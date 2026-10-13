Rafael Amargo "estaba ayudando en su casa" al magrebí con el que se peleó: tiene antecedentes por robos y drogas

La pareja de agentes del zeta que estaba patrullando por el distrito madrileño de Carabanchel, durante la madrugada del pasado sábado, tardará en olvidar el servicio que realizaron en el domicilio del bailaor Rafael Amargo.

"Unos viandantes que estaban en la vía pública requirieron a una patrulla que pasaba por allí y les refirieron que varias personas estaban pegándose y agrediéndose en un domicilio", tal y como explican fuentes policiales.

Todo ocurría en la residencia donde el artista Rafael Amargo, de 51 años, convive con Luciana Bongianino, de 38 años. "La pareja de agentes entró a la vivienda".

"Un agente subió a la primera planta donde se encontró a dos personas agrediéndose". Uno de los contendientes era el afamado bailaor y el otro era un ciudadano marroquí, de 38 años, que "tiene varios antecedentes por delitos contra el patrimonio y contra la salud pública". "Mayoritariamente por robos".

"El agente logró separar a los dos hombres". "Uno de los policías nacionales bajó a la calle con uno de los implicados y el otro agente se quedó en la primera planta con el hombre magrebí".

En la primera planta, quedó custodiado el supuesto intruso (Marruecos, 1988) que rompió una ventana de la casa del artista en Carabanchel, para colarse a las seis y media de la madrugada del pasado sábado. "Se le detiene por allanamiento de morada, delito contra el patrimonio y amenazas", según confirman fuentes policiales.

En la planta baja, permaneció Rafael Amargo junto a otro policía nacional, pero acabó engrilletado tras morder al funcionario. "El agente que estaba abajo sufrió un mordisco en el brazo, mantuvo un forcejeo y arrestó a esta persona [Rafael Amargo] por lesiones y atentado a agente de la autoridad".

"Esta persona se revolvió y se tuvo que emplear la fuerza mínima indispensable para detenerle porque mordió al agente", tal y como insisten estas fuentes policiales, sobre la presunta conducta que mantuvo el artista con uno de los integrantes de la patrulla de Seguridad Ciudadana. "De las tres personas detenidas, solo una opuso resistencia".

De hecho, "luego acudió otro indicativo de apoyo" a la residencia de Amargo y Bongianino, en el distrito de Carabanchel, para rebajar los ánimos. "No consta la presencia de drogas ni de armas blancas durante la inspección del inmueble".

Dos integrantes de un zeta en una intervención nocturna. CNP

La intervención policial ha generado ríos de tinta porque acabaron en la Comisaría de Carabanchel las tres personas que se encontraban en el local de dos plantas que el artista utiliza como vivienda.

A falta de que la instrucción judicial aclare los motivos de la disputa, inicialmente, todo apuntaba a que el bailaor había sorprendido a un ladrón en su casa y se inició una pelea para evitar el robo. Pero EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes vinculadas a la investigación que no se descarta que Rafael Amargo conociera a este ciudadano marroquí y que no fuera un intruso.

"Es un hombre árabe al que le estaban ayudando porque carecía de recursos económicos y de papeles", según resumen estas fuentes.

Esto supondría un giro de 180 grados a lo sucedido la madrugada del sábado, ya que el treintañero marroquí tiene antecedentes y se le arrestó por delitos de allanamiento de morada y contra el patrimonio. Todo ello, después de que los agentes detectasen que el inmueble tenía rota una ventana.

De forma que no se descarta que la ventana se rompiera durante una pelea entre Rafael Amargo y el inmigrante magrebí al que -supuestamente- había dado cobijo en su residencia, en vez de que el cristal fuese fracturado en el marco de un robo con fuerza.

Dos preguntas clave

En cualquier caso, la instrucción judicial deberá arrojar luz sobre dos cuestiones: ¿El ciudadano magrebí dormía de forma habitual en el piso del artista y se inició una disputa entre ellos por motivos que deben aclararse? ¿El ciudadano magrebí recibió la solidaridad del artista y quiso aprovecharse de la confianza entrando a su domicilio para robarle?

De momento, el policía nacional que recibió el mordisco del bailaor, aún no ha prestado declaración en sede judicial y sus compañeros tampoco. Rafael Amargo y su pareja Luciana Bongianino han quedado en libertad después de que el Bufete Jurídico de Marcos García-Montes argumentara en sede judicial que el artista actuó en legítima defensa, al ver violentada su casa.

El afamado abogado Marcos García-Montes, en noviembre de 2024, llegando al juzgado por el asesinado en Cuzcurrita del hostelero Guillermo Castillo. EFE

Marcos García-Ortega, hijo y director del despacho de García-Montes, se encargó de asistir a Rafael Amargo y a Luciana Bongianino en el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, para lograr un auto de libertad como investigados.

"Rafael Amargo quedó en libertad, sin fianza y sin medidas cautelares. El procedimiento continúa por la supuesta comisión de un delito de resistencia y/o atentado contra la autoridad", según confirma una fuente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Un médico forense tendrá que evaluar al agente herido en el brazo, para determinar el alcance del mordisco, la gravedad de la lesión y el periodo de cura que necesitará.

"La Policía Nacional no trató bien a Rafael, no estuvo muy atenta y también se produjo un forcejeo con los agentes", según sostienen desde el afamado bufete que representa al conocido artista Rafael Amargo, galardonado con la Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes 2016, la Medalla de Andalucía 2018 o cuatro premios Max a las Artes Escénicas...

"Hay una legítima defensa de libro". "Rafael estaba en su casa y se encontró con un hombre dentro de su domicilio, le agredió y defendió su vida y sus bienes. Es la versión que ha ofrecido". "Los vecinos fueron los que llamaron a la Policía porque ni él ni su pareja pudieron pedir ayuda porque estaban enfrentados con este ciudadano marroquí".