consultivo estratégico cuyos 37 integrantes son nombrados directamente mediante un decreto real por el monarca Mohamed VI.

Esta simultaneidad de papeles desató profundos recelos en el seno del asociacionismo marroquí en Cataluña, donde su figura ha sido señalada de manera recurrente por sectores de la diáspora como un canal de influencia directa vinculado a los servicios de inteligencia del reino alauí.

Reuniones y encuentros

El canal de interlocución con Rabat además de desarrollarse en la Internacional Socialista y de las alianzas tejidas del PSC, también lo hace reuniones con los pesos pesados del socialismo marroquí.

Habib El Malki, expresidente de la Cámara de Representantes de Marruecos y dirigente histórico de la USFP, se reunió en Madrid de 2018 con Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE, para estrechar las relaciones entre ambas formaciones.

Habib El Malki. Unión Parlamentaria de los Estados Miembros de la Organización para la Cooperación Islámica.

Este político marroquí, que también llegó a presidir el Comité de Migraciones de la Internacional Socialista, acabaría situándose en el centro de la polémica por sus reivindicaciones sobre Ceuta.

En junio de 2021 afirmó que "Ceuta no es territorio europeo, sino tierra marroquí" y calificó la presencia española en la ciudad como parte de su "pasado colonial", según recogió EFE.

Además, El Malki atribuyó a Sánchez palabras de reconocimiento hacia la apertura de Marruecos a África y la estrategia impulsada por Mohamed VI.

Según él, el dirigente socialista había definido la experiencia marroquí como "única en el plano regional" y considerado al reino "un factor de estabilidad en la región", según informó la agencia oficial marroquí MAP.

Otro de los grandes interlocutores de Ferraz ha sido Driss Lachgar, primer secretario de la USFP.

Pedro Sánchez este sábado en Rabat, junto al secretario general de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) de Marruecos, Driss Lachgar, y su delegada en España, Aicha El Gourgi. Archivo

En 2019 se reunió con José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, para reforzar la cooperación bilateral entre ambas formaciones.

Dos años después, en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat, Lachgar trasladó sus reivindicaciones directamente a Pedro Sánchez mediante una carta en la que reclamaba abrir negociaciones sobre el futuro de las "ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla".

Así, aunque en los congresos y las reuniones oficiales se imponga el lenguaje de la cooperación; cuando la conversación gira hacia Ceuta y Melilla, cada uno vuelve a defender un mapa distinto.