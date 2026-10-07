El rey Felipe durante su discurso en la Universidad de Laponia. Jesús Briones Gtres

Felipe VI redobla su mensaje sobre Ceuta desde Finlandia: "Una amenaza al flanco sur lo es también al flanco norte"

Un día después de trasladar a la Unión Europea que "la frontera es una, en singular, y la misma para todos los ciudadanos europeos", Felipe VI ha vuelto a reivindicar en Finlandia la idea de una frontera europea común y una respuesta colectiva ante cualquier amenaza.

Lo hace seis días antes de su visita a Ceuta y Melilla, los próximos 13 y 14 de octubre, y tras las palabras del presidente finés, Alexander Stubb, lamentando lo sucedido en la citada ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

Durante su intervención en Rovaniemi, en el seminario Tendiendo puentes entre las fronteras de Europa: seguridad y cooperación desde el Ártico hasta el Mediterráneo y la construcción de la capacidad de actuación internacional de Europa, el jefe del Estado ha defendido que la construcción europea implica entender que los Veintisiete son "esencialmente, una forma de unión política con una única frontera".

Felipe VI en un momento de su intervención pública. Jesús Briones Gtres

También ha apuntado que, cuando cualquiera de los Estados miembros es atacado o se encuentra bajo amenaza, "la Unión en su conjunto también lo está". Felipe VI ha insistido así en que la seguridad europea no puede abordarse desde una perspectiva exclusivamente geográfica.

"Cualquier amenaza al flanco sur es también una amenaza al flanco norte; una amenaza al flanco oriental es también una amenaza al flanco occidental. Y viceversa", ha afirmado.

El Rey, ante las banderas de España y Finlandia. Jesús Briones Gtres

En este contexto, el Rey ha destacado el compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con la defensa del flanco oriental y norte de Europa, con presencia en Letonia, Eslovaquia y Rumanía, así como en misiones de defensa aérea en el Báltico y el mar Negro, en Islandia y en ejercicios aliados en el Ártico.

Antes del discurso, Su Majestad ha presenciado un ejercicio en el que han abatido un dron. También ha asistido a una exhibición de un F-18 en vuelo. El Rey ha hecho hincapié: "Están defendiendo nuestra frontera…, nuestra única frontera, nuestra frontera compartida".

Misma solidaridad

El Rey asiste, junto al presidente de la República de Finlandia, Alexander Stubb, a una exhibición aérea durante su visita al Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa y la Base de Fuerzas Terrestres de la Brigada Jaeger. Casa de Su Majestad el Rey

El monarca ha trasladado a continuación el mismo principio al denominado flanco sur europeo. "No tenemos ninguna duda de que cualquier amenaza contra lo que se denomina la frontera sur recibiría la misma solidaridad, determinación y eficacia por parte de todos los Estados miembros", ha asegurado.

Y ha añadido que Finlandia "también estaría allí, ayudando a defender aquello que es suyo".

La intervención de Felipe VI refuerza de este modo el mensaje que ya trasladó ayer ante las instituciones europeas sobre la consideración de Ceuta dentro del marco de seguridad y protección de las fronteras de la Unión Europea.

El Rey ha defendido que la interdependencia entre los Estados europeos obliga a abandonar una concepción de las crisis limitada al territorio en el que se producen.

A su juicio, considerar que una crisis afecta únicamente al lugar geográfico donde se desarrolla "sería excesivamente simplista, incluso miope" y responde a "un enfoque" que pertenece al pasado.

Los Reyes, a su llegada a Rovaniemi este miércoles 7 de octubre. Jesús Briones Gtres

"Las crisis no se producen de forma aislada", ha señalado, recuperando una formulación del expresidente finlandés Sauli Niinistö para explicar la naturaleza interconectada de los riesgos actuales.

Visión de 360 grados

Felipe VI ha situado esta concepción de la seguridad en un escenario internacional marcado por guerras, alteraciones de las cadenas de suministro, catástrofes naturales, avances tecnológicos y amenazas híbridas.

Fenómenos que, según ha explicado, pueden tener consecuencias mucho más allá del lugar en el que se originan.

Por ello, ha defendido que los Estados deben mantenerse "permanentemente alerta" y adoptar "un enfoque de 360 grados" ante los riesgos y amenazas.

El Rey ha trasladado esta misma lógica al proyecto europeo. España y Finlandia, ha recordado, ocupan posiciones geográficas muy diferentes y han tenido históricamente percepciones distintas de las amenazas, pero comparten la pertenencia al proyecto de integración europea.

España se incorporó hace 40 años a la Unión Europea y Finlandia lo hizo una década después. Para Felipe VI, esa pertenencia implica asumir que los Estados miembros comparten no solo un espacio económico y político, sino también un marco común de derechos, libertades, dignidad humana y convivencia democrática.

"Nuestra Unión —la confianza en nuestra Unión— es nuestra mayor garantía de seguridad", ha declarado.

La segunda parte de su intervención, sus palabras de despedida en Finlandia tras dos días de visita de Estado junto a la Reina, se ha centrado en la evolución del escenario geopolítico y en la relación entre la Unión Europea y la OTAN.

El Rey ha celebrado la incorporación de Finlandia a la Alianza Atlántica, que ha definido como "nuestro gran marco de referencia para la seguridad europea".

Al mismo tiempo, ha defendido que la pertenencia a la OTAN no debe reducir el papel diplomático de Helsinki.

Felipe VI ha situado además a Finlandia como un elemento de refuerzo de la voz europea en materia de seguridad y defensa y ha rechazado que exista una contradicción entre el proyecto europeo y los vínculos transatlánticos.

"No existe ninguna contradicción posible entre Europa y los vínculos transatlánticos: ambos son necesarios, se apoyan mutuamente y se retroalimentan", ha sostenido.

El padre de la princesa de Asturias ha enmarcado estas consideraciones en un escenario de transformación geopolítica, con las alianzas tradicionales sometidas a presión, los principios democráticos cuestionados y el multilateralismo atravesando una etapa de dificultades.

En este contexto, ha incidido en la cooperación entre España y Finlandia y la defensa compartida de un orden internacional basado en reglas.

Ha cerrado su intervención con la defensa de una "comprensión compartida de la dignidad de los seres humanos" que, en su opinión, une a los ciudadanos de una Europa "unida como hermanos y hermanas".