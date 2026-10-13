La reina Letizia se fotografía junto a las personas congregadas durante su visita, considerada histórica, este martes a Ceuta. María Inmaculada Balbás Pérez EP Ceuta

Felipe VI y Letizia se dan un baño de masas en su visita a Ceuta: "El Rey me ha besado la mano, lo juro por Dios"

Al grito de "un caballa nunca se rinde", "yo soy español, español, español" y "en Ceuta, los Reyes son bienvenidos", la ciudad autónoma ha recibido, gloriosa, a Sus Majestades Felipe VI y la reina Letizia. Estos no han dudado en darse un baño de masas y pararse a saludar y dar la mano a quienes formaban la multitud. Tampoco ha faltado el repicar de las campanas del Santuario de Santa María de África.

“Me ha besado la mano el rey, lo juro por Dios”, gritaba eufórico José. "Yo vi a su padre, a su madre, y lo he visto hoy a él. Estoy muy orgulloso porque esto es España, y al fin nos sentimos recogidos”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Sayf Al Din, 21 años, vecino musulmán del barrio del Príncipe que le ha dado la mano al Rey, cuenta exultante que verlo no era uno de sus sueños, “pero aquí estoy, muy contento... Creo que no hay persona más importante de toda España... Bueno, quizás Florentino Pérez” añade.

"Estoy muy contenta, muy feliz. Aunque tenían que haber venido antes, cuando comenzó la invasión. Pero nunca es tarde si la dicha es buena", cuenta una de las vecinas de Ceuta, que estaba tras las vallas del paseo por el que los reyes han accedido al Ayuntamiento, y justo detrás de donde estaban apostados los medios de comunicación

Otra vecina que ha acudido con sus dos hijos, a los que ha permitido que se tomen el día libre y se salten el cole para este evento histórico, cuenta a EL ESPAÑOL que los ceutíes "llevaban mucho tiempo esperando este momento" y que no podía permitir que sus hijos se perdieran la ocasión.

Al dispersarse el gentío quedó un hombre gritando “¡Díganle a Sánchez que se vaya!" con una bandera de España personalizada con la cara de Pedro Sánchez y un VETE! en grande.

Obsequios a los Reyes

Una vez en el salón del trono del Ayuntamiento, los reyes han recibido varios obsequios: las llaves de oro de la ciudad y un grabado a la acuarela del Palacio Presidencial de la Ciudad, de la artista ceutí Belén Abad de los Santos, que imparte clases en la Universidad de Sevilla.

El grabado a la acuarela del Palacio Presidencial de Ceuta que le han regalado a los Reyes Ayuntamiento de Ceuta Ceuta

El rey Felipe VI también recibió el bastón de mando antes de entrar en el Ayuntamiento de la ciudad, donde los reyes estuvieron reunidos con distintos representantes de distintos ámbitos de la sociedad ceutí antes de escuchar el discurso del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El rey Felipe VI (c) durante su visita al Ayuntamiento en Ceuta con el bastón de mando este martes. Chema Moya / EFE Ceuta

En cuanto a las palabras del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este no ha dudado en mostrar su agradecimiento a los Reyes por su visita a la ciudad. Además, ha denunciado que "la invasión fue concebida y organizada para poner en jaque la soberanía española en Ceuta", a lo que ha añadido, de igual modo, que la ciudad "sufre y está herida" pero que continúa con la "firme determinación de seguir adelante".

Una invasión en la que los pasados 30 y 31 de julio, "cerca de 100.000 personas fueron utilizadas para vulnerar nuestra frontera, nuestra integridad territorial" y que ha causado la pérdida de, al menos, ciento cuarenta y una vidas, hecho que ha clasificado como "un drama tan doloroso como irreparable".