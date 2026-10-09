El juez desbloquea las cuentas del 'Millonario': pareja de la miss Verónica Hidalgo, en prisión por la banda de narcos de 'Moreno'

El día que la UDYCO entró en la casa del empresario Juan Andrés, pareja de miss España 2005, Verónica Hidalgo, fue la antesala de su ingreso en prisión provisional, pero también el final de su liquidez financiera como El Millonario de la banda de Moreno, a la que ya se le han intervenido 10,8 toneladas de hachís.

Así lo refleja un auto judicial al que ha accedido EL ESPAÑOL y que acaba de acordar el desbloqueo parcial de las cuentas bancarias de las dos empresas de Juan Andrés: Artecar Solución Gráfica SL y ATAK2 PLV Sociedad Limitada.

Tales sociedades a nombre del empresario, pareja de la modelo Verónica Hidalgo, formaban parte, supuestamente, del entramado financiero para lavar dinero procedente del hachís que movía la banda liderada por Juan Carlos T. V., cuyo alias era Moreno. Así se le denominaba en un chat encriptado de narcos al que accedió la UDYCO.

Hasta ahora había trascendido que Flako era el alias del empresario Juan Andrés González, dentro del citado chat, pero este nuevo auto, con el que la Audiencia Nacional estima su recurso para levantar el embargo a sus cuentas, se evidencia que tenía otro apodo en esta organización, que "copaba el mercado de la venta de hachís" en España y Europa.

"Al recurrente [Juan Andrés] se le imputa la participación en una organización que se dedica al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. (...) Juan Andrés González, alias Millonario, figura clave en el entramado de Juan Carlos T. V., participando tanto en la recepción de partidas de hachís como en el blanqueo del dinero generado por la organización", reza la resolución.

"Mediante el pago de nóminas falsas; por ejemplo, a Juan Carlos T. V., lleva falseándole nóminas con su empresa Artecar desde al menos 2019; con la emisión de facturas falsas, por ejemplo a Javier L. R., y con la compra de propiedades, por ejemplo, las dos viviendas en una calle de Madrid donde viven David B. P. y Jesús B. T.", añade.

Algunos de los fardos intervenidos por la UDYCO a la 'banda de Moreno'. CNP

Lo más irónico del asunto es que la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) expone en uno de sus informes que Juan Carlos T. V., alias Moreno, no sabe ni dónde está la empresa de su "amigo" Juan Andrés, a pesar de que supuestamente lo tiene en nómina en su plantilla.

"Otra de las vías por las que Juan Carlos T. V. blanquea sus ingresos es mediante la emisión de nóminas ficticias. Juan Andrés González, miembro de la organización investigada, es administrador único de Artecar Solución Gráfica, empresa que lleva ingresando nóminas a Juan Carlos desde 2019 hasta 2025, año en que funda una nueva empresa, ATAK2 PLV, momento en el que pasa a ingresar las nóminas de Juan Carlos T. V. a través de esta última".

"A raíz de vigilancias que se efectúan sobre el principal investigado [Juan Carlos T. V.], las posiciones de su terminal telefónico, así como por las conversaciones en las que le pregunta a su amigo Juan Andrés, por la localización de la empresa, se puede determinar que Juan Carlos T. V. no trabaja en realidad para esta, ni realiza actividad laboral alguna por cuenta ajena", indica un informe policial.

Moreno no pegaba palo al agua, pero disfrutaba de un chaletazo de 800.000 euros en la Moraleja, una vivienda en Ibiza de 500.000 euros y le hacía donativos a su pareja de 90.000 euros. Este diario ha podido saber que el líder de la banda se encuentra huido.

"Se acuerda decretar la búsqueda nacional, detención e ingreso en prisión a disposición de este órgano judicial de Juan Carlos T. V.", tal y como refleja un auto judicial fechado el pasado 1 de abril.

No se descarta que Juan Carlos (1981), alias Moreno, se encuentre en Marruecos. Tal sospecha se debe a que en el reino alauí está el supuesto proveedor de hachís de la banda: Houmad A. H., conocido como El Loco, y que también huyó de España para evitar su ingreso en prisión dictado por la Audiencia Nacional.

Peor suerte corrió el empresario Juan Andrés, porque cayó en los registros de la primera oleada de detenciones que se saldó con 22 arrestos. Por aquel entonces, en marzo, al Flako o el Millonario, como se le prefiera llamar, le cogieron en su casa con más de un kilo de hachís en el congelador, 10.920 euros en metálico y una colección de diez relojes, como un Rólex, un Chaumet...

Parte del hachís intervenido por la UDYCO en el domicilio familiar del empresario Juan Andrés González y la modelo Verónica Hidalgo. CNP

La Audiencia Nacional envió a la prisión de Estremera al empresario al ser considerado por la UDYCO, como "uno de los socios principales de Juan Carlos T. V., por el peso que tiene en la estructura de blanqueo de capitales de la organización investigada. No sólo eso, sino que también participa plenamente en el tráfico de drogas, recibiendo pequeñas partidas de hachís y vendiéndolas a sus clientes".

Además, el magistrado acordaba "el inmediato bloqueo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad, joyas u otros bienes ignorados".

La congelación de las cuentas bancarias del empresario tuvo efectos colaterales para su pareja, la modelo Verónica Hidalgo, con la que tiene una hija. Así lo recoge el auto de la Audiencia Nacional que ahora responde al recurso presentado por el primer abogado que contrató Juan Andrés González.

"El bloqueo resulta indiscriminado, puesto que se desconoce el verdadero volumen y procedencia de los patrimonios bloqueados", se quejó el letrado. "La medida opta por bloquear cualquier activo que conste a nombre de ambas sociedades, sin valorar, y por supuesto sin justificar con el más mínimo indicio, la procedencia de éste", reprochó.

"La medida de bloqueo integral de las cuentas bancarias de ambas sociedades está impidiendo el cumplimiento de obligaciones legales ineludibles, así como causando un perjuicio directo y grave a terceros ajenos por completo a la investigación", expuso la defensa.

La prisión de Estremera donde permanece ingresado el empresario Juan Andrés. EFE

El letrado deja caer en sus argumentos que el bloqueo del cash del Millonario afecta a "terceros", como pueden ser los empleados de las dos sociedades, Artecar Solución Gráfica y ATAK2 PLV, así como a la familia que fundó con la miss.

De hecho, el entonces abogado defensor de Juan Andrés justifica que se autorice "el desbloqueo parcial de las cuentas bancarias de las sociedades" para permitir "los siguientes pagos": "La nómina de la trabajadora doña [nombre omitido], el pago mensual de las cotizaciones a la Seguridad Social, el pago mensual del alquiler de la oficina... El pago de los recibos domiciliados de suministros básicos (luz, agua, teléfono, alarmas)".

"La medida cautelar, el bloqueo integral de las cuentas bancarias de ambas sociedades, está impidiendo el cumplimiento de obligaciones legales ineludibles, así como causando un perjuicio directo y grave a terceros, ajenos por completo a la investigación", concluye ahora la Audiencia Nacional, que da la razón a la defensa del empresario.

"El recurso debe estimarse (...), accediendo a la autorización de los pagos/cargos solicitados", determinan los jueces, que autorizan los pagos antes mencionados, como la nómina de una trabajadora y gastos familiares.

¿Cuáles? "Cargos destinados al pago de colegios (educación obligatoria)"; "cargos para seguros médicos, del hogar y automóvil"; "cargos destinados al pago de suministros: luz, gas, agua, electricidad y teléfono"; "cargos destinados a sufragar el pago de la cuota mensual de alquiler, en caso que se encontraran residiendo en una vivienda arrendada"...

Podrá recibir ingresos

La decisión judicial supone una bocanada de aire fresco para la modelo e influencer Verónica Hidalgo, ya que, en una entrevista en exclusiva en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, admitió que estaba pidiendo ayuda económica a sus allegados tras el arresto de su pareja.

De hecho, este auto judicial le permite "aceptar los abonos que se efectúen en tales cuentas [de su propiedad] y las transferencias a su favor, posteriores a la fecha de bloqueo, debiendo informar, igualmente, de tales circunstancias".

Este auto es la primera victoria judicial que obtiene el empresario, porque, meses atrás, vio cómo la Justicia rechazaba su puesta en libertad.

Ahora se ha levantado el secreto de sumario de la causa en la que está investigado, después de que la UDYCO haya practicado esta semana otras 28 nuevas detenciones de supuestos integrantes de la banda de Moreno.