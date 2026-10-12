Uno de los militares que ha pedido matrimonio durante el desfile del 12-O. Ministerio de Defensa

Un militar del Ejército del Aire y otro de la UME piden a sus parejas matrimonio en el desfile del 12-O: "¡Han dicho que sí!"

El amor está en todas partes. Muestra de ello es que un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otro del Ejército del Aire y del Espacio han pedido matrimonio a sus parejas durante el desfile de la Fiesta Nacional de este lunes 12 de octubre, en Madrid. En ambas peticiones, y rodeados de sus compañeros, ellas respondieron que sí.

El primer caso que se conoció fue a las 10 de la mañana. En este aparece un militar de la UME, vestido con su boina y el uniforme de faena de la unidad, colocando el anillo de compromiso a su pareja. Posteriormente se tapa la cara con sus manos de la alegría tras recibir el sí.

Frente a esto, el Ministerio de Defensa, que compartió ambos momentos, publicó: "¡Ha dicho que sí! Todo Día de la Fiesta Nacional es especial, pero este será inolvidable para ellos. ¡Felicidades, pareja! Que seáis muy felices".

En el vídeo, que dura 39 segundos, se ve a la pareja emocionada, rodeada de personas que les aplauden y celebran su amor. El militar de la UME, por su parte, festeja agitando su brazo y besando a su futura esposa.

💍 ¡Ha dicho sí! Todo Día de la Fiesta Nacional es especial, pero este será inolvidable para ellos. ¡Felicidades, pareja! Que seáis muy felices 🥰 https://t.co/OODUEfKmy2 — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 12, 2026

Cerca de 30 minutos después de esta publicación, el Ministerio de Defensa confirmó que un militar del Ejército del Aire y del Espacio también había pedido matrimonio a su pareja durante el desfile.

En las imágenes compartidas, se ve al hombre vestido con su uniforme azul, abrazando y acariciando el rostro de su pareja. A su alrededor están acompañados por otros militares del Ejército del Aire, que cargan el fusil al hombro y celebran este momento con los asistentes.

"Otra pareja que ha decidido comprometerse en este desfile militar ante la inmensa alegría de sus compañeros. ¡Muchas felicidades!", publica el ministerio.

Dicen que de una boda sale otra y hoy hemos tenido el privilegio de ser testigos de una segunda pedida de mano. Otra pareja que ha decidido comprometerse en este #DFN26 ante la inmensa alegría de sus compañeros. ¡Muchas felicidades! ♥️ https://t.co/79NMwwbAcF — Ministerio Defensa (@Defensagob) October 12, 2026

Los dos militares forman parte del recorrido de 1,5 kilómetros que se realiza desde la glorieta del Emperador Carlos V, junto al Jardín Botánico, hasta la plaza de Colón, por el paseo del Prado y el paseo de Recoletos.

Para este acto participaron 4.380 efectivos, de los que 530 son mujeres. Además, se utilizaron 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y 82 aeronaves.

La UME ha realizado su desfile con su bandera, una compañía a pie y un escalón motorizado. Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio ha estado con uniformados a pie y motorizados, además de los aviones que sobrevolaron Madrid como los cazas Eurofighter y F-18.