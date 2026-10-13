El Rey proclama que "Ceuta es España", pide defenderla "sin medias tintas" y devolver a los invasores "lo antes posible"

El rey Felipe VI ha pronunciado en Ceuta uno de sus discursos de mayor calado político desde que es jefe de Estado. El Rey ha reivindicado la soberanía de Ceuta y Melilla, ha pedido que los migrantes que entraron irregularmente los pasados 30 y 31 de julio "deben regresar" a su país "lo antes posible", y ha solicitado a los políticos una defensa "sin fisuras, sin ambages ni medias tintas".

"Ceuta es España y Ceuta es Europa. Por tanto, su frontera —como la de Melilla— lo es de la Unión Europea. Cualquier amenaza que sufra, es una amenaza en conjunto de la UE", ha dicho Felipe VI.

Los Reyes se han dado un auténtico baño de masas en su visita durante el día de hoy a la ciudad. El propio Felipe VI ha confirmado que es la "primera vez" en su vida que estaba en Ceuta y que desde que asumió el papel de jefe de Estado, el 19 de junio de 2014, "siempre" había deseado estar allí junto a Letizia. El último monarca que estuvo en ese territorio fue el rey Juan Carlos I, el 5 de noviembre de 2007.

"Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España. La soberanía y nuestra integridad territorial de nuestro país no son negociables: son indiscutibles. Y ante cualquier riesgo, nuestra obligación es su defensa y preservación", ha subrayado el Rey.

Adicionalmente, ha expresado que "no ha pasado un solo día" sin tener a los ceutíes en su pensamiento.

En ese sentido, ha destacado que su llegada a la ciudad autónoma tiene como objetivo reconocer "el esfuerzo, aguante y gran ejemplo de civismo y tenacidad" que han tenido los habitantes de la ciudad autónoma frente a la situación que viven.

También ha admitido que le "emociona" ver en los balcones y en la calle banderas de España y de Ceuta; por ello, ha asegurado que espera que "las fuerzas políticas estén, sin fisuras, sin ambages ni medias tintas, a la altura de nuestra ciudadanía, a vuestra altura".

Retorno

Durante su discurso, Felipe VI ha señalado que "quienes entraron irregularmente en nuestro país deben regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos".

Y ha solicitado que, mientras estén en territorio español, estos sean tratados con "dignidad y humanidad".

Sin embargo, esa petición viene acompañada de la premisa de que a los inmigrantes "se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes".

A ello ha asegurado que "el Reino de España —y la UE misma— tiene la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de vecindad con el Reino de Marruecos".

La situación en Ceuta, que está próxima a cumplir tres meses, ha sido una de las mayores crisis migratorias afrontadas en España. Hace dos semanas, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva la incursión de militares en la ciudad autónoma.

Recientemente, el Gobierno confirmó que buques de guerra marroquíes estuvieron en aguas españolas. Adicionalmente, este periódico también ha publicado que agentes de inteligencia del vecino país estuvieron detrás del ataque a los soldados españoles en Benzú el pasado 27 de agosto.

Por ello, Felipe VI ha afirmado que "en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho".

La visita de los monarcas ha permitido corroborar la nueva realidad que se vive en Ceuta. La agenda de Felipe VI y Letizia ha estado marcada por la reunión en el Ayuntamiento; posteriormente, han acudido al cementerio de Sidi Embarek, en el que rindieron homenaje a los inmigrantes que perdieron la vida cruzando la frontera por el mar.

Después, han visitado el colegio Vicente Aleixandre y esta noche la pasarán en la ciudad autónoma, algo que no sucedía desde el reinado de Alfonso XIII. Este miércoles 14 de octubre finalizarán el viaje visitando Melilla.

"No os vamos a dejar solos ni indefensos. Ceuta tiene un futuro de esperanza y prosperidad (...). No dejaremos que naufrague esta realidad antigua y ejemplar de convivencia que es Ceuta. Lo repito: no estáis solos y no estaréis solos", ha expresado el Rey.

A eso, el Rey ha sumado que en estos momentos es cuando "ser europeos cobra su pleno sentido; cuando se espera que los valores de la integración europea se traduzcan en solidaridad y compromiso a la hora de proteger la frontera exterior europea".

Su discurso ha concluido con la reiteración del apoyo de las instituciones del Estado y el de los españoles a Ceuta.

"¡Viva siempre Ceuta! ¡Viva España!", finaliza.