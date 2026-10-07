"Votad al partido de Sánchez": medios marroquíes alientan a la diáspora en España a apoyar al PSOE en las elecciones

Las redes marroquíes comienzan a moverse. Una página de Facebook dirigida a la comunidad marroquí residente en España ha pedido abiertamente el voto para el partido de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales.

"Se ruega a la comunidad marroquí residente en España votar al partido de Pedro Sánchez", señala el mensaje publicado en árabe por News Marroquíes España, una cuenta con alrededor de 117.000 seguidores.

La publicación ha alcanzado una importante difusión en esta importante red social.

La cuenta en cuestión se presenta como la "página oficial de Noticias Marruecos en España", denominación que hace referencia al propio perfil.

El llamamiento, paradójicamente, coincide con lo ocurrido en anteriores campañas electorales en España.

Marruecos ya inicia campaña por Sánchez. “Se ruega a la comunidad marroquí residente en España votar al partido de Pedro Sánche” dice este mensaje compartido más de 400 veces en distintos foros y grupos de la diáspora marroquí en España. Marruecos ya tiene a su candidato. https://t.co/4xW2cy0CmZ — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 7, 2026

La Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), partido marroquí integrado también en la Internacional Socialista, pidió ya en las elecciones generales de noviembre de 2019 a los electores españoles de origen marroquí que votaran al PSOE.

La iniciativa volvió a repetirse en 2023. Dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, Aïcha El Gourgi, secretaria regional de la USFP en España, difundió una carta en la que animaba a los "votantes españoles de origen marroquí" a apoyar "decididamente" al PSOE.

El Gourgi confirmó entonces la autenticidad del documento y explicó que ambos partidos mantenían un convenio de cooperación.

Y hubo todavía un nuevo llamamiento antes de las generales del 23 de julio de 2023. La oficina española de la USFP volvió a dirigirse a los marroquíes con nacionalidad española para pedirles el voto para los socialistas.

En aquella ocasión, un miembro de la dirección nacional del partido aseguró al medio marroquí Le Desk que el buró político desconocía previamente la iniciativa, mientras El Gourgi sostuvo que esa clase de decisiones correspondían a su responsabilidad como secretaria regional en España.

La USFP es una de las formaciones históricas de la izquierda marroquí y mantiene desde hace años relaciones con el PSOE.

En 2023, la responsable de la organización en España explicó a EFE que ambos partidos habían suscrito un convenio de cooperación y enmarcó en esa relación el llamamiento electoral dirigido a los ciudadanos españoles de origen marroquí.

La movilización se dirigía específicamente a quienes, además de tener vínculos familiares o de origen con Marruecos, disponían de nacionalidad española y derecho a voto.

La oficina española de la USFP utilizó ese mismo argumento tanto en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 como ante las generales del 23-J, cuando volvió a solicitar el respaldo al PSOE entre ese electorado.

La publicación aparecida ahora supone, por tanto, un nuevo mensaje favorable a Sánchez dirigido específicamente a la comunidad marroquí en España, aunque en este caso no está acreditado que detrás se encuentre ninguna formación política. Por el momento.