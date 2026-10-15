La campaña marroquí para que 250.000 nacionalizados voten al PSOE el 29-N: "Si Sánchez desaparece, será nuestro final"

"Tenemos que ayudar a Sánchez para que él también nos ayude".

La frase de Soulaiman Raissouni, ex redactor jefe del diario Akhbar Al Youm, introduce una clave que se repite en los vídeos de varios youtubers e influencers marroquíes: la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa no se contempla como una cuestión interna española, sino como un asunto estratégico para los intereses de Marruecos.

El argumento aparece entre vídeos dedicados a asuntos que podrían protagonizar cualquier tertulia política española. En sus canales de YouTube y Facebook, que acumulan cientos de miles de seguidores, la crisis de la vivienda, los pactos parlamentarios, las ayudas sociales y hasta el desahucio de Maricarmen se han convertido en asuntos de debate.

El alcance potencial de estos llamamientos no es menor. Según el INE, la cifra aproximada de votantes de origen marroquí 250.000 personas nacidas en Marruecos que tienen nacionalidad española.

La defensa de estas causas ha acabado encontrando un destinatario político: Pedro Sánchez. La denuncia social se diluye poco a poco en favor del alegato electoral a favor del PSOE y de su continuidad en la Moncloa.

"Es quien está más cerca de Marruecos. ¿Y cómo podemos ayudarlo? Apoyándolo en la cuestión migratoria", explica Raissouni en uno de sus vídeos de YouTube. El periodista llega a asegurar que "Marruecos, tanto desde el ámbito popular como desde el oficial, favorecerá el voto a Sánchez".

Por su parte, el analista político Mohamed Sbay, cuyo canal roza el medio millón de suscriptores, ha celebrado la convocatoria electoral de Pedro Sánchez y ha presentado el 29-N como la disyuntiva entre "elegir el progreso, la prosperidad y el crecimiento económico" votando al PSOE o "volver atrás, hacia el atraso, la ignorancia".

En otros vídeos, el llamamiento a las urnas tampoco deja lugar a dudas. Zouhair Selmouni, desde su cuenta de Facebook con 45.000 seguidores, se dirige expresamente a los ciudadanos de origen marroquí que han obtenido la nacionalidad española.

"Todos los que tengáis la nacionalidad, id a votar el próximo 29 de noviembre, y ya sabéis muy bien a quién debéis votar, porque no hay nadie mejor que Pedro Sánchez", afirma.

"Vuestro pasaporte rojo no os servirá de nada si ganan los otros partidos", añade.

La cuenta marroquí Piiiw f lghorba, que suma 417.000 seguidores en Facebook, publicó el 7 de octubre este mensaje en árabe: "Se ruega a la comunidad marroquí residente en España que vote al partido de Pedro Sánchez". EE

EL ESPAÑOL ha hablado con Taleb Alisalem para analizar estos llamamientos y ponerlos en perspectiva.

El analista saharaui advierte ahora de la coincidencia de mensajes entre comunicadores, páginas y otros actores vinculados a la diáspora marroquí, y señala las redes asociativas y familiares como posibles vías para extenderlos.

"En España todo lo que pasa con Marruecos se estudia como un episodio aislado, cuando la realidad es que esto es una continuación de una estrategia muy bien preparada", sostiene.

Taleb sitúa un precedente en las elecciones de 2023, cuando, asegura, "hubo una movilización evidente en favor del voto de Sánchez".

Ahora advierte de que el mensaje vuelve a repetirse entre comunicadores y páginas con líneas editoriales distintas: "Es un mensaje sincronizado a favor del PSOE".

🧵HILO| Las elecciones en España están dando que hablar en Marruecos. Esto es lo que se dice. El Peridista marroquí Soulaiman Raissouni quien fue redactor jefe del periódico Akhbar Al Youm, pide abiertamente el voto para Sánchez por ser amigo “del pueblo y gobierno marroquí ” y afirma que se movilizará a los marroquíes en España para votar a Sánchez. — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 7, 2026

"Amigo de Marruecos"

Basta con recorrer las portadas de estos canales para reconocer una estética familiar. El rojo, el amarillo, el blanco y el negro dominan las miniaturas. Sobre fondos de puertos, mapas del Estrecho o imágenes de Ceuta se superponen los rostros de Pedro Sánchez, Mohamed VI, Felipe VI, Feijóo o Abascal.

Banderas españolas y marroquíes comparten encuadre, los titulares en árabe ocupan buena parte de la pantalla y, detrás de cada montaje creado con IA, un hombre hablando directamente a cámara.

Cambian los protagonistas y la noticia del día, pero permanece una misma forma de contar España: sus elecciones se observan desde Marruecos, la derecha aparece como una "amenaza para los inmigrantes" y Sánchez como el aliado que conviene mantener en la Moncloa.

Soulaiman Raissouni, ex redactor jefe del diario Akhbar Al Youm, lo expresa sin rodeos: "Pedro Sánchez es uno de los amigos más importantes de Marruecos en Europa, por no decir el más importante".

Por su parte, el creador de contenido Zouhair Selmouni afirma que "el futuro de los inmigrantes y el futuro de toda España va ligado a Pedro Sánchez". Después añade: "Por eso os digo: seáis españoles, árabes o de cualquier origen, Pedro Sánchez representa el futuro de este país".

Algunos de los canales de YouTube consultados para este reportaje. Las portadas de los vídeos de Karim Kasri, Soulaiman Raissouni, Mohamed Sbay y Almahajir SM comparten una estética reconocible en las miniaturas de sus vídeos: imágenes superpuestas y grandes titulares en amarillo y blanco. EE

Las coincidencias en los discursos alcanzan también a las reivindicaciones territoriales. En esos mismos vídeos, Ceuta y Melilla son presentadas como "las dos ciudades ocupadas".

A esa estética se suma una estructura argumental que se repite de vídeo en vídeo. La crisis de la vivienda y los bloqueos parlamentarios conviven con la visita de Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas, los movimientos en la frontera, la política migratoria y cualquier episodio que pueda tensar las relaciones entre Rabat y Madrid.

Los asuntos se entrelazan: una decisión del Congreso da pie a hablar de los inmigrantes; una visita de los Reyes se convierte en motivo para cuestionar la soberanía española; y la convocatoria electoral se interpreta desde lo que puede suponer para Marruecos.

En uno de sus vídeos, Mohamed SBAY llega a presentar la visita real como un intento de "legitimar la visita del rey español a las dos ciudades ocupadas".

Advierte, además, a sus seguidores de que, si se abstienen, puede acabar ganando "precisamente aquel candidato al que no querías que llegara al poder".

La defensa de las ayudas sociales y de vivienda son otra de las constantes en sus discursos. "Una de las comunidades que más se beneficia de estas medidas relacionadas con la vivienda es la marroquí, que es muy numerosa", sostiene.

La mayoría de sus integrantes, añade, son trabajadores y pertenecen a las clases medias y más desfavorecidas. "De ahí que quepa esperar su apoyo y sus votos", concluye.

Selmouni eleva todavía más el tono al advertir de que, si el socialista sale del poder, "será el final para los inmigrantes y también el final para España en su conjunto".

"O gana Sánchez o no hay ninguna alternativa clara. Las cosas seguirán como están o, si se produce un cambio de Gobierno, la situación de España podría ser incluso peor que la actual", afirma Karim Kasri.

Perfil de Karim Kasri, creador de contenido marroquí afincado en España que cuenta con 508.000 suscriptores en YouTube. EE

También es reconocible la manera de interpelar a sus espectadores. Refiriéndose a sus seguidores como "hermanos", "compatriotas", "todos los que tengáis la nacionalidad" estos creadores de contenido piden a su audiencia actuar conjuntamente.

"Compartid este vídeo tanto como sea posible para que llegue a todos los compatriotas que tienen la nacionalidad. El futuro de los inmigrantes y el futuro de toda España va ligado a Pedro Sánchez", insiste Selmouni.

La diáspora marroquí

Los llamamientos electorales de estos días tienen un precedente bastante concreto: la campaña de 2023.

"La comunidad marroquí en España debe ser vista como un instrumento de presión y de apoyo capaz de influir en la política exterior de este país amigo", afirmó en abril de aquel año Enaam Mayara, entonces presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos.

El antecedente tiene, además, nombre propio: Aïcha El Gourgi. EL ESPAÑOL ya informó en 2021 de que esta política, con nacionalidad española, vinculada al PSC y representante en España de la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), se presentaba como candidata al Parlamento marroquí por la región de Rabat-Salé-Kenitra.

En un vídeo electoral defendía el programa de su partido, que reclamaba "liberar sus ciudades e islas ocupadas: Ceuta, Melilla e Islas Canarias".

Dos años después, el 26 de mayo de 2023, difundió una carta en Facebook en la que animaba a los españoles de origen marroquí a votar "decididamente" al PSOE en las municipales del día 28.

El llamamiento se repitió antes de las generales del 23 de julio, cuando la oficina española de la USFP volvió a pedir el respaldo a los socialistas.

El Gourgi confirmó la autenticidad de la carta y explicó que ambos partidos mantenían un convenio de cooperación. La formación marroquí se encontraba entonces en la oposición.

La relación de Rabat con las organizaciones de emigrantes tiene también un recorrido institucional. La ley que creó en 1990 la Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero estableció entre sus objetivos mantener los vínculos de la diáspora con su país de origen y desarrollar actividades culturales, religiosas y sociales.

Su texto fundacional reservaba, además, 13 de los 27 puestos de su comité directivo a representantes de las federaciones de Amicales, las asociaciones de trabajadores y comerciantes marroquíes en el extranjero.

Es precisamente en esas redes donde Taleb Alisalem sitúa buena parte de la capacidad de movilización electoral.

"En España todo lo que pasa con Marruecos se estudia como un episodio aislado, cuando la realidad es que esto es una continuación de una estrategia muy bien preparada. Lo vimos en la campaña del 2023, donde hubo una movilización evidente en favor del voto de Sánchez", sostiene.

El analista político señala directamente a las asociaciones vecinales, deportivas e islámicas y a la red de mezquitas: "La población marroquí tiene muchas asociaciones de diáspora marroquí aquí: asociaciones vecinales, deportivas, islámicas... Está, también, la red de mezquitas".

A través de ellas, explica, "se corre muy rápidamente la voz".

Taleb considera que los llamamientos actuales responden a un mismo impulso, pese a proceder de periodistas, youtubers, influencers, expolíticos y páginas con líneas editoriales diferentes. "Es un mensaje sincronizado a favor del PSOE que no depende tanto de la línea editorial del medio", afirma.

A su juicio, algunos de esos comunicadores operan desde Rabat y se dirigen también a una audiencia marroquí, aprovechando los vínculos familiares con quienes viven en España.

"Muchas personas tienen familia en España y se les presiona con el temor a perder las ayudas sociales", explica.

Taleb atribuye esa dinámica al régimen marroquí y llega a calificarla de "grave injerencia directa del Estado".