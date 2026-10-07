Fardos de hachís intervenidos por la UDYCO de la Policía Nacional en la 'Operación Bucos'. CNP

La UDYCO interviene 10,8 toneladas de hachís a la 'banda de Moreno': "Copaban el mercado en España y Europa"

La UDYCO central ha asestado un nuevo golpe a la 'banda de Moreno'. EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes vinculadas a la investigación que se ha producido una segunda oleada de arrestos y la cifra de hachís incautado ya asciende a 10.881 kilos.

En diciembre de 2025, la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) empezó a estrechar el cerco sobre Juan Carlos T. V., alias Moreno en el chat encriptado de los narcos, y hasta la fecha se han intervenido 10,8 toneladas de hachís, así como 12,30 kilos de marihuana.

Esta semana se han producido, al menos, 13 nuevos arrestos que se suman a los 22 de la primera oleada, cuando cayeron Juan Carlos T. V., alias Moreno, así como otros presuntos miembros destacados, como el empresario Juan Andrés, alias Flako, socio fundador de Artecar Solución Grafica, a través de la que supuestamente blanqueaban dinero del narcotráfico.

"Entre los detenidos hay tres ciudadanos marroquíes que se encargaban de contratar los pisos guardería para la organización", tal y como detallan estas fuentes vinculadas a la investigación.

A esos pisos se les denomina guarderías porque se dedican a "la custodia de la sustancia estupefaciente", tal y como expone la querella que la Fiscalía Antidroga presentó ante la Audiencia Nacional, dando veracidad a la investigación de la UDYCO.

De hecho, la Policía Nacional sostiene en un nuevo atestado sobre la 'banda de Moreno' que su organización estaba "copando el mercado de la venta de hachís en España y el resto de Europa".

Todo ello, a la vista de las casi once toneladas de hachís intervenido y de las dos oleadas de detenciones que se han practicado entre septiembre de 2025 y octubre de 2026, para desmantelar un entramado con proveedores en Marruecos y una gran logística que empezaba en las costas andaluzas hasta llevar la droga a Madrid o Valencia.

"La actividad presuntamente ilícita de la organización criminal descrita se desarrolla en distintas provincias de la geografía española, al tener una infraestructura de barcos pesqueros para la recogida de la droga, narcolanchas, camiones, vehículos y naves guardería, en distintas provincias como Huelva, Cádiz, Almería, Alicante o Madrid", según exponía en su querella la Fiscalía Antidroga.

“Desde las ciudades de recogida, la droga es trasladada a Madrid, desde donde se vende a distintos clientes".

La Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, durante una entrevista concedida a la Agencia EFE en 2024. EFE / Sergio Pérez

El germen de este importante varapalo policial al mundo del narco se encuentra en la Operación Caldo, explotada por la UDYCO en septiembre de 2022, y que desarticuló "una red de la hawala siria, considerada como la mayor entidad financiera derivada del narcotráfico en Europa".

Todo ello, a raíz de que las autoridades francesas pudieran acceder a plataformas de comunicación entre narcos que están encriptadas: EncroChat o Sky ECC.

Ese sistema de mensajería suponía entrar al Matrix del narco y leer conversaciones encriptadas entre bandas de distintos países, conocer planes para alijar fardos en playas, alertas sobre posibles filtraciones de sapos, negociaciones de compra de armas o droga, blanqueo de dinero, préstamos...

La UDYCO le siguió la pista a Moreno tras la Operación Caldo y confirmó que no había dejado el negocio. "Este Grupo de Investigación ha tenido conocimiento, mediante los canales de cooperación policial nacionales e internacionales, de que Juan Carlos T. V. continúa a día de hoy operando intensamente en el tráfico de drogas a gran escala".

"Según esta inteligencia y las indagaciones que se han ido realizando durante los últimos años, Juan Carlos T. V. lideraría una estructura criminal organizada, dedicada principalmente al tráfico de hachís en grandes cantidades, procedente de Marruecos".

El sistema de mensajería encriptada entre narcos: Sky ECC. E. E.

La UDYCO continuó tirando del hilo con pinchazos telefónicos y seguimientos de paisano a Moreno, identificando a sus hombres. A continuación, empezaron las incautaciones de hachís y los fardos se contaban por cientos de kilos.

"El 16 de diciembre de 2025, en el Barrio de las Tablas de Madrid, se incautaron 2.124 kilos; en la avenida Miguel Delibes de Madrid,. se cogieron 2.156 kilos; en una nave de un polígono de Valencia intervinieron 4.596 kilos...", tal y como ejemplifican fuentes ligadas a la investigación.

Entre las detenciones practicadas entre el lunes y el martes de esta semana, a raíz de "intervenciones telefónicas", destaca la presencia de "miembros de la cúpula de proveedores en Guadalajara y en Madrid".

La UDYCO ha presentado a la Audiencia Nacional "un nuevo informe" donde se detalla el quién es quién de los detenidos en la segunda oleada de la investigación, así como "el supuesto rol" que jugaban en la 'banda de Moreno'.

Algo que ya hicieron con la primera oleada que se saldó con 22 arrestos, de los cuales 14 ingresaron en la prisión de Estremera.

Uno de ellos era el empresario Juan Andrés, pareja de la miss España 2005, modelo e influencer, Verónica Hidalgo, al que sitúan como supuesta pieza clave en el lavado de dinero del narco y que en el registro de su domicilio le pillaron 1 kilo y 390 gramos de hachís escondidos en el congelador.

Parte del hachís intervenido por la UDYCO en el domicilio familiar del empresario Juan Andrés González y la modelo Verónica Hidalgo. CNP

Los investigadores tienen escuchas telefónicas y conversaciones del chat encriptado de los narcos que apuntalan la supuesta relación entre el empresario, Juan Andrés, alias 'Flako', y el presunto cabecilla de la organización Juan Carlos T. V., alias ‘Moreno’.

Prueba de ello son estas consideraciones que obran en la causa judicial y donde se alude a dos mercantiles del empresario pareja de la miss España: Artecar Solución Gráfica SL y ATK2 PLV Sociedad Limitada.

"En la actualidad, Juan Andrés González ejerce un papel muy relevante en el blanqueo de capitales del tráfico de drogas, mediante la empresa de la que es administrador, Artecar Solución Gráfica SL, con la cual llevaba pagando nóminas fraudulentas a Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’] desde antes de 2020”.

“Juan Andrés González, alias ‘Flako’, es considerado uno de los socios principales de Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’], por el peso que tiene en la estructura de blanqueo de capitales de la organización investigada. No solo eso, sino que también participa plenamente en el tráfico de drogas, recibiendo pequeñas partidas de hachís y vendiéndolas a sus clientes”, según expone el sumario.

“Juan Andrés González, alias 'Flako', es la persona que blanquea buena parte del dinero generado por el tráfico de drogas de la organización investigada, ya sea a través de nóminas falsas (a Juan Carlos T. V. lleva falseándole nóminas al menos desde 2019); la emisión de facturas falsas o también, como se verá a continuación, a través de la compra de propiedades”.

"A día de hoy, Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’], se encuentra dado de alta como trabajador en una reciente empresa de Juan Andrés González, denominada ATK2 PLV Sociedad Limitada".

Levantan el secreto

El juez instructor ha levantado el secreto de sumario, de forma que los abogados de los detenidos, primeros espadas en derecho penal y con importantes despachos en Madrid, ya pueden empezar a plantear la puesta en libertad de sus clientes. Otra cosa es que la Audiencia Nacional se la conceda.

Este diario ha tenido conocimiento de que algún miembro de la 'banda de Moreno' se ha fugado y la Policía Nacional trabaja en su localización. Aunque podría estar en Marruecos: "Un país que no destaca por colaborar en la entrega de narcos".