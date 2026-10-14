La concejal del PP Ginesa Conesa, durante el vídeo que hizo insultando a los acampados en la Puerta del Sol de Madrid. E. E.

La maestra Ginesa, edil del PP en Torre Pacheco que manda a la "mierda" a Sánchez y llama "cabrones" a los jóvenes de Sol

De un cargo electo -sea cual sea su ideología- se espera que actúe dentro de los parámetros del respeto institucional en cualquier ámbito. Pero Ginesa Conesa Fuentes, edil del PP en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ha mancillado su acta de concejal con palabras que emanan odio.

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo que circula entre los vecinos de esta localidad murciana donde la edil popular manda "a la mierda" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y llama "cabrones", "gentuza" y "gandules" a los acampados en la Puerta del Sol.

Ginesa Conesa Fuentes es miembro del equipo de Gobierno local y el pasado lunes, durante su asistencia al Día de la Hispanidad en Madrid, la concejal se grabó a sí misma dedicando insultos a los jóvenes acampados en Sol para reclamar una solución al problema de la vivienda:

"¡Viva España y viva el Rey!" "¡Viva España y viva el Rey!" "¡Pedro Sánchez, a la mierda, a la mierda!" "¡Sanchistas!" "¡Gentuza, gentuza!" "¡Cabrones, cabrones!" "¡Sindicalistas que vivís de los sindicatos!" "¡Sindicalistas!" "¡Vivís del sindicato!" "¡Coméis en el pesebre!"

"¡Vosotros coméis en el pesebre!" "¡Viva España, viva España!" "¡Fuera de aquí vosotros! "¡Asquerosos, piojosos!" "¡A trabajar, gandules!" "¡Que coméis del pesebre de los sindicatos!" "¡Sinvergüenzas vosotros!" "¡Que se te cae el porro!"

La concejal del PP de Torre Pacheco, Ginesa Conesa, insultando a los acampados en la Puerta del Sol. EL ESPAÑOL

La concejal de Pedanías y Participación Ciudadana, Ginesa Conesa Fuentes, no ha atendido a las llamadas que ha recibido de este diario, para ofrecer su versión de los hechos. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, no ha aclarado si hará dimitir a la edil o si el Partido Popular la piensa expedientar.

"De momento, no estoy haciendo ninguna declaración sobre este tema", tal y como ha zanjado el regidor.

Pero el PSOE ha avanzado a la agencia EFE que ha pedido la dimisión de la edil Ginesa Conesa del PP, "por insultar junto con un grupo de jóvenes de extrema derecha" tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a los acampados en la Puerta del Sol.

Fue docente

Lo más llamativo del aluvión de insultos de Ginesa Conesa es que los lanza una docente jubilada, con estudios superiores y que como concejal dirige Participación Ciudadana: un área municipal que debe ser tolerante y receptiva con la población.

De hecho, la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco explica que su labor consiste en "facilitar la intervención y la incidencia directa de la ciudadanía en los asuntos que les afectan, desde la propuesta y gestación de las políticas locales, pasando por la colaboración en su ejecución".

Debe fomentar la participación de los vecinos, sea cual sea su ideología, para que se impliquen en la política y la gestión municipal, mediante "consultas públicas" y escuchando "propuestas ciudadanas". Pero en el vídeo ataca a jóvenes porque son de izquierdas, y al Sindicato de Inquilinas, por acampar para denunciar el problema que existe para acceder a una vivienda: un derecho constitucional.

La portavoz del PSOE en Torre Pacheco, Verónica Martínez, califica los hechos como "gravísimos" e "incompatibles" con el puesto que desempeña Conesa en Participación Ciudadana. De forma que en el próximo Pleno pedirá su dimisión del equipo de Gobierno local.

"Quien tiene encomendada la participación ciudadana ha ido a intimidar a jóvenes que estaban participando de forma pacífica. No puede seguir ni un día más en el cargo", según ha reflexionado Martínez. "Su obligación es defender el derecho de los vecinos y vecinas a expresarse y a reivindicar lo que consideran justo".

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, durante un Pleno. Ayto. de Torre Pacheco

El pasado lunes 12 de octubre, durante el Día de la Fiesta Nacional, cientos de personas se fueron hasta la Puerta del Sol cuando terminó el desfile de las Fuerzas Armadas, para protagonizar una manifestación espontánea contra los acampados.

Hubo momentos de tensión porque entre los asistentes había miembros de grupos de extrema derecha. Precisamente, en el vídeo difundido por la edil de Torre Pacheco se aprecia a Ginesa Conesa cerca de algunos jóvenes con la cabeza rapada, con indumentaria skinhead, tapando su rostro con bragas tubulares o mostrando una bandera de los Tercios de Flandes.

La concejal de Participación Ciudadana arranca bien, con vítores a España, pero conforme los ultras y los acampados comienzan a intercambiar insultos, la edil popular no se marcha al ver calientes los ánimos. Todo lo contrario, empieza a dedicarles improperios como una radical más, a pesar de que tiene un cargo institucional y que ha ejercido la docencia durante décadas antes de jubilarse.

Esa protesta espontánea contra la acampada de Sol se saldó con cinco detenidos y un agente herido tras los enfrentamientos entre grupos de extrema derecha e izquierda, marcada por el lanzamiento de huevos y objetos.

La Policía desplegó este lunes un cordón de seguridad en torno a la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol de Madrid. EFE / Fernando Villar

"Hasta ahora era una concejal que pasaba desapercibida en los Plenos", según explica un concejal de la oposición en Torre Pacheco y que prefiere mantener su anonimato, a la vista de la polémica que se ha montado en un pueblo que ya estuvo sacudido por las cacerías racistas del pasado verano.

"Solo llevaba tres años en la política, antes había sido profesora de Primaria y luego de ESO cuando empezó la Educación Secundaria Obligatoria"

1.600 € por ser edil

Ginesa Conesa impartió clase a niños en el Colegio Garre Alpáñez de Balsicas, en el Colegio Fontes de Torre Pacheco y luego a adolescentes en el Instituto Sabina Mora de Roldán. Durante su etapa en la docencia pública se benefició como cualquier funcionario de las mejoras laborales que negociaron los sindicatos con la Consejería de Educación, los mismos a los que ahora acusa de comer del pesebre.

Como concejal del equipo de Gobierno "cobra unos 1.600 euros al mes, al no estar liberada por la pensión que percibe de maestra", según explica este edil de la oposición. "En el Ayuntamiento se abonan 400 euros por asistir a un pleno, 300 euros por cada Junta de Gobierno y 200 euros por cada Comisión Informativa, sin contar convocatorias extraordinarias".

"Otra vez somos noticia en Torre Pacheco por algo negativo", se lamenta este concejal. "El lunes subió el vídeo a sus redes y lo habrá quitado porque le han dado 'un toque' desde arriba". "Ginesa debería dimitir porque lo que ha hecho es un disparate: insultar a unas personas que no le habían hecho nada".