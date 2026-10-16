'El Nene' mató a 2 hermanastros en Cantabria para "vengarse" de ellos: "Le dieron una paliza, denunció y no esperó al juicio"

Luis Miguel, alias 'El Nene', no fue capaz de esperar a que se celebrara el juicio por la agresión que sufrió -supuestamente- a manos de dos hermanastros que eran sus vecinos y empuñando un arma blanca decidió tomarse la justicia por su mano. Los mató a cuchilladas a ambos en la calle.

Después se fue a dormir a su domicilio como si no hubiera pasado nada. El doble homicidio de estos hermanastros, de 24 y 26 años, ha sacudido la habitual tranquilidad de Mataporquera: un pueblecito cántabro de apenas 624 habitantes -según el INE-.

Luis Miguel V. V., de 52 años, era conocido por los lugareños como 'El Nene', pero su apodo era lo único inofensivo que tenía este viejo conocido para la Guardia Civil.

"Tenía antecedentes y detenciones anteriores", según confirman fuentes del Instituto Armado. "Parece ser que debía tener problemas diarios con bastantes vecinos". "No debía tener un buen estado de salud mental".

'El Nene' residía en el Barrio de La Sindical de Mataporquera, al igual que los dos hermanastros, los cuales eran forasteros en el pueblo. De hecho, junto a un tercer hermanastro se habían instalado en esa barriada y este jueves por la tarde, mantuvieron "una discusión" con 'El Nene'.

La trifulca vecinal fue violenta. De esas donde se pasa de las palabras a los insultos y se acaba llegando a las manos.

Así lo confirman fuentes de la Guardia Civil: "La tarde anterior, dos de los tres hermanastros le dieron una paliza a 'El Nene' y los denunció en el Cuartel de Reinosa, pero se le debía de hacer muy largo esperar hasta el juicio y optó por vengarse".

Algunos bloques de pisos del Barrio de la Sindical. Google Maps

El móvil de la venganza es una de las hipótesis que maneja la Policía Judicial, para esclarecer este doble homicidio que ha conmocionado a los vecinos de Mataporquera: capital del Valle de Valdeolea, lugar de peregrinación para los aficionados al senderismo, marcado por sus paisajes presididos por colinas, el río Camesa y el trazado del ferrocarril.

Tanto 'El Nene' como algunos de los hermanastros "tenían antecedentes" y eran vecinos. La tensión se palpaba en el ambiente.

De forma que solo unas horas después de la paliza denunciada -el jueves- ante la Guardia Civil, a eso de las 04.30 de la madrugada del viernes, 'El Nene' la emprendió a cuchilladas con "el primero de los hermanastros que se encontró por la calle".

El furibundo ataque se produjo en la calle Libertad del Barrio de La Sindical. "El otro hermanastro, al escuchar los gritos de su familiar, bajó de su casa a la vía pública y le acuchilló también". "Con las mismas, 'El Nene' se subió a dormir a su domicilio". No tenía remordimientos.

"Cuando las patrullas llegaron a la zona, se encontraron a un hombre tirado en la vía pública que estaba siendo asistido por sanitarios. También había otra persona herida tratando de llegar a su casa para pedir ayuda". Ambos presentaban heridas inciso-contusas por arma blanca.

El primero de los dos hermanastros murió en el Hospital de Reinosa y el segundo tratando de llegar a su domicilio.

El Hospital de Reinosa. Gobierno de Cantabria

La Policía Judicial tardó bien poco en averiguar la identidad del -supuesto- doble homicida, a la vista de la denuncia presentada en el Cuartel de Reinosa por Luis Miguel V. V., de 52 años, acusando a los hermanastros de agredirle. "Todo se desencadenó por una discusión", según insisten fuentes del Instituto Armado.

A la vista del perfil volátil de 'El Nene', la Guardia Civil optó por montar un dispositivo con la unidad táctica de la USECIC, para abortar cualquier posibilidad de huida del sospechoso. "La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia ha entrado en su casa a las ocho de la mañana de este viernes y le han detenido".

'El Nene' ha quedado ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. La Policía Judicial deberá esclarecer el motivo de la discusión entre el detenido y los hermanastros que desencadenó la -presunta- primera agresión de las víctimas mortales sobre Luis Miguel, a la postre, el prólogo del doble homicidio.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha confirmado a Europa Press que las víctimas mortales "eran vecinas del agresor" y "han sufrido un ataque con arma blanca, al parecer, originado tras una discusión".

Tribunal de Reinosa

El Tribunal de Instancia de Reinosa tomará declaración a 'El Nene' durante los próximos días, una vez lo permitan sus facultades mentales, tras haber ingresado en una Unidad de Psiquiatría -bajo custodia policial-.

Este viernes, a pie de barra, un hostelero comentaba en conversación telefónica con este diario que "todos los clientes hablaban sobre lo sucedido". "Parece que eran vecinos y arrastraban cosas de atrás".

"En el pueblo nos conocemos todos, pero los hermanastros llevaban poco tiempo en Mataporquera, solo unos meses, creo que su familia era de Valencia y que alguno de ellos vino a trabajar a una fábrica. El asesino no tenía trabajo". El aparente 'oficio' de 'El Nene' era causar problemas.