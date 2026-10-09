La mujer que llevó a Jonathan Andic hasta el Camí de les Feixades una semana antes de la muerte de su padre conocía bien la montaña. Joanna, inglesa y profesora de inglés en uno de los colegios más importantes de Barcelona, participa habitualmente en actividades al aire libre y ha ascendido cumbres de varios miles de metros en diferentes partes del mundo.

También conoce Montserrat por sus propias salidas y por actividades realizadas con menores en esa zona. Fue ella quien, el 7 de diciembre de 2024, enseñó a Jonathan el recorrido que él haría siete días después acompañado por Isak Andic. Jonathan le dijo que quería conocerlo para realizar posteriormente una excursión con una sobrina. Nunca le habló de su padre.

Para Joanna, aquella explicación resultaba perfectamente plausible. Llevaba años caminando por la montaña, estaba acostumbrada a las actividades con jóvenes y conocía aquella parte de Montserrat precisamente por ese tipo de salidas. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, entendió que estaba ayudando a preparar una excursión familiar para una niña menor de edad. Una semana después, Jonathan regresó al mismo sendero con Isak.

La profesora que exploró con Jonathan la ruta donde murió Isak Andic era alpinista y hacía actividades en la zona.

Ese último extremo ya figuraba en las diligencias y había sido publicado durante los últimos meses. Lo que permite reconstruir ahora este periódico es quién era realmente la mujer que introdujo a Jonathan en aquel entorno, por qué tenía un conocimiento tan amplio de la montaña y cuál era exactamente su relación con Maria Julia Lüderwaldt.

Hasta ahora había aparecido fundamentalmente como profesora de inglés y colaboradora ocasional de la terapeuta. Su vínculo con ella era bastante más concreto: Joanna actuaba puntualmente como intérprete cuando Lüderwaldt atendía a personas que sólo podían expresarse en inglés, idioma que la terapeuta no domina. No formaba parte de su consulta ni ejercía labores terapéuticas.

Una montañista

La montaña constituía el otro vínculo. Joanna practica senderismo y montañismo con asiduidad, ha realizado ascensiones a cumbres de varios miles de metros y organizaba actividades al aire libre con jóvenes. Montserrat formaba parte desde hacía tiempo de ese paisaje habitual.

Había acudido a aquella zona también en el contexto de actividades con menores, un dato que ayuda a entender por qué conocía bien el entorno que terminaría enseñando a Jonathan. No llegó a Les Feixades por la investigación ni por los Andic. El camino pertenecía ya a una geografía que le resultaba familiar.

La circunstancia encaja, además, con algo que EL ESPAÑOL había documentado mucho antes de conocer su perfil. Antonio Tejedor, antiguo trabajador del Patronato de la Montaña de Montserrat y conocedor durante décadas de sus senderos, explicó a este periódico que aquella parte del macizo era frecuentada también por niños durante excursiones escolares.

"Es un camino histórico, creado en 1904 para pasar con caballos. Muy estable. Por ahí van niños en excursiones escolares. Jamás ha habido una caída, ni un susto grave, ni nada parecido", aseguró.

Antonio Tejedor, a su paso por el sendero donde el empresario catalán perdió su vida: "He visto cómo caen piedras de la montaña pero jamás a alguien caerse". Julio César R. A.

La descripción no convierte Les Feixades en un camino sin riesgo. El sendero tiene tramos expuestos y el punto donde murió Isak se encuentra junto a un desnivel suficiente para que un accidente pueda tener consecuencias mortales. Sí ayuda a situar el tipo de terreno que Joanna conocía: un itinerario transitado, accesible sin técnicas de alpinismo y utilizado por excursionistas de edades muy diferentes.

Cuando Jonathan llegó allí con ella el 7 de diciembre caminaba, por tanto, acompañado por alguien que sabía moverse en montaña y que conocía aquella zona desde mucho antes de que Les Feixades entrara en una investigación por homicidio.

La primera salida

La presencia de Joanna en aquella secuencia había comenzado seis días antes. El 1 de diciembre de 2024, trece días antes de la muerte de Isak, recorrió Les Feixades junto a Lüderwaldt. La Vanguardia adelantó hace unas semanas que la terapeuta le había pedido ayuda para localizar un camino con barrancos donde desarrollar una controvertida terapia de confrontación diseñada para otro paciente, un hombre identificado como Salvador y diagnosticado de esquizofrenia.

Durante aquella caminata, según la información publicada por el diario catalán, Joanna fue señalando distintos puntos comprometidos del recorrido mientras Lüderwaldt tomaba nota y valoraba sus características: la cercanía del desnivel, las posibilidades de agarrarse o la distancia desde el comienzo de la ruta. Joanna conocía el terreno; Lüderwaldt buscaba un escenario con unas condiciones muy determinadas.

El aparcamiento donde Jonathan Andic dejó su vehículo el día del trágico accidente, en una imagen de diciembre de 2025. Julio César R. A.

La práctica estaba inicialmente concebida para Salvador. Según la declaración posterior de Joanna, Lüderwaldt pretendía representar junto a un precipicio una situación extrema relacionada con el conflicto del paciente con su madre. Al terminar la excursión, la terapeuta introdujo otro nombre: Jonathan Andic.

Le explicó que aquel recorrido también podía resultar adecuado para él, le habló de dificultades relacionadas con la gestión del dinero y añadió que Jonathan quería conocer una ruta para realizarla con su sobrina. Según adelantó también La Vanguardia, Lüderwaldt utilizó además otro argumento para convencer a Joanna de que lo acompañara: Jonathan estaba aprendiendo inglés y una caminata con ella podía servirle para practicarlo.

Sólo seis días después quedaron para regresar a Montserrat.

Los peligros

Antes de aquella segunda excursión hubo un detalle que ha adquirido especial importancia para los investigadores. Lüderwaldt envió a Joanna un mensaje de audio antes de que saliera con Jonathan y le pidió que durante el camino le enseñara los puntos de peligro que ambas habían identificado el 1 de diciembre. La terapeuta insistió expresamente en que le mostrara dónde estaban los barrancos.

Joanna cumplió la indicación sin conocer, según declaró después ante los Mossos d'Esquadra, por qué debía hacerlo. Su versión es que creía estar enseñando a Jonathan una ruta destinada a su sobrina. El mensaje y las conversaciones entre ambas terminaron en manos de los investigadores después de que la profesora acudiera voluntariamente a la policía y entregara su teléfono para que pudiera analizarse el contenido.

La defensa de Jonathan ha rechazado esa interpretación. En un comunicado negó "con toda contundencia" que su cliente conociera o se hubiera interesado por terapias relacionadas con simulaciones de caídas en la montaña y ha cuestionado la lectura incriminatoria de los elementos incorporados a la causa.

La sobrina

Durante aquella excursión Jonathan no habló de su padre. Joanna declaró que la explicación que recibió fue que quería conocer la ruta para regalar una caminata a una sobrina. Después, cuando el hijo del fundador de Mango tuvo que explicar a los investigadores los reconocimientos previos del terreno, ofreció otro contexto: aseguró que unos amigos le habían recomendado el recorrido y sostuvo que estudiaba previamente las excursiones porque Isak era exigente con ese tipo de planes.

"Lo organicé yo y también elegí yo la ruta", afirmó en una de sus declaraciones. Los Mossos han tratado desde entonces de reconstruir con detalle aquella semana. La investigación situó a Jonathan en Montserrat los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024, aunque su defensa discute la visita del día 8 y admite las del 7 y el 10. Cuatro días después de esa última salida volvió acompañado por Isak.

La reconstrucción conocida ahora permite colocar una pieza anterior. Antes de que Jonathan preparara la excursión con su padre, Joanna le había enseñado el recorrido. Cuando lo hizo, según su testimonio, pensaba que estaba ayudándole a organizar una salida con su sobrina.

Fuera del caso

Su aparición en la investigación ha tenido consecuencias personales. Fuentes próximas a Joanna explican que está atravesando con dificultad todo lo ocurrido desde que quedó vinculada públicamente a las diligencias y que se considera completamente ajena al conflicto familiar de los Andic.

Su intervención, sostiene su entorno, consistió en realizar ocasionalmente labores de interpretación para Lüderwaldt y en acompañar a Jonathan por una montaña que ella conocía después de recibir una explicación que entonces le pareció normal. La situación ha llegado a hacerle plantearse abandonar Barcelona, según las mismas fuentes.

También por eso su entorno insiste en precisar la naturaleza de su relación con Lüderwaldt. Joanna no participaba en las terapias ni pertenecía profesionalmente a su consulta. Era profesora de inglés y ejercía puntualmente de intérprete cuando aparecía algún paciente angloparlante con el que la terapeuta no podía comunicarse con fluidez.

La terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, a su llegada al juzgado número 4 de Martorell David Zorrakino Europa Press

La defensa de Jonathan, por su parte, ha negado "con toda contundencia" que éste conociera o mostrara interés por terapias relacionadas con simulaciones de caídas en la montaña y ha cuestionado la interpretación incriminatoria de varios de los indicios reunidos durante la causa. Mantiene que la muerte de Isak fue accidental.

A esa posición se suma otro deslinde. La defensa de Maria Julia Lüderwaldt sostiene que la terapeuta desconocía que Jonathan terminaría recorriendo Les Feixades acompañado por su padre y rechaza que partiera de ella la idea de aquella excursión final.

Las versiones terminan encontrándose alrededor del mismo sendero, aunque cada una fija de manera diferente qué sabía cada persona y en qué momento. Joanna asegura que creyó estar preparando una salida para una sobrina; Lüderwaldt sostiene que desconocía que Jonathan volvería allí con Isak; y Jonathan explicó posteriormente que había organizado personalmente la excursión con su padre y elegido el recorrido.

El 14 de diciembre de 2024, una semana después de aquella caminata con Joanna, Jonathan regresó a Les Feixades con Isak.