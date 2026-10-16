El salto de Figueroa, la líder de las JSE que llama "pijos de salón" al PP y adula a Sánchez: "El único San Valentín que quiero"

Antes de tener edad para votar, Aránzazu Figueroa ya tenía claro quién era su referente político: a los 15 años veía en Pedro Sánchez al "líder idóneo para llevar a España y al PSOE por la senda del progreso".

Diez años después, y tras una doble militancia, seguía sin haber cambiado de opinión. "Hoy sé que no me equivocaba. ¿Vamos a por 10 más?", dijo al cumplirse una década de la llegada del presidente a la Secretaría General del PSOE.

La fidelidad al líder socialista compartida a través de sus redes sociales ha acompañado el ascenso de esta madrileña de 27 años, hasta ahora poco conocida fuera de los círculos del partido.

Figueroa ha pasado de dirigir las Juventudes Socialistas de Madrid a ponerse al frente de las de toda España, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa el cargo en los 120 años de historia de la organización.

Este miércoles se ha conocido, además, que figura en el número 8 de la candidatura provisional del PSOE por Madrid.

Pedro Sánchez, junto a Aránzazu Figueroa, secretaria general de las Juventudes Socialistas de España (JSE), durante la clausura del 27º Congreso de dicha organización celebrado el 31 de mayo de 2026. EP

Republicana, federalista y defensora de una "revolución feminista", Aránzazu tampoco ahorra calificativos al referirse a quienes militan en el otro lado del tablero: en su discurso de estreno al frente de las JSE se refirió a la derecha como "herederos del franquismo" y "pijos de salón".

Su llegada a la dirección nacional supone un salto en la carrera política de esta joven militante, cuya actividad hasta hace apenas unos años se movía entre la agrupación socialista de su localidad y las filas de la organización madrileña.

Carrera socialista

Figueroa nació en Madrid en 1999, pero su infancia y juventud transcurrieron en Colmenar de Oreja, en el sureste madrileño.

Fuentes del municipio que la conocen de cerca detallan los cimientos de su trayectoria: apuntan que "su padre era chapista" y que procede de "una familia socialista de toda la vida".

La propia Figueroa ha reivindicado en alguna ocasión ese origen de clase trabajadora como parte de su identidad política.

"Yo no estoy aquí sólo por ser mujer de pueblo y clase trabajadora, ni muchísimo menos por tener padrinos ni apellidos rimbombantes. Estoy aquí por ser militante y gracias a la militancia", afirmó en mayo durante su discurso de proclamación como secretaria general de las Juventudes Socialistas.

La nueva secretaria general de JSE, Aránzazu Figueroa, en el Congreso. EFE

Formada académicamente en el colegio privado Apóstol Santiago de Aranjuez y en la sección del IES Carpe Diem de su localidad, Figueroa cursó después la doble licenciatura de Derecho y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.

Desde su entorno local recuerdan que su recorrido ha discurrido sin desvíos hacia el sector privado, señalando que "no trabajó, sólo estudió" mientras escalaba en la estructura juvenil socialista.

Su primera aparición en una candidatura electoral llegó en las municipales de mayo de 2023. Figueroa ocupó el octavo puesto de la lista del PSOE en Colmenar de Oreja.

Circunscripción electoral de Colmenar de Oreja fechada el 2 de mayo de 2023. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Los socialistas consiguieron únicamente tres concejales, por lo que Aránzazu quedó fuera del Ayuntamiento.

Ese mismo año también figuraría en el puesto 24 de la candidatura del PSOE al Congreso por Madrid.

Es todo un honor formar parte de la lista al Congreso de los Diputados encabezada por @sanchezcastejon para revalidar la presidencia del gobierno el próximo #23J y seguir construyendo #LaMejorEspaña Gracias al @psoe_m por su confianza ❤️ Vamos a por todas 💪🏼 https://t.co/xZxia8Z3SZ — Aránzazu Figueroa (@Aranza8_8) June 10, 2023

Su carrera, sin embargo, avanzaba sobre todo dentro de las estructuras del partido. En 2023 fue elegida secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid, responsabilidad que ejerció hasta mayo de 2026.

En paralelo, se incorporó al Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, un órgano formado por doce integrantes desde el que participó en el debate interno sobre feminismo e igualdad.

El siguiente escalón llegaría el 31 de mayo de este año. Durante el 27.º Congreso de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Figueroa fue elegida secretaria general sin que concurriera ninguna candidatura alternativa.

Hoy hemos decidido seguir adelante Hoy hemos decidido seguir avanzando Orgullo de militancia ❤️ https://t.co/jIMcvH2gnD — Aránzazu Figueroa (@Aranza8_8) July 23, 2023

Su estreno en la dirección nacional tuvo a Pedro Sánchez como espectador y ambos compartieron atril durante la clausura del congreso.

En su discurso Figueroa se refirió a sus adversarios políticos como "pijos de salón", "los niños de papá" y "los matones del patio del colegio".

"Son los que especulan con nuestro futuro, los del sálvese quien pueda, los patriotas de pacotilla que venden su bandera para defender a genocidas como Netanyahu. Y sí, son mala gente y nos sentimos tremendamente orgullosos de no tener nada parecido a ellos", proclamó ante el presidente del Gobierno, a quien elevó a la categoría de "faro de progreso".

Elogios y ataques

El tono que desplegó ante Sánchez no surgió de la tribuna del congreso. En sus publicaciones en X lleva años dejando muestras de una militancia marcada por la defensa férrea del PSOE y el combate político contra la derecha.

En abril de 2019, con 20 años, comenzó a mostrar su indignación por que Vox se hubiera convertido en la segunda fuerza en su pueblo, Colmenar de Oreja, al que definía como un "pueblo obrero".

Desde entonces, sus publicaciones han alternado las críticas a la derecha con muestras de admiración hacia algunas de las principales figuras socialistas.

Mis papás 🫶🏻 — Aránzazu Figueroa (@Aranza8_8) July 15, 2024

La vicepresidenta María Jesús Montero es para ella un "referente de política y vida", una consideración compartida con figuras como Pilar Llop.

María Jesús Montero y Aránzazu Figueroa. JSE

Hacia Pedro Sánchez, sus publicaciones en redes sociales combinan el apoyo político con mensajes de corte más personal

A los habituales mensajes de felicitación en sus cumpleaños o a sus guiños celebrando las entrevistas del presidente en pódcasts juveniles —donde aseguraba sentirse "representada" por sus gustos musicales "house-indie"— se sumó una publicación en febrero de 2024: un vídeo del jefe del Ejecutivo acompañado por la frase "El único San Valentín que quiero".

El único San Valentín que quiero 👇🏼 — Aránzazu Figueroa (@Aranza8_8) February 14, 2024

Sin embargo, su muro no solo ha servido para la admiración, sino también para el choque directo. En sus publicaciones no faltan las descalificaciones hacia la oposición.

"A Feijóo se le está poniendo una cara de Pinocho tremenda", llegó a escribir, o el recurrente "A llorar a la llorería" tras jornadas electorales frente a "las lágrimas de facha en redes".

Esto sí que es colar una dictadura por la puerta de atrás! Mucho ojo a lo que Ayuso pretende hacer con las universidades públicas de nuestra región. Su único objetivo es manejar y desmantelar poco a poco la educación pública hasta no dejar ni rastro. Nos tendrán enfrente 🌹 — Aránzazu Figueroa (@Aranza8_8) October 10, 2024

Ha mostrado en sus redes, además, su apoyo a Sarah Santaolalla y, cuando las turbulencias judiciales rodearon el entorno de Begoña Gómez, la respuesta tampoco se hizo esperar en su muro de X.

"La persecución y el odio que está sufriendo Begoña en los últimos años es inhumano. Todo el apoyo compañera, estamos y estaremos contigo", afirmó entonces.

A la izquierda de Ferraz

Ese cerrado respaldo a la cúpula convive, sin embargo, con un ideario de máximos que busca marcar perfil propio a la izquierda de Ferraz. Figueroa se declara "profundamente federalista" y abandera sin complejos la causa republicana.

"El tema de la república es una bandera que nosotros hemos defendido a capa y espada; seguiremos presionando y poniendo el debate encima de la mesa porque aquello de lo que no se habla no existe", defiende, sosteniendo que "republicanismo y federalismo van unidos de manera intrínseca".

Salud y República compañeros y compañeras ❤️💛💜 — Aránzazu Figueroa (@Aranza8_8) April 14, 2021

En materia de derechos, aboga por rebajar la edad de voto a los 16 años y señala la vivienda como "el mayor problema y la mayor frustración" de su generación.

A esa agenda se suman las posiciones defendidas por las JSE en su último congreso, entre ellas la propuesta de retirar a España de la OTAN. Una apuesta de la organización juvenil que contrasta con el compromiso atlántico expresado por Sánchez y que conviene distinguir de las posiciones personales de su secretaria general.

El feminismo es otra de sus grandes banderas, aunque Figueroa también ha dirigido sus críticas hacia su propio partido. Como integrante del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, cuestionó que la militancia garantice por sí sola un compromiso feminista: "A veces nos hemos equivocado al pensar que quien firma una ficha de por sí es feminista. Pues a lo mejor no lo es".

Por otro lado, la contundencia con la que Figueroa se refiere a sus adversarios políticos ha provocado que Ignacio Dancausa, dirigente de Nuevas Generaciones del PP, le reprochara precisamente esa forma de hacer política.

Conozco a Aránzazu de algún que otro debate, no me parece mala persona, simplemente repite sin pensar lo que dicen sus mayores incluso si implica insultar a la mitad de los españoles. Los jóvenes estamos muy por encima de los odios que nuestros bisabuelos y abuelos ya superaron. — Ignacio Dancausa (@Idancausa) May 31, 2026

Los reproches de la oposición no han frenado, en cualquier caso, su ascenso dentro del partido.

Tres años después de que Figueroa ocupase el puesto 24 de la candidatura socialista al Congreso por Madrid, la lista provisional que el PSOE ha dado a conocer este miércoles la sitúa en el número 8.

Su 'fidelidad' a Sánchez, su exposición pública y su perfil "combativo" han acompañado un recorrido que la ha llevado desde las juventudes madrileñas hasta las puertas de la política parlamentaria.